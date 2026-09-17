Deportivo Pereira, en crisis económica y sin estadio: el Hernán Ramírez Villegas seguirá cerrado hasta 2027

El estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira no ha podido ser usado en 2026 por mantenimiento y el terremoto del 10 de agosto - crédito Colo Colo

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Deportivo Pereira vive una de sus temporadas más complicadas en su historia, debido a que la crisis económica lo golpea fuertemente, al punto de que la FIFA lo sancionó por deudas salariales a jugadores, puso en riesgo el reconocimiento deportivo por parte del Ministerio del Deporte, y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales ha denunciado incumplimientos a sus trabajadores.

Sumado a eso, el Matecaña tampoco cuenta con el estadio Hernán Ramírez Villegas, el cual se encuentra cerrado desde finales de 2025 y, debido al terremoto del 10 de agosto, ya no sabe en qué momento volverá a la que es su casa y de los aficionados de la institución.

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Por el momento, el club se encuentra en Palmaseca, a puerta cerrada y con el objetivo de terminar 2026 con los mejores resultados posibles, pues a partir de 2027 se le vendría otro problema: la tabla de promedios por su mala campaña y el descenso lo acecharía con fuerza.

Esto pasó con el Hernán Ramírez Villegas

Pese a que el escenario deportivo en la capital de Risaralda era uno de los más destacados del fútbol colombiano, tras su renovación en 2011, la Alcaldía de Pereira adelantó una serie de remodelaciones en 2026 que se interrumpieron por el terremoto en el Pacífico y Eje Cafetero.

El estadio Hernán Ramírez Villegas no podrá recibir espectáculos deportivos ni culturales durante lo que resta del año por los daños estructurales que dejó el sismo del 10 de agosto. La magnitud exacta de las afectaciones se conocerá después de estudios técnicos que tardarán entre 60 y 90 días.

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Hubo daños en el estadio Hernán Ramírez Villegas tras el sismo del 10 de agosto, pero aún no se tiene clara la magnitud de la situación - crédito Luisa González/REUTERS

Las obras que la Alcaldía de Pereira ya ejecutaba en la gramilla, la pista atlética y los sistemas eléctricos y de sonido continuarán según los cronogramas establecidos, las cuales comenzaron a inicios de año y provocaron que el Deportivo Pereira buscara sede alterna en todo el país.

Los análisis estarán a cargo de la compañía aseguradora, que deberá hacer efectivas las pólizas para establecer los daños específicos en dos tribunas. Sandra Milena Grajales Ocampo, secretaria de Deportes de Pereira, explicó que las evaluaciones permitirán definir las intervenciones necesarias.

Después del Mundial Sub-20 2011, el estadio Hernán Ramírez Villegas fue reconocido como uno de los estadios con la mejor renovación en el país - crédito Colprensa

Con los resultados, la administración municipal y los expertos determinarán las obras requeridas. El Deportivo Pereira disputará sus partidos de la Liga colombiana en una sede alterna, mientras que todavía no existe una fecha para la reapertura del escenario ni para el regreso de las competencias oficiales.

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Nueva derrota en Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga venció a Deportivo Pereira por 3-1 como visitante en la décima fecha de la Liga BetPlay II-2026. El encuentro se disputó en el estadio del Deportivo Cali porque el Hernán Ramírez Villegas no está habilitado tras el terremoto y solo sería abierto hasta 2027.

La diferencia definitiva llegó en el tiempo añadido, cuando Jhon Fredy Salazar aprovechó un choque entre el lateral y el central del equipo local y marcó con la pierna derecha a los 90+2 minutos. El conjunto visitante había abierto el marcador a los cinco minutos por medio de Luciano Pons, tras un centro de Emerson Batalla y una asistencia de Rubén Sambueza.

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Deportivo Pereira solo suma un triunfo en la Liga BetPlay y agrava su crisis de resultados en 2026 - crédito Leonardo Castro/Colprensa.

Yúber Quiñones igualó para Pereira cerca de la media hora con un remate al ángulo superior. El VAR revisó la acción y validó el tanto por ausencia de fuera de lugar. Poco después, Batalla puso el 2-1 con un cabezazo por encima del arquero Juan Betancourth, quien había salido de manera defectuosa.

El resultado dejó al Bucaramanga en el quinto lugar, con 13 puntos, mientras que Pereira ocupa la decimoséptima posición, con 6 puntos y apenas una victoria en el torneo, que fue contra el Deportivo Pasto por 2-1 en el estadio Libertad.