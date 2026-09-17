Colombia

Más de 1.000 capturados por comprar objetos robados en Bogotá y 20 municipios: esta es la condena por el delito de receptación

El balance de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, con cifras de la Policía Nacional, indica que entre el 1 de enero y el 30 de julio hubo una detención cada cinco horas en la zona

El golpe de las autoridades en la calle 13: más de 40.000 accesorios y celulares robados incautados en Bogotá - crédito MEBOG
Las capturas por receptación llegaron a 1.047 en Bogotá y 20 municipios de Cundinamarca entre enero y julio de 2026, según datos de la Región Metropolitana y la Policía Nacional - crédito Mebog
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Las capturas por receptación llegaron a 1.047 en Bogotá y 20 municipios de Cundinamarca entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2026, según un análisis de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC) con datos de la Policía Nacional. La cifra equivale a una detención cada cinco horas por adquirir, guardar, transferir u ocultar bienes provenientes de hurtos u otros delitos.

La receptación abarca conductas como comprar celulares, bicicletas, autopartes o mercancías cuya procedencia ilícita se conoce o se puede advertir. El delito está contemplado en el artículo 447 del Código Penal y puede implicar penas de prisión de cuatro a 12 años, además de multas económicas.

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La Región Metropolitana señaló que los casos se han incrementado en los últimos años dentro del ámbito del Hecho Metropolitano de Seguridad Integral, que comprende a Bogotá y 20 municipios de Cundinamarca. En 2023 se reportaron 695 capturas; en 2024 fueron 955, y en 2025 llegaron a 1.540, un aumento de 61% frente al año anterior.

Comprar autopartes robadas fortalece redes criminales y expone a sanciones legales y riesgos viales - crédito Secretaría de Seguridad
La receptación castiga la compra, ocultamiento o transferencia de celulares, bicicletas, autopartes y otras mercancías de origen ilícito, con penas de cuatro a 12 años de prisión - crédito Secretaría de Seguridad

De las 1.047 capturas reportadas hasta el 30 de julio de 2026, 934 se produjeron en Bogotá, 56 en Soacha y 15 en Fusagasugá, de acuerdo con la información suministrada por la RMBC. El balance entregado no precisa la ubicación de las demás detenciones incluidas en el total regional.

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Comprar bienes robados puede llevar a prisión

La receptación se configura cuando una persona adquiere, posee, convierte o transfiere bienes que provienen de un hurto u otra conducta delictiva. La norma penal incluye, además, los actos destinados a ocultar o encubrir el origen ilegal de los objetos.

La sanción prevista para este delito es de cuatro a 12 años de cárcel. La pena puede aumentar si el valor de los bienes supera 1.000 salarios mínimos o si los elementos involucrados corresponden a autopartes, vehículos o mercancías, según la información de la Región Metropolitana.

El análisis advierte que comprar productos a precios inusualmente bajos en lugares clandestinos, sin verificar su procedencia, puede fortalecer las cadenas asociadas al hurto. Esa práctica mantiene incentivos para la sustracción de bienes y complica la identificación de los responsables.

Dos individuos fueron arrestados luego de un asalto a un apartamento, seguido de un tiroteo con la policía, que dejó a un conductor de protección herido y permitió la recuperación de relojes sustraídos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Bogotá concentró 934 de las 1.047 capturas por receptación reportadas hasta el 30 de julio de 2026, mientras Soacha registró 56 y Fusagasugá 15 - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La comercialización ilegal afecta a los negocios formales al crear competencia desleal y perjudica la economía legal. Además, dificulta que las autoridades recuperen los objetos robados y los devuelvan a sus propietarios.

Luis Lota, director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, indicó que el fenómeno trasciende las fronteras administrativas. “La receptación es también un fenómeno delictivo regional, pues los bienes hurtados en un municipio pueden comercializarse ilegalmente en otro”, afirmó.

Coordinación entre Bogotá y municipios de Cundinamarca

La Región Metropolitana informó que ha impulsado el Consejo Regional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Justicia como espacio de coordinación entre las entidades involucradas. La instancia busca articular proyectos dirigidos a fortalecer las capacidades de vigilancia, identificación y reacción frente a la receptación y otros delitos.

Lota señaló que el trabajo conjunto se desarrolla desde la declaración del Hecho Metropolitano de Seguridad Integral en 2024. “Hemos trabajado para superar la institucionalidad fragmentada y las fronteras en materia de justicia”, expresó.

Entidades como Migración Colombia, Policía y Defensoría del Pueblo refuerzan el plan de integración en seguridad para la frontera Soacha–Ciudad Bolívar - crédito Defensoría del Pueblo
La Región Metropolitana advirtió que comprar bienes robados a precios inusualmente bajos fortalece las cadenas del hurto y dificulta identificar a los responsables - crédito Defensoría del Pueblo

El director añadió que la entidad adelanta proyectos tecnológicos, entre ellos el Centro de Comando y Control (C3), y la dotación de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soacha. Para esta última iniciativa se reportó una inversión de $1.600 millones.

Según Lota, los recursos y la coordinación entre Bogotá, Soacha y otros municipios de Cundinamarca están dirigidos a mejorar la respuesta institucional ante delitos que afectan a toda la región. La RMBC no detalló en la información suministrada el avance de esas iniciativas ni las fechas de ejecución.

El hurto de celulares y la recuperación de equipos

La concejal Diana Diago denunció que entre enero y mayo de 2026 se registraron 14.274 hurtos de celulares en Bogotá, de acuerdo con datos que la Secretaría Distrital de Seguridad entregó en respuesta a un derecho de petición. El promedio corresponde a 101 robos diarios durante ese periodo.

El hurto de celulares en Bogotá sumó 14.274 casos entre enero y mayo de 2026 y la recuperación de equipos cayó a 1.649, el 11,6% del total reportado - crédito Concejo de Bogotá/Diana Diago
El hurto de celulares en Bogotá sumó 14.274 casos entre enero y mayo de 2026 y la recuperación de equipos cayó a 1.649, el 11,6% del total reportado - crédito Concejo de Bogotá/Diana Diago

Del total de equipos hurtados, 1.649 fueron recuperados por las autoridades. La cifra equivale al 11,6% de los celulares reportados como robados entre enero y mayo, según los datos expuestos por la cabildante.

La recuperación disminuyó frente al mismo lapso de 2025. Entre enero y mayo de ese año se recuperaron 1.956 celulares, mientras que en los primeros cinco meses de 2026 fueron 1.649, una reducción de 15,8%.

Diago mencionó que las localidades con más reportes de hurto de celulares en 2025 fueron Suba, con 1.414 casos; Engativá, con 1.409; Chapinero, con 1.376; Teusaquillo, con 1.246; Kennedy, con 1.028, y Usaquén, con 1.005.

“Los ciudadanos no pueden seguir perdiendo sus pertenencias mientras los delincuentes ganan terreno”, afirmó la concejal, quien pidió fortalecer las medidas en las zonas donde se concentran los reportes de hurto.

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