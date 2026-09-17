Colombia

El Chakal del Sur reapareció tras violento atraco que sufrió en Jamundí, Valle: “Me cogieron y me apuntaron”

El cantante de música popular relató en redes sociales los momentos de tensión que vivió tras ser víctima de hurto armado. El hecho, que quedó registrado en video, encendió las alarmas de su entorno tras perder contacto por horas

El músico Fabio Nelson Silva dijo que fue interceptado por hombres armados cuando hacía compras para el bautizo de su hija y que, tras quedar sin teléfono, su entorno difundió una alerta en redes - crédito chakaldelsur / Instagram

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El cantante de música popular El Chakal del Sur confirmó que está bien después de que un grupo de hombres armados lo asaltó en Jamundí, Valle del Cauca, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y que derivó en una alerta de sus familiares y su equipo de trabajo ante la falta de comunicación con el artista.

El intérprete, cuyo nombre es Fabio Nelson Silva, explicó que el robo ocurrió mientras hacía compras para el bautizo de su hija, Ariana Silva. Según su relato, varios sujetos lo abordaron, lo intimidaron con armas de fuego y le quitaron sus pertenencias.

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La pérdida de su celular lo dejó incomunicado durante varias horas. En ese lapso, el mánager del cantante, Víctor Espinel, y sus allegados difundieron un comunicado en redes sociales en el que alertaron que desconocían su ubicación y su estado de salud, luego de que durante una llamada se escucharan gritos y detonaciones.

Las cámaras registraron el momento en que los hombres armados abordaron al cantante

El video que circula en redes sociales muestra parte de la secuencia del asalto contra El Chakal del Sur en una zona comercial de Jamundí. Las imágenes, tomadas por una cámara de seguridad, dejan ver a uno de los hombres cuando se acerca al artista, lo sujeta y lo amenaza con un arma de fuego.

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El video difundido en redes muestra cómo un agresor se acerca, lo sujeta y lo amenaza con un arma, mientras otros le quitan objetos y golpean también a un acompañante a plena luz del día - crédito @AntonioMinotta / X

Mientras el cantante es reducido, otros presuntos integrantes del grupo le retiran sus pertenencias. En el lugar también estaba otra persona, cuya identidad y vínculo con el artista no han sido precisados. Los asaltantes también la intimidaron durante el ataque.

Las grabaciones muestran que el hecho ocurrió a plena luz del día y ante la presencia de personas que se encontraban en el sector. Tras despojar al intérprete de sus objetos personales, los hombres le propinaron varios puños y patadas antes de abandonar el lugar.

El artista relató que los responsables hicieron varios disparos durante el asalto. “Me cogieron y me apuntaron. Se llevaron mi reloj, una cadena, el bolso con los papeles y el celular”, afirmó en un video que difundió para confirmar que había llegado a salvo a su finca.

También se refirió al temor que provocó la situación. “Me hicieron unos disparos, ellos fueron los que los hicieron y el susto fue muy verraco”, expresó el cantante, conocido por temas de música popular y de despecho como El amor y la felicidad, Por conveniencia, Carita angelical y La piratía.

El artista es oriundo del departamento del Huila - crédito Chakal Del Sur / Facebook
El cantante explicó que pasó cerca de cuatro horas con la Sijín revisando cámaras para reconstruir el recorrido de los presuntos responsables - crédito Chakal Del Sur / Facebook

La falta de contacto provocó la alerta de su familia y de su equipo de trabajo

La preocupación por el paradero de Fabio Nelson Silva comenzó el martes 15 de septiembre, cuando sus familiares y colaboradores publicaron un comunicado en sus redes sociales. El mensaje indicó que el cantante hablaba por teléfono con su mánager cerca de las 4:30 p. m. cuando se escucharon gritos y sonidos similares a disparos.

Horas después, el propio cantante explicó que no tuvo conocimiento inmediato de la publicación porque los asaltantes se llevaron su teléfono y el resto de sus elementos personales. Según contó, tras el robo no regresó directamente a su residencia, puesto que acompañó diligencias para revisar videos de seguridad e intentar reconstruir el recorrido de los presuntos responsables.

El músico afirmó que ese procedimiento demoró aproximadamente cuatro horas. Cuando finalmente llegó a su finca, se enteró de que su entorno había activado la alerta por la imposibilidad de comunicarse con él.

“Como quedé totalmente incomunicado porque se llevaron todo, seguí con la Sijín averiguando cámaras”, sostuvo. Agregó que revisaron registros en los sectores por los que había transitado y en los comercios que visitó antes del ataque.

En la cuenta de Instagram del artista se publicó el comunicado la tarde del martes 15 de septiembre, anunciando que no se tenía conocimiento de su paradero - crédito @chakaldelsur/IG
La familia y el equipo de trabajo de El Chakal del Sur activaron una alerta en redes sociales tras escuchar gritos y detonaciones durante una llamada con su mánager - crédito @chakaldelsur/IG

El cantante afirmó que los responsables serían cerca de cinco personas

De acuerdo con la versión de El Chakal del Sur, el grupo que lo interceptó estaría compuesto por unas cinco personas. El artista señaló que el objetivo de la revisión de las cámaras era establecer desde qué punto pudo haber comenzado el seguimiento en su contra.

El cantante descartó que la alerta difundida por sus familiares fuera una estrategia para generar atención. “A mí no me gusta jugar con la vida ni meterle mentira a la gente”, afirmó en el video con el que se reportó ante sus seguidores.

El intérprete agradeció a quienes estuvieron pendientes de su situación y confirmó que se encontraba con su familia. “Estamos bien”, dijo al final de su mensaje, antes de referirse a sus próximos proyectos musicales.

Hasta el momento, no se conoce un comunicado oficial de las autoridades de Valle del Cauca sobre el caso, ni información sobre posibles capturas o la recuperación de los objetos robados.

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