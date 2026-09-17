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Once Caldas le ganó 1-0 a Deportes Tolima en la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II: golazo de Dayro Moreno en su cumpleaños

Al minuto ocho del compromiso, el delantero colombiano definió de primer toque con una jugada que caracterizan como “de taquito”

Dayro Moreno celebrando su anotación para la victoria de Once Caldas 1-0 ante Deportes Tolima - crédito @oncecaldasoficial/Instagram
Dayro Moreno celebró su anotación para la victoria de Once Caldas 1-0 ante Deportes Tolima - crédito @oncecaldasoficial/Instagram
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Once Caldas venció 1-0 a Deportes Tolima en el estadio Palogrande de Manizales, con una definición de Dayro Moreno a los ocho minutos que resolvió un partido disputado y le dio al equipo blanco tres puntos en la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El delantero cumplió 41 años el 16 de septiembre y se convirtió en una jornada especial para su carrera.

El tanto llegó tras una acción construida por el sector derecho. Michael Barrios recibió dentro del área después de un cambio de frente y descargó hacia Juan David Cuesta, que envió un centro rasante. Moreno apareció ubicado en el centro del área y definió, a primera intención y con la parte trasera de su pie, en una jugada que dentro del fútbol profesional se caracteriza como “de taquito” hacia la escuadra izquierda, sin opciones para el arquero Neto Volpi.

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La anotación puso en ventaja temprano a Once Caldas, que tuvo la oportunidad de manejar el resultado frente a un rival que acumuló aproximaciones, sobre todo durante el primer tiempo. Deportes Tolima buscó profundidad por las bandas y contó con remates de Ever Valencia, Sebastián Guzmán, Kelvin Flórez y Luis Sánchez, pero no logró superar al arquero Joan Parra.

La celebración de Once Caldas, a propósito del cumpleaños de Dayro Moreno - crédito @oncecaldasoficial/Instagram
La celebración de Once Caldas, a propósito del cumpleaños de Dayro Moreno - crédito @oncecaldasoficial/Instagram

Tolima generó llegadas, pero Once Caldas sostuvo la ventaja

El conjunto visitante tuvo varios tiros de esquina durante la primera parte y exigió a la defensa local. A los 43 minutos, Ever Valencia probó desde afuera del área y Parra, arquero de Once Caldas, respondió abajo. Un minuto después, Luis Sánchez, atacante del equipo caldense, remató cruzado desde la izquierda y el arquero volvió a intervenir para mantener el cero.

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El equipo de Manizales también generó situaciones para ampliar la diferencia. Andrés Roa remató desde media distancia a los 15 minutos, mientras que Mateo Zuleta probó en más de una ocasión. Antes del descanso, un disparo de Zuleta dentro del área fue bloqueado después de una asistencia de Jader Quiñónes.

En el complemento, Deportes Tolima adelantó sus líneas. Kelvin Flórez tuvo una de las opciones más claras a los 56 minutos, con un remate desde la derecha que pasó cerca del palo. Luego, el mismo jugador y Sebastián Guzmán encontraron respuestas de la zaga y del arquero local.

Once Caldas celebrando su anotación ante Deportes Tolima en la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @oncecaldasoficial/Instagram
Once Caldas celebró su anotación ante Deportes Tolima en la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @oncecaldasoficial/Instagram

Dayro Moreno estuvo cerca de aumentar la diferencia a los 67 minutos, cuando remató desde el centro del área, aunque Volpi controló el balón. El delantero dejó el campo a los 78 minutos y fue reemplazado por Jefry Zapata, después de haber sido determinante en el resultado.

Once Caldas respondió en el tramo final con dos intentos de Michael Barrios y un remate de Helieyker Guzmán. El visitante mantuvo la presión hasta el cierre. En el minuto 91, Jader Valencia probó desde fuera del área y Parra detuvo el disparo a ras de suelo.

El cierre tuvo una revisión del VAR por una posible expulsión de Jorge Hurtado, que había recibido tarjeta amarilla por juego peligroso. Tras la revisión, el árbitro mantuvo la decisión inicial y no mostró la roja.

El flayer del Deportes Tolima a propósito de su derrota 1-0 ante Once Caldas - crédito @cdtolima/Instagram
El flayer del Deportes Tolima a propósito de su derrota 1-0 ante Once Caldas - crédito @cdtolima/Instagram

El gol dejó a Dayro Moreno a 13 tantos de los 400 como profesional

La victoria permitió que Once Caldas alcanzara 12 puntos en nueve partidos dentro de la tabla que se reportó tras el encuentro. Deportes Tolima, que llegó a Manizales con 16 unidades en nueve presentaciones, no pudo sostener su posición entre los primeros lugares.

Para Moreno, el gol tuvo además un valor estadístico. El registro previo al partido lo ubicaba con 386 anotaciones como profesional. Con su definición ante Tolima, llegó a 387 goles y quedó a 13 de la marca de 400.

El atacante es el máximo goleador histórico de la Liga BetPlay, con 265 tantos, y también lidera la tabla de artilleros de Once Caldas, por encima de Sergio Galván Rey. A los 41 años, su gol en Palogrande definió una noche en la que el equipo blanco volvió al triunfo.

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