Un colombiano jugará la final de la Copa Libertadores 2026: Jhon Arias y Kevin Serna se encontrarán

El Palmeiras de Jhon Arias parte como favorito en las semifinales de la Copa Libertadores, además de que fue subcampeón en 2025 - crédito Jean Carniel/REUTERS

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La Copa Libertadores 2026 avanza con los cuartos de final, fase en la que se disputan los partidos de vuelta y se conocieron los primeros clasificados a la siguiente instancia, que promete muchas emociones por el nivel de las plantillas, en especial de los conjuntos brasileños.

Pese a que no hay clubes colombianos, al menos un jugador cafetero aparecerá en la final del certamen gracias a las actuaciones de Jhon Arias con el Palmeiras y Kevin Serna con el Fluminense, dos de los futbolistas del país que figuran en sus respectivos clubes en el torneo.

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Dicha situación es la misma que se presentó en la Copa Sudamericana, pues luego de que Santa Fe quedara eliminado en cuartos de final, aparecieron futbolistas de la Tricolor en semis como Álvaro Montero y Sebastián Villa, con Boca Juniors, y los cuatro hombres del Vasco da Gama, el verdugo de los cardenales.

Semifinal de Libertadores entre colombianos

Tal parece que, una vez más, un conjunto brasileño se impondrá en la Copa Libertadores, tal como ocurre desde 2019, cuando empezó la hegemonía de estas escuadras por las altas inversiones en las plantillas, lo que generó una enorme superioridad sobre sus rivales en el continente.

El Palmeiras de Jhon Arias se verá con el Fluminense de Kevin Serna, luego de que el cuadro paulista eliminara en cuartos de final a la Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana, donde el Verdao enfrentó la altura y un marcador muy cerrado.

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Jhon Arias sueña con su segunda Copa Libertadores en su carrera, pues la primera la ganó con Fluminense en 2023 - crédito NELSON ALMEIDA / AFP

Luego de que el conjunto blanco venciera por 3-2, con anotación en el minuto 93, el juego se fue a penales por el empate 4-4 en el global y, aunque Arias fue sustituido a los 85 minutos, aportó para que su equipo no perdiera la serie y equilibrara las acciones ante un duro rival.

Por su parte, el Fluminense de Kevin Serna sufrió para eliminar a Platense, uno de los debutantes y sorpresa de la Copa Libertadores, pues el “Calamar” lo venció 2-1 en Argentina, pero gracias al 2-0 en la ida en Río de Janeiro, avanzó de ronda y el colombiano entró a los 72 minutos.

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Kevin Serna es uno de los jugadores destacados con Fluminense en la temporada 2026 - crédito Ramiro Gómez/REUTERS

De esta manera, los dos conjuntos brasileños se verán las caras en octubre, a falta de programación por parte de la Conmebol, en lo que promete ser una “final adelantada” por el nivel de las plantillas, aunque las apuestas están a favor de la escuadra de Jhon Arias porque es candidato al título.

Otra semifinal cafetera en Sudamericana

Vasco da Gama y Boca Juniors disputarán la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 después de eliminar a Independiente Santa Fe y São Paulo, respectivamente. La serie todavía no tiene fecha definida, pero se espera que se juegue a mediados de octubre.

El equipo brasileño regresó a esta instancia internacional después de 15 años, tras superar a Santa Fe en Río de Janeiro. Marino Hinestroza y Johan Rojas fueron titulares, mientras que Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez permanecieron entre los suplentes.

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Andrés Gómez es figura del Vasco da Gama y sueña con ganar la Copa Sudamericana 2026 - crédito Vasco da Gama

Boca avanzó con un empate 1-1 en el estadio Morumbí y una victoria global 2-1 sobre São Paulo. El resultado tuvo como protagonista al arquero colombiano Álvaro Montero, que evitó un gol en el minuto 42 y sostuvo al equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

“Feliz de haber avanzado, el grupo trabajó muy bien, hay que acostumbrarnos a vivir estas instancias. Hay cosas que mejorar, pero bien por el sacrificio del equipo”, dijo Montero después del partido, en el que respondió a los remates desde fuera del área y al juego aéreo de São Paulo.

“La importancia de una victoria de esta dimensión para pasar a una semifinal de copa internacional después de 15 años. Es un orgullo y una satisfacción”, declaró Pedro Emanuel, entrenador de Vasco da Gama. La final tendrá al menos dos colombianos y se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el 21 de noviembre.

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