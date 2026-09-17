Galletas y otros alimentos colombianos tendrán una nueva facilidad para ingresar al mercado europeo

Una nueva regulación facilita la exportación de galletas y alimentos compuestos desde Colombia hacia los países de la Unión Europea - crédito VisualesIA ScribNews

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Los fabricantes colombianos de galletas y otros alimentos compuestos podrán simplificar parte de los procedimientos necesarios para exportar sus productos a la Unión Europea. Un ajuste sanitario permitirá reconocer el tratamiento térmico que algunos ingredientes recibieron antes de llegar al país, siempre que exista documentación que certifique el proceso y se cumplan las exigencias europeas.

La modificación representa un cambio en la manera de acreditar las condiciones sanitarias de productos que contienen ingredientes como leche en polvo, mantequilla o suero lácteo. En determinados casos, los exportadores podrán presentar certificaciones expedidas por sus proveedores para demostrar que estos insumos ya fueron sometidos al tratamiento requerido.

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Las galletas elaboradas con leche en polvo, mantequilla o suero lácteo podrán beneficiarse del cambio en los requisitos de exportación - crédito Yves Herman/REUTERS

De esta manera, se evita repetir procesos sobre ingredientes que fueron tratados previamente, siempre que cumplan las condiciones de origen y sanidad establecidas por las autoridades correspondientes. El procedimiento busca reducir duplicidades que dificultan la preparación de alimentos destinados al mercado europeo.

La posibilidad aplica cuando los ingredientes utilizados en la elaboración de los productos provienen de un Estado miembro de la Unión Europea o de Estados Unidos. Además de acreditar su procedencia, las empresas deberán demostrar que los insumos cumplen las condiciones sanitarias exigidas para su ingreso y utilización.

La documentación tendrá un papel central en el nuevo procedimiento. Antes del embarque, los exportadores deberán presentar la certificación emitida por el proveedor, en la que conste el tratamiento térmico aplicado al ingrediente. También tendrán que aportar los documentos necesarios para verificar el origen y el cumplimiento de los requisitos sanitarios.

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El comercio de productos compuestos colombianos con la Unión Europea registra exportaciones cercanas a los US$5 millones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los productos que podrán beneficiarse de este ajuste se encuentran las galletas elaboradas con los ingredientes ya mencionados: leche en polvo, mantequilla o suero lácteo. Sus fabricantes podrán respaldar los procesos realizados por sus proveedores mediante las certificaciones solicitadas.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó la modificación como una medida orientada a facilitar las exportaciones colombianas y reducir cargas operativas para las empresas que buscan ingresar al mercado europeo. El cambio no elimina las exigencias sanitarias ni las reglas de origen, pero permite acreditar de otra manera procesos que ya fueron realizados.

Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, destacó que la simplificación puede abrir oportunidades para los empresarios nacionales y facilitar su llegada a otros destinos comerciales. “Esta es una buena noticia para la industria colombiana. Eliminar duplicidades y simplificar procesos significa facilitarles el camino a nuestros empresarios para llegar a nuevos mercados, crecer y generar oportunidades”, dijo.

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El nuevo procedimiento busca evitar la duplicación de procesos para alimentos compuestos destinados al mercado europeo - crédito Senado

La medida se relaciona con la estrategia del Gobierno para ampliar el acceso de productos colombianos a mercados internacionales. En este caso, el reconocimiento de los tratamientos aplicados por los proveedores busca que las empresas puedan cumplir los requisitos europeos con procedimientos más eficientes. De acuerdo con el ministerio, el intercambio comercial de productos compuestos colombianos con la Unión Europea registra un flujo cercano a los US$5 millones en exportaciones. Ese valor refleja el tamaño actual de un mercado que podría ofrecer oportunidades para los fabricantes nacionales.

Con el ajuste, las compañías que producen alimentos compuestos tendrán una alternativa para demostrar que determinados ingredientes ya cumplen con los procesos sanitarios exigidos. La medida resulta especialmente relevante para aquellas que utilizan insumos lácteos tratados antes de su llegada a Colombia.

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Los productos compuestos son alimentos elaborados con distintos ingredientes y están sujetos a requisitos específicos para ingresar a la Unión Europea. Por ello, la modificación se incorpora a los procedimientos de control aplicables a esta categoría, sin modificar las condiciones sanitarias que deben cumplir las mercancías. Con este ajuste, el Gobierno nacional espera seguir avanzando en una agenda de apertura de mercados orientada a que más productos colombianos crucen fronteras, más empresas puedan crecer y nuevas oportunidades de comercio internacional lleguen a las regiones.