La recuperación tras el terremoto en Colombia costará más de lo que se había calculado: esta es la millonada, en dólares, que reveló la ONU

El Pnud calculó que el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia causó daños por USD 14.000 millones en 16 departamentos - crédito @PoliciaColombia/X

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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) calculó que el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto provocó daños por USD 14.000 millones, tras afectar a 16 de los 32 departamentos del país y golpear viviendas, infraestructura y servicios básicos en territorios vulnerables como Chocó.

La estimación preliminar supera en USD 4.500 millones el cálculo inicial de USD 9.500 millones realizado por el Gobierno nacional.

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La directora regional del Pnud, Michelle Muschett, describió la emergencia como una “profunda tragedia” que se concentró en “infraestructura, vivienda y servicios básicos”. Durante una visita al país, dijo a EFE que el impacto alcanzó con mayor fuerza a zonas con carencias históricas.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas solicitó USD 14,83 millones para ejecutar durante 12 meses un plan de respuesta humanitaria y recuperación temprana en San José del Palmar, uno de los municipios más afectados. La iniciativa busca atender a 370.950 personas de una población afectada que supera las 466.000.

Una emergencia sobre una crisis humanitaria previa

San José del Palmar ya enfrentaba conflicto armado, desplazamiento forzado, pobreza y abandono estatal antes del sismo - crédito Alcaldía de San José del Palmar

San José del Palmar enfrentaba antes del sismo una crisis marcada por el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza y el abandono estatal. La oficina regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, con sede en Ciudad de Panamá, advirtió que el desastre profundizó “gravemente una crisis humanitaria preexistente”.

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“El desastre tuvo un doble impacto devastador sobre poblaciones ya vulnerables”, señaló el organismo. Los daños en cerca de 400 centros de salud y el aumento del riesgo de violencia de género forman parte de las consecuencias identificadas en el municipio.

El plan humanitario priorizará a 125.984 mujeres en edad reproductiva y a 5.038 embarazadas. Las acciones previstas incluyen el refuerzo de la salud sexual y reproductiva, la prevención y atención de la violencia de género y el empoderamiento de jóvenes en las comunidades más vulnerables.

La agencia de Naciones Unidas definió el alcance de su petición: “Unfpa hace un llamado urgente por 14,83 millones de dólares para implementar un plan de respuesta humanitaria y recuperación temprana de 12 meses tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar (Chocó)”.

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Reconstrucción y recursos internacionales

En visita a la zona afectada, Michelle Muschett, directora regional del PNUD, tildó de “profunda tragedia” la situación y señaló a la agencia EFE que los mayores daños golpearon infraestructura, vivienda y servicios básicos, impactando más a las comunidades históricamente desatendidas - crédito Mauricio Castañeda/EFE

La recuperación no debería limitarse a restituir las condiciones anteriores al terremoto, planteó Muschett. “El abordaje que desde el Pnud hacemos no es solo reconstruir desde la lógica de volver a donde estábamos, sino de reconstruir mejor”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que el proceso debe evitar la repetición de las vulnerabilidades previas y fortalecer la capacidad de las familias, comunidades y economías locales frente a futuros impactos. “Aquí hay una posibilidad de ir a esas vulnerabilidades y construir con resiliencia este proceso de recuperación que permita que estas familias y que estas comunidades y economías tengan mejor capacidad para hacer frente a choques que desafortunadamente sabemos que seguirán viniendo”, explicó.

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Aunque países aliados y empresarios colombianos anunciaron apoyos económicos en las últimas semanas, Muschett consideró que el país necesitará recursos de la comunidad internacional y de organismos multilaterales. También valoró el acompañamiento técnico de Naciones Unidas a las autoridades para calcular daños, pérdidas y costos de recuperación.

La propuesta de incorporar la reconstrucción al próximo Plan Nacional de Desarrollo (Permitiría vincular un proceso de recuperación de largo plazo con las demás prioridades nacionales, según la directora regional. Muschett destacó además el enfoque territorial impulsado por el Ejecutivo del presidente Abelardo de la Espriella.

El plan humanitario priorizará a 125.984 mujeres en edad reproductiva y a 5.038 embarazadas con acciones de salud sexual y prevención de violencia de género - crédito Juan David Duque/Reuters

El balance oficial, reportado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, registró 335 muertes y 4.516 heridos. El sismo dejó 206.931 viviendas dañadas y 36.478 destruidas.

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Los daños alcanzaron 397 centros de salud, 4.316 centros educativos, 6.118 centros comunitarios, 521 vías, cinco aeropuertos, 141 acueductos, 107 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.

Por el momento, la administración nacional, ya inició con las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. El país recibió ayuda internacional, así como, aportes de empresarios y también recursos públicos para recuperar los departamentos que sufrieron el impacto más severo por el movimiento telúrico.