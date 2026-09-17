Colombia

Enel Colombia abrió más de 120 vacantes para prácticas en 2027: la convocatoria cierra el 3 de octubre, así puede participar

La empresa recibirá postulaciones de alumnos en últimos semestres con aval académico, sin límite de edad, para integrarse durante seis meses a equipos corporativos, digitales, legales, comerciales, ambientales y eléctricos

Estudiantes con hojas de vida conversan frente a un estand informativo de prácticas y pasantías en un campus universitario.
Las prácticas profesionales de Enel Colombia están dirigidas a estudiantes de los últimos semestres con aval de su universidad y no tienen límite de edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Enel Colombia abrió más de 120 vacantes para estudiantes universitarios que quieran realizar sus prácticas profesionales durante el primer semestre de 2027. La convocatoria estará disponible hasta el 3 de octubre de 2026 y contempla oportunidades en Bogotá, Atlántico, Huila y municipios de Cundinamarca.

La empresa busca practicantes de carreras como Administración de Empresas, ingenierías, Economía, Finanzas, Comunicación Social, Psicología, Derecho, Ciencias Ambientales, Análisis de Datos, Estadística y Desarrollo de Software, entre otras áreas afines.

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Los aspirantes deben cursar los últimos semestres de su programa universitario, contar con el aval de su institución para desarrollar la práctica y estar inscritos y matriculados para el semestre 2027-1. La convocatoria no tiene límite de edad para los estudiantes que cumplan las condiciones académicas y el perfil requerido.

El proceso contempla un contrato tripartito entre el estudiante, la universidad y Enel Colombia. La vinculación inicial tendrá una duración de seis meses, con la posibilidad de extenderse por seis meses más si la persona conserva su condición de estudiante y la jefatura correspondiente decide continuar el proceso.

Educación - Colombia
Enel Colombia abrió más de 120 vacantes para prácticas profesionales del primer semestre de 2027 en Bogotá, Atlántico, Huila y municipios de Cundinamarca - crédito Colprensa

Áreas disponibles en Bogotá y otras regiones

La mayoría de las vacantes estarán ubicadas en Bogotá, aunque también habrá oportunidades en Barranquilla, Huila, Cundinamarca y la sede de la subestación de Girardot. Las posiciones se distribuyen en áreas vinculadas con la operación energética, gestión corporativa, tecnología, sostenibilidad y relaciones con clientes.

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En Administración, Finanzas y Control, los practicantes podrán apoyar la elaboración de presupuestos, el análisis de resultados y la generación de información para la toma de decisiones. Esta área está dirigida a estudiantes de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía, Finanzas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial y Estadística.

La convocatoria también incluye cargos en Aprovisionamientos, Auditoría, Servicios Generales y Gestión Inmobiliaria, Regulaciones, Asuntos Legales y Corporativo, Personas y Organización, Relaciones Externas y Comercial. En estos equipos se requieren perfiles de Administración, Derecho, Comunicación Social, Psicología, Ingeniería Industrial, Economía y carreras relacionadas.

Para los estudiantes de tecnología, Enel abrió opciones en Transformación y Soluciones Digitales. Las vacantes están orientadas a Ingeniería de Sistemas, Ciencias de la Computación, Desarrollo de Software y profesiones afines, con participación en procesos de automatización, análisis de datos, inteligencia artificial y mejora de procesos.

Los candidatos deben demostrar un rendimiento académico sobresaliente y nivel B2 de inglés certificado para acceder a las becas japonesas para colombianos - crédito Icetex
La convocatoria de Enel Colombia estará disponible hasta el 3 de octubre de 2026 para estudiantes universitarios inscritos y matriculados en el semestre 2027-1 - crédito Icetex

La compañía también tendrá cupos en Distribución de Energía y Redes Eléctricas, con posiciones en Bogotá y Girardot. Allí podrán postularse estudiantes de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Electromecánica, Ambiental, Forestal, Industrial, de Sistemas y Administración de Empresas.

Vacantes para generación, sostenibilidad y grandes clientes

Las áreas de Energías Verdes y Generación concentrarán oportunidades en Bogotá, Cundinamarca, Barranquilla y Huila. La convocatoria está dirigida a estudiantes de Ingeniería Ambiental, Civil, Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica, en Energía, Ciencia de Datos y Administración de Empresas.

Los practicantes de esta área podrán participar en iniciativas relacionadas con la generación de energía a partir de fuentes tradicionales, solares e hidráulicas. La empresa también incluyó perfiles para apoyar proyectos asociados con la operación de parques solares y otros procesos vinculados con la producción energética.

En Sostenibilidad, las vacantes estarán enfocadas en acciones de cuidado ambiental, relación con comunidades de las zonas de influencia y proyectos de economía circular. Para estos puestos podrán aplicar estudiantes de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental y carreras similares.

Este programa ofrece prácticas laborales en el sector público, para estudiantes entre 15 y 28 años. Foto vía: Ministerio de Trabajo
El proceso de Enel Colombia contempla un contrato tripartito entre el estudiante, la universidad y la empresa, con una duración inicial de seis meses prorrogables por otros seis - crédito Ministerio de Trabajo

La línea de Venta de Energía a Grandes Clientes busca estudiantes de Administración, Economía, Estadística, Finanzas, Matemáticas, Negocios Internacionales e ingenierías de Sistemas, Software, Eléctrica e Industrial. Los seleccionados respaldarán procesos de comercialización de energía para empresas e industrias con alto consumo.

La convocatoria también contempla oportunidades en Salud y Seguridad en el Trabajo, conocidas como Hseq. Esta área requiere estudiantes de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Psicología, Trabajo Social y carreras afines para apoyar iniciativas de seguridad, protección y medio ambiente.

Modalidad híbrida, jornada y beneficios

Las vacantes administrativas tendrán un modelo híbrido, con 60% de presencialidad y 40% de trabajo en casa. La empresa indicó que los practicantes de estas áreas recibirán un bono de conectividad, además del salario correspondiente.

Durante la práctica, cada estudiante tendrá un día libre. Para los cargos administrativos, la jornada de los viernes terminará a las 1.30 p. m. La compañía también informó que ofrecerá bonos de experiencias para acceder a restaurantes, cine y otras actividades.

Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
Las vacantes de Enel Colombia abarcan áreas de administración, finanzas, auditoría, asuntos legales, personas y organización, relaciones externas y comercial - crédito Icetex

La sede administrativa de Bogotá cuenta con terrazas verdes, zonas de trabajo compartido, salas de ideación y gimnasio gratuito, según la información de la convocatoria. Los practicantes tendrán acompañamiento de personas expertas de las distintas áreas para fortalecer sus conocimientos durante la experiencia laboral.

Los interesados pueden conocer las condiciones específicas de cada vacante y completar su postulación en el portal habilitado por Enel Colombia. Se pueden postular haciendo clic aquí.

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