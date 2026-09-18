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Aldair Quintana, nuevo convocado a la selección Colombia, tuvo insólito error en la Copa Libertadores: de qué se trató

El portero tolimense fue protagonista y antagonista a la vez en el juego entre Flamengo e Independiente del Valle por los cuartos de final

El volante uruguayo Giorgian de Arrascaeta aprovechó el mal cálculo del exportero del Atlético Bucaramanga para empatar el duelo en el Maracaná-crédito @SC_ESPN/X
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El 17 de septiembre de 2026, el portero tolimense Aldair Quintana fue protagonista para bien y mal con Independiente del Valle del Ecuador tras empatar a un gol ante Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Por su parte, el cuadro brasileño con Jorge Carrascal en la cancha, aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.

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El portero había sido clave para mantener las aspiraciones del cuadro de Quito en la serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores con una atajada, pero su fallo marcó el rumbo de la serie-crédito @espncolombia/Instagram

Quintana tuvo una atajada en el primer tiempo con un mano a mano ante el delantero brasileño Bruno Henrique, pero al minuto 82, el volante uruguayo Giorgian de Arrascaeta empató el juego tras una buena asistencia del arquero argentino Agustín Rossi en su saque, y que el exarquero de Atlético Nacional y Bucaramanga no calculó de buena forma para coger las pelotas con sus manos.

El fallo ocurrió el mismo día en que se confirmó el regreso de Quintana a la selección de Colombia, convocado por Néstor Lorenzo para los partidos contra México, Paraguay y Perú.

El conjunto ecuatoriano se adelantó en el minuto 31 con un gol del atacante ecuatoriano Djorkaeff Reasco. Flamengo quedó con 10 jugadores desde el minuto 65 por la expulsión de Jorginho, pero encontró la igualdad por medio de De Arrascaeta.

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EFE
Así fue el gol de Giorgian de Arrascaeta-crédito Antonio Lacerda/EFE

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