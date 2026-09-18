Estas son las acusaciones por abuso sexual contra la excongresista Sandra Ramírez, viuda de “Tirofijo”: tendrá que dar explicaciones ante la JEP

Sandra Ramírez, viuda de “Tirofijo”, rendirá versión libre ante la JEP - crédito Europa Press/Colprensa

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La excongresista Sandra Ramírez fue citada a versión libre por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para responder por el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de las Farc durante el conflicto armado. La decisión fue avalada este jueves 17 de septiembre de 2026 por la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.

En su contra reposan una decena de denuncias, incluida la de Deisy Dorelly Guanaro, quien la acusa de someter a menores a abusos dentro de la guerrilla. Ramírez fue compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y es conocida en las filas de las Farc como Griselda Lobo.

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“Cuando tenía 12 años, me trasladaron a San Vicente del Caguán. Esta señora nos reunió a todas las niñas y nos obligó a ponernos ropa interior de color negro. Y, en dos ocasiones, nos hizo desfilar frente a todos los comandantes del secretariado”, dijo Guanaro en una entrevista con Semana publicada en diciembre de 2025.

Deisy Dorelly Guanaro dijo que se acreditó ante la JEP para buscar verdad y justicia por los hechos que sufrió durante su niñez - crédito @DeisyDorelly/X

Según relató Guanaro, una de las principales denunciantes contra la excongresista, “ellos estaban borrachos, quizás también drogados. Y podían elegir a cualquiera para pasar la noche. A mí me escogió Pablo Catatumbo la primera noche. Ese viejo morboso que tanto se jacta de cátedra de moral en el Congreso de la República me abusó esa noche y a la siguiente. A Sandra Ramírez nosotros no le importábamos. Ella solo quería humillarnos para complacer a estos comandantes porque ella tenía poder. A las niñas que quedaban en embarazo, ella les practicaba los abortos”.

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La ponencia de la magistrada Lily Rueda concluyó que existían elementos materiales suficientes para convocar a Ramírez. La diligencia se realizará dentro del Caso 07, relacionado con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

Ramírez, quien llegó al Congreso por el partido Comunes, creado tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, ha negado en varias ocasiones que las Farc reclutaran menores para sus bloques y compañías urbanas. También sostuvo esa posición en una tutela estudiada por la Corte Constitucional.

Las víctimas consideran que ellas debieron tener las curules entregadas al Partido Comunes- crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Rodrigo Londoño/X-Partido Comunes/X

En su defensa, dijo que tales actos no eran una política sistemática del grupo: “Nunca fue una política de las Farc, eso sí fue diferente. Pudo haber sucedido, sí, pero nosotros nunca lo ordenamos como colectivo”.

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En entrevista con NTN24, Vanessa García, víctima de reclutamiento forzado por las Farc, sostuvo que es “un descaro que nieguen los hechos; lo que nos hicieron es irreparable, nos hicieron mucho daño”. De igual manera, sostuvo que las curules entregadas al Partido Comunes “deberían ser para nosotras, porque fuimos sometidos a cosas que no se superan con nada”.

Abogado de las víctimas señaló que tienen pruebas de la participación de Sandra Ramírez en abusos

Abogado de las víctimas señaló que tienen pruebas de la participación de Sandra Ramírez en abusos - crédito @SandraComunes / X

Sergio Alzate, secretario jurídico de la Federación de Víctimas del Terrorismo ante la JEP, dijo en entrevista con Blu Radio, que la investigación no apunta a que Ramírez hubiera ejecutado directamente los delitos, sino a su supuesto nivel de influencia y a su participación en decisiones de los altos mandos.

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Alzate afirmó que la citación modifica la situación jurídica de la exguerrillera dentro de la jurisdicción. “A partir de hoy ya ella deja de ser una amnistiada y entra a ser una compareciente, porque logramos probar que ella sí tuvo incidencia en la creación de los centros de abortos que tuvieron todos los frentes guerrilleros y en todas las prácticas de anticoncepción forzada y abortos forzados que se lideraron por parte de Jaime Parra y de ella para todos los frentes a nivel nacional”, sostuvo.

El abogado indicó que la excongresista trasladó su formación como enfermera a otros integrantes de la guerrilla que ejecutaban esas prácticas. También le atribuyó intervención en decisiones sobre homicidios y desapariciones de menores reclutados.

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La declaración de Daisy Guanaro, una víctima reclutada cuando tenía 10 años, fue presentada por Alzate como la prueba que permitió cuestionar la jurisprudencia que hasta entonces solo citaba a mandos militares. Según el jurista, Guanaro relató que Ramírez la obligó a desfilar en ropa interior “para que complaciera a depravados sexuales como Timochenko y a depredadores sexuales como Pablo Catatumbo y otros de esos bandidos”.

A las críticas del togado se sumó la exsenadora María Fernanda Cabal, quien llamó cínica a Ramírez por negar los abusos de los altos mandos de las extintas Farc. - crédito @MariaFdaCabal/X

A las críticas del togado se sumó la exsenadora María Fernanda Cabal, quien llamó cínica a Ramírez por negar los abusos de los altos mandos de las extintas Farc.

“Después de negarlo todo, la cínica exguerrillera alias Sandra Ramírez, que fue pareja del sanguinario Tirofijo, tendrá que declarar por el reclutamiento de menores. La JEP, ese tribunal de impunidad, tardó años en citarla. ¿Justicia? Colombia ya sabe que fue diseñada a la medida de los victimarios, no de las víctimas”.

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