Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella le lanzó nueva advertencia a alias Pinocho y a jefes de bandas delincuenciales de La Guajira: “Bandido que no se someta será dado de baja”

El jefe de Estado lanzó el mensaje este el jueves 17 de septiembre en San Juan del Cesar, al ligar la amenaza con la recuperación del control territorial por sometimiento o por la fuerza

Abelardo de la Espriella lanzó en La Guajira una advertencia contra Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, por su presunta incidencia criminal en San Juan del Cesar - crédito Presidencia de la República/Flickr
Abelardo de la Espriella lanzó en La Guajira una advertencia contra Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, por su presunta incidencia criminal en San Juan del Cesar - crédito Presidencia de la República
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El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una nueva advertencia contra Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, el jueves 17 de septiembre en San Juan del Cesar, La Guajira, y le dijo que tiene fecha de expiración por su presunta incidencia criminal en la región.

El jefe de Estado vinculó el mensaje con su propósito de recuperar el control territorial mediante el sometimiento de los grupos armados o el uso de la fuerza.

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La declaración incluyó a Rufino José Morales, alias Mario, a quien el mandatario identificó como jefe regional del clan del Golfo, y a alias Gonzalo Ochalo, de la Segunda Marquetalia.

“Al jefe del clan del Golfo en la región, Rufino José Morales, alias Mario; al bandido alias Pinocho, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra; y al bandido alias Gonzalo Ochalo de la Segunda Marquetalia, tienen fecha de expiración porque se metieron con San Juan”, afirmó.

De la Espriella encabezó un consejo de seguridad con autoridades civiles y altos mandos de la Fuerza Pública para examinar el orden público, las estructuras criminales y el control territorial en el departamento. También anunció que volverá a La Guajira “cuantas veces sea necesario” para supervisar las obras y las acciones de seguridad.

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El presidente vinculó la ofensiva de seguridad en La Guajira con el sometimiento de los grupos armados o el uso de la fuerza para recuperar el control territorial - crédito Presidencia de la República/Flickr
El presidente vinculó la ofensiva de seguridad en La Guajira con el sometimiento de los grupos armados o el uso de la fuerza para recuperar el control territorial - crédito Presidencia de la República/Flickr

El mandatario sostuvo que el Estado intensificará su presencia en la zona y dirigió una advertencia a quienes no acepten someterse. “Vamos a retornar a la seguridad por la razón o por la fuerza. Bandido que no se someta, será dado de baja como en derecho corresponde”, manifestó.

La nueva advertencia se produjo después de que Castillo Carrillo expresara su disposición a entregarse, aunque planteó condiciones para ese proceso. El jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hizo el ofrecimiento en una entrevista con Semana, tras la muerte de ‘Bendito Menor’.

“Estoy dispuesto a entregarme; sin embargo, me gustaría decirle al presidente que haya una ley de sometimiento”, dijo alias Pinocho. El cabecilla sostuvo que permanece oculto por una orden de captura relacionada con el asesinato de un líder y por un pedido de extradición por narcotráfico, aunque negó responsabilidad en el homicidio.

Abelardo de la Espriella reaccionó a propuesta de ‘Pinocho’, miembro de la alta cúpula de las Acsn, de entregarse a las autoridades - crédito Reuters/Polícia Nacional
Alias Pinocho dijo que está dispuesto a entregarse, pero pidió una ley de sometimiento y garantías para evitar una condena de 40 años de cárcel en Colombia - crédito Reuters/Policía Nacional

Castillo Carrillo pidió garantías para una eventual entrega y para los demás integrantes de su estructura. “Pero ¿quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia? Estoy dispuesto a entregarme; sin embargo, me gustaría decirle al presidente que haya una ley de sometimiento. Yo me puedo entregar ahora, pero ¿las demás personas de mi grupo?”, señaló.

El Ministerio de Justicia respondió que el ordenamiento jurídico colombiano ya contempla los mecanismos y procedimientos para que un integrante de un grupo armado ilegal se someta a la justicia.

La cartera indicó que debe acudir ante las autoridades competentes, formalizar su intención por los canales institucionales y cumplir las condiciones que establezca la justicia.

El Ministerio de Justicia sostuvo que la ley colombiana ya contempla mecanismos para el sometimiento a la justicia de integrantes de grupos armados ilegales, sin atajos ni privilegios - crédito Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia sostuvo que la ley colombiana ya contempla mecanismos para el sometimiento a la justicia de integrantes de grupos armados ilegales, sin atajos ni privilegios - crédito Ministerio de Justicia

“No habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley. Cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir de manera efectiva a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, afirmó el ministerio.

La primera advertencia presidencial contra alias ‘Pinocho’ había sido emitida el 12 de septiembre, cuando De la Espriella ordenó a los ministerios de Defensa y Justicia coordinar en una semana el eventual sometimiento de Castillo Carrillo. El mandatario advirtió entonces que no habría negociaciones, dilaciones ni exigencias y que, si continuaba enfrentando al Estado y delinquiendo, sería dado de baja en los términos de la ley.

Órdenes de captura reactivadas contra el clan del Golfo

El Gobierno reactivó órdenes de captura contra integrantes del clan del Golfo tras terminar el espacio de conversaciones y durante el consejo de seguridad pidió reforzar el control fronterizo en La Guajira - crédito Presidencia de la República/Flickr
El Gobierno reactivó órdenes de captura contra integrantes del clan del Golfo tras terminar el espacio de conversaciones y durante el consejo de seguridad pidió reforzar el control fronterizo en La Guajira - crédito Presidencia de la República/Flickr

La ofensiva anunciada en La Guajira coincide con la reactivación de órdenes de captura contra tres integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como clan del Golfo, luego de que el Gobierno terminara el espacio de conversaciones con esa organización.

La medida fue establecida mediante la Resolución 0-0284 del 11 de septiembre de 2026 y alcanza a Orozman Orlando Osten Blanco, alias ‘Rodrigo Flechas’; Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias ‘Bruno’ o ‘Jerónimo’.

Durante el consejo de seguridad, el presidente también planteó medidas de control fronterizo y pidió al director de Migración Colombia trasladarse a La Guajira para atender la situación directamente desde el departamento.

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