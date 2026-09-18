Colombia

Alias Primo Gay, cabecilla del Clan Golfo, se alió con las disidencias del frente 36 de “Calarcá” en el norte de Antioquia: “Le dieron un poco de plata”

Alias More, uno de los cuatro miembros del Clan del Golfo (autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia -EGC-) que decidió abandonar las actividades ilícitas y ponerse a disposición de las autoridades, confirmó la alianza entre los dos grupos armados ilegales

créditos Ministerio de Defensa | Ejército Nacional | Fuerzas Militares
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Uno de los cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo que se sometieron ante tropas del Ejército Nacional en zona rural de Briceño, Antioquia, aseguró que esa organización tiene una alianza con la estructura 36 de las disidencias de las Farc.

El hombre, identificado como alias More, también entregó información sobre la presunta disponibilidad de drones con capacidad para lanzar explosivos.

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El sometimiento ocurrió ante uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, en medio de las operaciones que adelanta la Séptima División del Ejército en el norte de Antioquia.

Los cuatro hombres entregaron una ametralladora, cuatro fusiles, más de 800 unidades de munición, proveedores y elementos de intendencia alusivos a la organización.

Según el Ejército, los hombres harían parte de una comisión criminal que ejercía presión sobre habitantes de la región por medio de extorsiones, amenazas, homicidios, reclutamiento y desplazamiento forzado.

La institución indicó que el material incautado será puesto a disposición de las autoridades competentes.

Alias More afirmó que la decisión de abandonar la estructura estuvo relacionada con la presión de las tropas y con el desgaste que, según dijo, vivían al interior de la organización.

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“Yo tomé la decisión de someterme con los compañeros porque, la verdad, por un lado ya estábamos aburridos de estar ahí en ese lado y por otro lado el Ejército estaba rematando muy duro con nuestras tropas por ese sector”, afirmó Alias More, en declaraciones reveladas por Caracol Radio, sobre el motivo que lo llevó a tomar esa decisión.

En su relato, añadió que él y sus compañeros preparaban una salida con el argumento de que llevarían material a la intendencia.

“Y decidimos hacer que nos íbamos a ir pues hoy, en la noche, y dijimos que nos íbamos a llevar todos a la intendencia y esas cosas y entonces de acuerdo con el compañero Mono que estuvo ahí conmigo y con ustedes, nos colaboraron mucho ustedes para poder salir”, declaró.

El sometido mencionó a alias Primo Gay como parte del vínculo entre los grupos armados

El testimonio de alias More incluyó referencias a la relación entre el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gitanista de Colombia —EGC—) y las disidencias de las Farc en Antioquia al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Según su versión, la alianza involucraría a Neyder de Jesús Uñates López alias Primo Gay, a quien identificó como integrante de la estructura 36.

“A ‘Primo Gay’ yo solo sé que a ese man le dieron un puesto de segundo de frente de la organización y lo mandaron para otro lado, le dieron un poco de plata por esas vainas que entregó”, dijo el sometido.

El hombre sostuvo que las personas que habrían llegado con alias Primo Gay también recibieron cargos dentro de la estructura. “Y cada uno de esa gente que ese man trajo, subió ese puesto, lo colocaron como comandante”, agregó “More”.

Alias More habló de drones grandes, equipos de registro y artefactos para lanzar explosivos en poder del Clan del Golfo

Otro de los datos revelados por el integrante sometido se relaciona con drones que, según su declaración, estarían en poder de la estructura armada.

Alias More afirmó que el grupo recibió equipos de gran tamaño, algunos con presunta capacidad para transportar explosivos.

“Ellos entregaron dos drones grandes bombarderos, uno de esos dañado que lo dañamos nosotros con una bomba que le lanzamos y dos pequeños para hacer registro y también pueden lanzar bombas de MGL”, señaló el sujeto que se sometió a la justicia.

Luego, “More” indicó que la organización todavía tendría varios dispositivos disponibles.

“En el momento tenemos, al tiro de los drones grandes tenemos dos, dos grandes que están buenos y los cuatro pequeños que sirven también para hacer registro y lanzar pepas”, añadió el otrora integrante del Clan del Golfo.

El Ejército señaló que la retirada de las armas y municiones afecta las redes logísticas de la estructura, debido a que esos elementos podrían ser utilizados para mantener actividades ilegales y ejercer presión contra la población civil.

Las tropas mantienen el despliegue en el norte de Antioquia con el objetivo de ubicar a otros integrantes del Clan del Golfo, contener las acciones de los grupos armados y fortalecer el control territorial en los municipios de la región que ha provocado desplazamientos masivos en medio de las confrontaciones entre grupos armados ilegales por el control del territorio.

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