Así puede solicitar la copia del registro civil sin salir de su casa: la Registraduría explicó cómo funciona este nuevo servicio

Imagen de referencia. La Registraduría habilitó en 2026 la solicitud digital de copias del registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó la solicitud digital de copias del registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción, un trámite que evita la asistencia presencial y cuesta $18.750.

Estos documentos se gestionan mediante el portal oficial de la entidad, con pago electrónico a través de PSE y envío al correo registrado por el solicitante.

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La tarifa digital empezó a regir desde el 1 de marzo de 2026, tras la actualización dispuesta en la Resolución 1500 del 11 de febrero de ese año. La copia física solicitada de forma presencial tiene un valor de $10.800 en Colombia.

Las reproducciones de estos documentos acreditan hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas. El registro de nacimiento prueba la existencia jurídica del ciudadano; el de matrimonio certifica la unión conyugal, y el de defunción acredita el fallecimiento.

La solicitud de la copia del registro civil se realiza en el portal oficial de la Registraduría con usuario, contraseña y selección del documento requerido - crédito @Registraduria/X

El trámite comienza en https://copiaderegistrocivil.registraduria.gov.co/, la plataforma habilitada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aquellas personas que no tengan una cuenta deben crear un usuario y una contraseña; por su parte, quienes ya se hayan registrado pueden ingresar con sus credenciales.

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Dentro del sistema, el ciudadano debe elegir la opción “Solicitar copia” y seleccionar el tipo de documento requerido: nacimiento, matrimonio o defunción. Luego deberá diligenciar la información necesaria para ubicar el registro, que puede incluir el número serial, datos de identificación, tomo, folio o información de la inscripción original.

La plataforma mostrará una vista previa del documento disponible para que el usuario revise los datos antes de continuar. Si la información es correcta, debe seleccionar “Iniciar trámite”, completar los datos relacionados con el titular de la solicitud y avanzar al pago.

El pago se realiza por los mecanismos electrónicos dispuestos en el portal, entre ellos PSE. Una vez aprobado, la copia digital se envía a la dirección de correo electrónico informada durante el proceso y cuenta con mecanismos de validación electrónica para comprobar su autenticidad.

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La entidad recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales para evitar la entrega de información personal o pagos en sitios no autorizados. También dispone de un sistema de consulta para verificar la oficina donde fue inscrito un registro civil de nacimiento o matrimonio.

Registros con restricciones y opción presencial

Algunos registros civiles con información sensible tienen restricciones de acceso y en ciertos casos el trámite debe hacerse de forma presencial - crédito Luis Jaime/Reuters

Algunos registros con información sensible tienen restricciones de acceso porque su expedición puede afectar la intimidad del titular. En esos casos, la solicitud solo puede ser presentada por el titular, sus causahabientes, representantes legales, entidades públicas que actúen en ejercicio de sus funciones o terceros expresamente autorizados.

La modalidad virtual no reemplaza todos los procedimientos presenciales. Hay situaciones particulares en las que el documento debe consultarse o expedirse en la oficina donde se realizó la inscripción original.

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Quienes opten por una copia física pueden solicitarla en una registraduría autorizada o en la sede de inscripción. Para ese procedimiento deben suministrar nombres y apellidos del solicitante, la información de inscripción del registro y el comprobante de pago de los derechos correspondientes.

La Registraduría atiende trámites presenciales de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

La rectificación de la cédula y la tarjeta de identidad exige pago previo antes del trámite - crédito Alcaldía de Bogotá

La Registraduría Nacional del Estado Civil atiende trámites presenciales en sus sedes de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., para gestionar documentos y registros civiles. La información sobre los puntos de atención y el agendamiento de citas está disponible en sus canales oficiales.

“El trámite de obtención de la cédula por primera vez para todos los ciudadanos que cumplan la mayoría de edad (18 años) se realizará de forma presencial, sin costo ni agendamiento y con atención en orden de llegada en todas las registradurías del país y en 56 consulados de Colombia en el exterior”, dice en la página de la entidad.

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Quienes cumplen 18 años pueden tramitar por primera vez la cédula de ciudadanía digital sin costo, sin cita previa y en orden de llegada.

El duplicado o la rectificación de la cédula y la tarjeta de identidad requieren pago previo en bancos autorizados o mediante PSE y, en muchas sedes, cita agendada en línea.

Los registros civiles de nacimiento, matrimonio o defunción se realizan en la oficina correspondiente, mientras que la cédula o tarjeta de identidad se reclama personalmente cuando el trámite aparece aprobado.