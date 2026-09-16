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James Rodríguez contaría con un fuerte esquema de seguridad en Atlético Nacional: este sería su escolta personal

El volante del verde contaría con una persona que lo acompañaría en todo momento para evitar riesgos con los aficionados

James Rodríguez
James Rodríguez está listo para su debut con Atlético Nacional en la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional
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Hay mucha expectativa por el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional, pues será en el encuentro adelantado de la fecha 13 de la Liga BetPlay frente a Internacional de Bogotá, en el estadio El Campín y ante más de 30.000 espectadores, porque se vendió la totalidad de la boletería.

De hecho, se reforzó la seguridad de James para el encuentro del verde. Se conoció el que sería su escolta personal para cualquier aparición del volante ante los aficionados, debido a los riesgos a los que se enfrenta una personalidad de ese tipo ante el público, en especial el de fútbol.

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Sumado a eso, Internacional de Bogotá también explicó el esquema para el encuentro del 16 de septiembre, teniendo en cuenta que El Campín contará con miles de hinchas de Nacional que quieren ver al mediocampista de 35 años y existe el temor de que algunos de ellos invadan la cancha para buscarlo.

¿Quién sería el escolta de James?

Debido al reconocimiento y fama del volante, desde el primer día era claro que necesitaba un esquema de seguridad especial para lidiar con aficionados, sean del verde u otro club, que lo busquen en el hotel de concentración, sede deportiva o en los partidos que juegue en el semestre.

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El periodista Campo Elías Teherán, en el programa El VBar AS, afirmó que James Rodríguez tendría un escolta personal que lo acompañaría en todo momento en Atlético Nacional, cuya primera aparición se dio cuando el futbolista viajó desde Guarne, Antioquia, a Bogotá, para el juego de la jornada 13 del campeonato colombiano.

James Rodríguez
Desde la salida de la sede deportiva hasta el viaje a Bogotá, James Rodríguez tendría un escolta personal - crédito Atlético Nacional

“Desde la presentación, siempre ha estado el mismo señor detrás de él. Un escolta, un señor gordo, cara de bravo. Lo que me llamó la atención es que ese señor se fue con él en el bus. En el bus de Nacional, ellos se suben”, mencionó el comunicador, durante la emisión del 16 de septiembre, y añadió después que se verá a “James sentado en el banco y el escolta al lado”.

En el video de Atlético Nacional sobre el viaje del equipo a Bogotá, se vio en dos ocasiones a la persona que sería el escolta de James, usando unas gafas, de camisa oscura y con una placa que cuelga del pecho, la cual indicaría que pertenece a un esquema de seguridad.

James Rodríguez
Dicha persona, que es señalada como el escolta de James Rodríguez, apareció en el mismo bus junto a los jugadores en Bogotá - crédito Atlético Nacional

Por el momento, dicha información no está confirmada por parte del entorno de James o de Atlético Nacional, aunque en caso de ser así, recuerda lo que Inter Miami hizo con Lionel Messi, al designar a Yassine Cheuko, un exmilitar y experto en disciplinas como boxeo, MMA y taekwondo, como su escolta personal.

Homenaje en El Campín

James Rodríguez recibirá un homenaje antes del partido entre Atlético Nacional e Inter de Bogotá en El Campín, donde fue convocado por el equipo antioqueño. El reconocimiento se realizará un día después de que el mediocampista anunciara su despedida de la Selección Colombia.

Los aficionados del verde preparan un momento de aplausos en el minuto 10 del primer tiempo, en referencia al número que James utilizó durante buena parte de su carrera con el combinado nacional. La iniciativa fue confirmada por la periodista de Win Sports, Pilar Velásquez.

James Rodríguez
James Rodríguez tendrá un minuto de aplausos por su trayectoria en la selección Colombia - crédito @pilarvelasquezv/X

Antes del comienzo del encuentro, niños de la academia de Inter de Bogotá y el director de estrategia del club le entregarán a James una camiseta del equipo capitalino después de los himnos. El futbolista podría disputar minutos con Nacional y recibir el reconocimiento de los hinchas tras comunicar el cierre de su etapa con Colombia, marcada por actuaciones como la que protagonizó en el Mundial de Brasil 2014, donde ganó la Bota de Oro.

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