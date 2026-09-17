Ráquira, el pueblo de Boyacá donde las artesanías de barro también apuntan hacia las estrellas

Ráquira es uno de los destinos turísticos más reconocidos de Boyacá por sus artesanías, sus fachadas coloridas y sus tradiciones - crédito TripAdvisor

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En el cielo de Ráquira hay una experiencia que va más allá de las postales coloridas y las piezas de barro que identifican a este municipio boyacense. Allí, entre actividades de astroturismo y referencias a antiguos calendarios solares, funciona un observatorio astronómico que ofrece una forma distinta de acercarse a las tradiciones de la región.

Se trata del Observatorio Astronómico Patio de Brujas, un sitio acondicionado para realizar actividades relacionadas con la observación del cielo. De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), el lugar propone experiencias vinculadas con los solsticios, momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente y se registra la máxima duración del día o de la noche.

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El nombre Ráquira proviene de la lengua muisca y significa “ciudad de las ollas”, un reflejo de la importancia de la alfarería en la identidad cultural del municipio - crédito Turismo en Colombia

El espacio combina la contemplación del firmamento con elementos asociados a conocimientos ancestrales. Entre sus propuestas aparecen caminatas, actividades de astroturismo y acercamientos a los calendarios solares utilizados en tiempos antiguos. Uno de los elementos que más llama la atención está compuesto por 11 tótems de arcilla ubicados alrededor de una estructura central. Las piezas tienen símbolos inspirados en distintas culturas prehispánicas, entre ellas la muisca, la maya, la inca y la azteca.

La distribución de estos tótems permite observar el comportamiento de las sombras producidas por el Sol y relacionarlo con diferentes momentos del año. Así, el espacio utiliza elementos de la astronomía y del trabajo artesanal para acercar a los visitantes a una lectura particular del paso del tiempo.

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El observatorio se suma a los atractivos que ofrece Ráquira, municipio reconocido por su tradición artesanal y por la elaboración de objetos en arcilla. En sus talleres se producen piezas de cerámica, ollas y elementos decorativos, además de hamacas, sacos y otros artículos ligados a las costumbres de la región. La identidad artesanal también se percibe en el recorrido por el casco urbano. Las fachadas de colores llamativos, los murales y distintos elementos decorativos convierten sus calles en un espacio donde las expresiones culturales aparecen de manera constante.

La artesanía en barro es uno de los principales atractivos de Ráquira y hace parte de la identidad cultural del municipio -crédito alcaldiaraquiraboyaca/Instagram

Ráquira es uno de los municipios más representativos y visitados de Boyacá. Su cercanía con Bogotá permite incorporarlo entre las alternativas para quienes buscan destinos fuera de la capital y quieren conocer otros paisajes, tradiciones y formas de turismo.

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La oferta turística de los alrededores de Bogotá se caracteriza precisamente por la variedad. A pocas horas de la ciudad es posible encontrar municipios de Cundinamarca y Boyacá con propuestas relacionadas con naturaleza, aventura, gastronomía, artesanías y patrimonio. En ese recorrido, Ráquira reúne varias de esas posibilidades en un mismo destino. La artesanía ocupa un lugar central, pero el municipio también cuenta con espacios que amplían la experiencia hacia la cultura, la astronomía y las tradiciones ancestrales.

Además del observatorio, los visitantes pueden conocer sitios como la Mano del Artesano, el Pueblito de Barro y la Casa al Revés. Estos lugares forman parte de una oferta que busca mostrar la creatividad de los habitantes y la relación del municipio con el trabajo manual.

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Ráquira destaca por sus coloridas calles, su arquitectura tradicional y la amplia oferta de artesanías elaboradas por sus habitantes -crédito alcaldiaraquiraboyaca/Instagram

En el Pueblito de Barro y otros espacios de interés, las piezas y construcciones asociadas a la artesanía permiten acercarse a la historia y las tradiciones locales. El barro, uno de los materiales más representativos de Ráquira, aparece así como un elemento que conecta las actividades turísticas con la identidad cultural del municipio.

La visita al Observatorio Astronómico Patio de Brujas plantea, además, una experiencia diferente dentro de esa oferta. La observación del cielo, las referencias a los solsticios y los tótems de arcilla hacen que el recorrido tenga un componente ligado tanto a la astronomía como a los conocimientos ancestrales.

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El atractivo del observatorio amplía la mirada sobre el municipio y muestra que su oferta no se limita a las compras de artesanías: incorpora espacios para conocer el cielo y las tradiciones asociadas a su interpretación. Para quienes salen de Bogotá en busca de un destino cercano con actividades distintas, Ráquira ofrece una combinación de color, artesanía, patrimonio y observación del cielo.