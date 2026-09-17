Denuncia de una concejal expone la crisis judicial y administrativa del nuevo estadio El Campín de Bogotá

El nuevo estadio El Campín no ha iniciado su fase de construcción porque sigue pendiente la validación del Estudio de Tránsito y Transporte ante la Secretaría de Movilidad. Las obras sufrirían un importante retraso frente al cronograma original - crédito Sencia

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La concejal de Bogotá Heidy Sánchez Barreto denunció que la Asociación Público-Privada (APP) del nuevo estadio El Campín de Bogotá acumula retrasos y al menos cuatro frentes judiciales y administrativos que ponen en duda el cronograma de entrega del proyecto.

En un hilo difundido a través de X este miércoles 16 de septiembre, la cabildante del Pacto Histórico advirtió que las obras principales todavía no comenzaron pese a que el contrato preveía su arranque durante el primer semestre de este año.

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Según explicó Sánchez, el Contrato de Concesión No. 2772 de 2024 y sus adiciones establecían ese cronograma inicial. Sin embargo, hasta la fecha de la denuncia continuaba pendiente la validación del Estudio de Tránsito y Transporte por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, requisito indispensable para suscribir el acta de inicio de la fase de construcción. Esa información fue atribuida por la concejal al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd).

La concejal Heidy Sánchez denunció que la APP del nuevo estadio El Campín acumula retrasos y al menos cuatro frentes judiciales y administrativos - crédito @heidy_up/X

El 5 de marzo de 2026, el alcalde Carlos Fernando Galán había confirmado que el nuevo estadio se construiría en el costado oriental del predio y no en la ubicación del actual escenario, lo que permitiría que la sede habitual de El Campín siguiera operando con fútbol y espectáculos durante la ejecución de la obra.

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En esa misma declaración, el mandatario local mencionó que el proyecto contempla un auditorio filarmónico con capacidad para 2.200 espectadores, un pabellón de deportes, un centro gastronómico y un centro médico.

El contrato establece un plazo máximo de 671 días calendario —cerca de 22 meses— para la entrega y puesta en operación del nuevo escenario, contados desde la firma del acta de inicio. La fecha de entrega se había proyectado originalmente para diciembre de 2027, pero esa meta ya no resultaría viable, pues dicha acta aún no se ha suscrito y el plazo de construcción no ha arrancado formalmente.

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Según los cálculos difundidos por la concejal, si el trámite pendiente ante Movilidad se resolviera hacia finales de septiembre de 2026, la ejecución se extendería aproximadamente hasta julio de 2028. Cada día que el trámite permanece detenido posterga la entrega del estadio frente al cronograma inicial, señaló.

Por su parte, el periodista Alejandro Pino Calad planteó en su pódcast Historias Secretas un escenario aún más pesimista: de continuar sin resolverse los distintos frentes judiciales que rodean el proyecto, la entrega podría extenderse incluso más allá de julio de 2028, hasta 2029.

Los herederos de la familia Camacho llevaron el caso a los tribunales

Los herederos de la familia Camacho demandaron la APP de El Campín al sostener que el proyecto desconoce la donación de 1938 y la destinación deportiva de los terrenos - crédito Sencia

Los retrasos no se limitan a la falta de inicio de las obras. La APP también enfrenta cuestionamientos estructurales que ya se trasladaron a los estrados judiciales. El 6 de agosto fracasó una audiencia de conciliación convocada por la Procuraduría General de la Nación entre los herederos de la familia Camacho —donantes de los terrenos donde está erigido actualmente El Campín—, el Distrito, el Idrd y Sencia, sin que las partes lograran un acuerdo.

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Posteriormente, el 20 de agosto de 2026, los herederos presentaron una demanda de controversias contractuales ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que sostienen que el proyecto desconoce las condiciones bajo las cuales fueron donados los terrenos sobre los que se construyó El Campín.

