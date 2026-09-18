Néstor Lorenzo reveló desde cuándo sabía que James Rodríguez se iba a retirar de la selección Colombia: “Respeté los tiempos”

El técnico argentino explicó que el excapitán de la selección Colombia tomó la decisión tras el juego ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 en Vancouver-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

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El 17 de septiembre de 2026, Néstor Lorenzo confirmó que James Rodríguez decidió retirarse de la Selección Colombia después de su vinculación con Atlético Nacional. El entrenador argentino reveló que conocía la determinación desde la eliminación ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

Lorenzo sostuvo que no intentó modificar la postura del mediocampista y que respetó el momento elegido por el jugador para comunicarla.

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Néstor Lorenzo confirmó que James Rodríguez decidió retirarse de la Selección Colombia tras su vinculación con Atlético Nacional-crédito Raquel Cunha/REUTERS

El ciclo de Rodríguez abarcó 15 años como referente de la creación ofensiva colombiana. Durante la etapa de Lorenzo, el equipo llegó a la final de la Copa América de 2024 en Estados Unidos y aseguró su clasificación al Mundial de 2026.

El volante había transmitido su intención inmediatamente después del partido contra Suiza. El cuerpo técnico optó por darle tiempo para reflexionar tras la salida del torneo, sin presionarlo para que hiciera pública su decisión de forma inmediata.

“No intervine en la decisión, lo escuché y respeté los tiempos. Yo lo sabía desde el partido con Suiza, respeté el tiempo que él decidió de cómo y cuándo anunciarlo”, explicó Lorenzo ante los periodistas.

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Rodríguez fue capitán durante el proceso y una de las principales referencias del plantel. Lorenzo valoró su aporte futbolístico y su liderazgo antes de despedirlo con un reconocimiento a su recorrido con la camiseta nacional.

“James le ha dado muchísimo a la Selección, fue un estandarte de nuestro proceso. Hay que agradecerle todo lo que hizo por la camiseta y esperar que esa camiseta siga brillando”, afirmó el seleccionador.

El dorsal 10 y la renovación tras la salida de James

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, aseguró que “la camiseta #10 se va a usar, hay jugadores que la van a llevar bien y van a jugar bien” - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La salida de James Rodríguez deja vacante el dorsal 10, una camiseta que Lorenzo consideró parte de la tradición de la Selección Colombia. Ante la consulta por su próximo dueño, el técnico respondió con una alusión a Carlos “El Pibe” Valderrama:

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“Estuve pensando en llamar a ‘El Pibe’. Seguramente el ‘10’ se use, es una camiseta honorable para la Selección Colombia. Hay jugadores que la usarán y jugarán bien”.

El entrenador evitó señalar candidatos para asumir la función que ocupaba el mediocampista. Su intención es observar el desarrollo de los futbolistas surgidos de las categorías inferiores antes de definir quién conducirá el juego del equipo.

Las palabras emotivas de Néstor Lorenzo tras comenzar su segundo ciclo al mando de la selección Colombia

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia masculina de mayores, dedicó estas emotivas palabras de cara al nuevo inicio del proceso para el equipo nacional - crédito @nestorglorenzo /Instagram

Néstor Lorenzo abrió este jueves 17 de septiembre de 2026 una nueva etapa en la selección Colombia con la primera convocatoria posterior al Mundial y un mensaje dirigido a los aficionados: sostuvo que el equipo debe mantener la ambición después de cuatro años de crecimiento, una final continental y el regreso a la máxima cita del fútbol.

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El apoyo de los hinchas fue, para el técnico argentino, una fuente de impulso durante el ciclo:

“Descubrimos que la ilusión que despertamos en los hinchas es el motor que nos impulsa a dar más, a darlo todo de corazón”, afirmó en un video difundido tras anunciar la lista para los próximos amistosos.

Colombia volvió a disputar una Copa del Mundo luego de no clasificar a Catar 2022, aunque su recorrido en 2026 terminó en los octavos de final ante Suiza, tras una definición desde el punto penal. La eliminación marcó el cierre de la primera etapa de Lorenzo, quien dirige al seleccionado desde julio de 2022.

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Durante ese período, el equipo alcanzó la final de la Copa América 2024, instancia que no disputaba desde hacía 23 años. También consiguió resultados que marcaron las Eliminatorias al Mundial 2026.

El 10 de junio de 2025, Colombia venció a Argentina por primera vez en 28 años en un encuentro clasificatorio. Antes, el 16 de noviembre de 2023, derrotó 2-1 a Brasil en Barranquilla, la primera victoria colombiana ante la Canarinha en la historia de las Eliminatorias.

Lorenzo tiene contrato con la Federación Colombiana de Fútbol hasta mediados de 2030, según La FM. Esa continuidad le permitirá encabezar el proceso que comenzó con la renovación del equipo y que ahora inicia un nuevo calendario competitivo después de la experiencia mundialista.

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El entrenador grabó su mensaje en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Durante estos cuatro años recorrimos un camino lleno de alegrías, consolidando un proceso orientado al crecimiento”, expresó.

También definió los principios que buscó sostener desde su llegada:

“Paso a paso, fuimos mostrando la intención, respetando un estilo y buscando la excelencia, el único camino que nos lleve a competir con los mejores. Compromiso y entrega absoluta fueron nuestros lemas”.