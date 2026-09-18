Colombia

Cajas de compensación entregarán un salario mínimo a personas que se quedaron sin empleo en zonas afectadas por el terremoto: estos son los requisitos y cómo tramitar el auxilio

La asistencia estará dirigida a dependientes e independientes incluidos en los listados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que tendrán que gestionar el beneficio sin recurrir a intermediarios

Foto de archivo. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
Foto de archivo. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
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Los trabajadores dependientes e independientes que perdieron su empleo tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto podrán solicitar un apoyo económico excepcional, equivalente a un salario mínimo. Así se conoció en la mañana del viernes 18 de septiembre, al confirmarse que este auxilio será dado por las cajas de compensación del país.

Así quedó estipulado en el Decreto 1417 del 17 de septiembre, “por el cual se adoptan medidas extraordinarias y temporales para proteger el empleo y los ingresos de las personas trabajadoras damnificadas por el sismo”, como parte de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio nacional.

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En efecto, el apoyo será de $1750.000 y podrá ser tramitado ante la última caja a la que estuvieron afiliados. El pago, según se indicó, se adelantará en dos cuotas y estará dirigido a personas incluidas en los registros oficiales de damnificados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que es la entidad encargada de estos reportes.

Desempleo en Colombia-Colombia
El Gobierno dará auxilios para los que se quedaron sin empleo por culpa del terremoto - crédito Ilustración Infobae Colombia

Con ello, la medida busca aliviar la pérdida de ingresos en los municipios afectados por el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que dejó daños en 16 departamentos. Para obtener el beneficio no basta con acreditar afectaciones de la emergencia, también tendrán que demostrar su condición actual y aportes previos al sistema.

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Es importante tener en cuenta que el subsidio no se asignará de manera automática. Cada solicitante deberá presentar el trámite directamente ante la caja de compensación familiar correspondiente, sin intermediarios, con el fin de garantizar que los recursos lleguen a los más afectados tras esta emergencia, que dejó 331 muertos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos.

Se exigirán seis meses de aportes al sistema de seguridad social

Es válido reiterar que el principal requisito para acceder a la ayuda consiste en acreditar al menos seis meses de aportes, continuos o discontinuos, al sistema de seguridad social y a las cajas de compensación familiar dentro de los últimos cinco años; en una condición que aplica tanto para los trabajadores dependientes y, del mismo modo, para independientes.

Como se mencionaba, los solicitantes también deberán estar completamente desempleados al momento de radicar la petición. La protección económica está destinada a los que no tengan una relación laboral vigente ni ingresos derivados de una actividad independiente y solo se podrá solicitar una vez, tal y como ocurre en la actualidad con el subsidio de desempleo.

El terremoto del 10 de agosto causó graves afectaciones en el Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca - crédito Paula Orozco/AP
El terremoto del 10 de agosto causó graves afectaciones en el Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca - crédito Paula Orozco/AP

En cuanto a la presencia en el censo de damnificados administrado por la Ungrd, este también será un requisito obligatorio, pues permitirá verificar que el solicitante reside o residía en una de las zonas impactadas por el sismo y que sufrió consecuencias relacionadas con la emergencia. Las personas que no figuren en el censo oficial no podrán avanzar con la solicitud.

Asimismo, la entidad activó otros apoyos para los hogares cuyas viviendas quedaron destruidas o fueron declaradas inhabitables. Ese programa contempla transferencias mensuales durante tres meses y tiene valores distintos según la categoría de cada municipio, de acuerdo con las evaluaciones de alcaldías, gobernaciones y organismos nacionales.

Mujeres son las cuota más alta de desempleo en Colombia, tras efectos de la pandemia por covid-19. Imagen de referencia.
Los interesados en recibir el auxilio económico deberán acreditar aportes al sistema de seguridad social - crédito suministrada a Infobae Colombia

A su vez, la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) informó que varias entidades del sistema activaron medidas de apoyo en los departamentos golpeados por el terremoto, entre ellas subsidios, alivios crediticios, entrega de alimentos, asistencia psicosocial y programas de recuperación de vivienda para los más afectados con la tragedia.

Además de las víctimas mortales y los heridos, el fuerte movimiento telúrico causó afectaciones a 498 municipios de 16 departamentos, según los balances divulgados por las autoridades; en un suceso que afectó a cerca de 466.709 personas, pertenecientes a 296.738 familias, en regiones como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

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