El origen de esa donación se remonta a 1938, cuando Nemesio Camacho cedió al Distrito su finca de recreo —conocida como El Campín por la práctica de camping que allí se realizaba— para la construcción de un estadio con motivo de los primeros Juegos Bolivarianos. La obra estuvo a cargo del entonces alcalde Jorge Eliécer Gaitán, y ese mismo año se inauguraron tanto El Campín como el estadio de la Universidad Nacional. El documento de donación estipulaba que el terreno solo podía destinarse a fines deportivos, condición que sustenta el litigio actual de los herederos, según explicó Pino Calad.

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La demanda solicita, como pretensión principal, que se declare el incumplimiento de la donación modal y se ordene adecuar el proyecto para garantizar que los terrenos mantengan su destinación deportiva y preserven el nombre del Estadio Municipal Nemesio Camacho. También cuestiona la incorporación de usos comerciales e inmobiliarios y la modificación de la denominación histórica del escenario.

En este escenario, si el Tribunal considera que esas condiciones no pueden restablecerse dentro del proyecto, los demandantes solicitan la resolución de la donación y la restitución del inmueble o, en su defecto, el pago de su valor comercial, estimado en 563.811 millones de pesos.

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Una acción popular y una querella policiva se suman al litigio

Una acción popular y una querella policiva sumaron nuevas controversias sobre la APP de El Campín por presuentas irregularidades de contrato, intervenciones urbanísticas y las restricciones de uso del predio. La concejal afirmó que se solicitó una noticia criminal a la Fiscalía General de la Nación - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

A los procesos mencionados se agrega una acción popular ciudadana que ya se encuentra en etapa de pruebas, luego de que el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá la admitiera formalmente el 9 de julio de 2026. En esa etapa, el despacho ordenó incorporar información sobre el contrato, sus anexos técnicos y financieros, las escrituras de donación y las actuaciones de los organismos de control.

Además, la concejal Sánchez reportó que ya se solicitó a la Fiscalía el expediente de una noticia criminal relacionada con la presunta comisión del delito de interés indebido en la celebración de contratos dentro del proceso de contratación de la APP, con el fin de que forme parte del material probatorio.

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También avanza una querella policiva por presuntas infracciones urbanísticas, dentro de la cual el 12 de agosto de 2026 se aportaron nuevas pruebas sobre intervenciones realizadas en terrenos de la Unidad Deportiva El Campín, en particular en las canchas de tenis y en El Campincito. En ese proceso se cuestiona que dichas intervenciones hayan superado lo autorizado por la licencia parcial y que podrían desconocer las restricciones de uso derivadas de la donación modal.

El Distrito sostiene que el proyecto sigue en etapa de preconstrucción

El director del Idrd, Daniel García Cañón, sostuvo que el proyecto de El Campín sigue en preconstrucción y que el estudio de tránsito es el último trámite pendiente antes del inicio formal de las obras - crédito

Mientras las obras se retrasan, Sencia continúa con el aprovechamiento económico del estadio actual y la modificación contractual trasladó la fase de preconstrucción al plazo del contrato de crédito, que era de 15,5 meses. Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán insiste en defender la continuidad del proyecto, aunque el nuevo estadio aún no comienza su construcción y sigue sometido a trámites ante la Secretaría de Movilidad y a los mecanismos judiciales que ponen en duda su viabilidad jurídica y su continuidad en los términos actuales.

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El 24 de julio de 2026, Sencia emitió un comunicado en el que aseguró que los trabajos preliminares de la obra, entre ellos demoliciones, aprovechamiento forestal, adecuaciones del terreno, desconexión de redes de servicios públicos y pruebas técnicas, se encontraban en fase de finalización, y que la licencia de construcción “quedó en firme”. Según señaló Pino Calad, ese comunicado no ha tenido actualizaciones oficiales posteriores por parte de la concesionaria.

Consultado por Noticias RCN, el director del Idrd, Daniel García Cañón, señaló que el estudio de tránsito ante Movilidad constituye el último trámite pendiente antes del inicio formal de las obras. “Ya estamos a punto de surtir el último trámite, que es el estudio de tránsito ante la Secretaría de Movilidad”, afirmó el funcionario. García agregó que el proceso “va por muy buen camino” y que esperan “muy buenas noticias muy pronto”.