Alberto Gamero reveló cuál es su plan para sacar lo mejor de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios: “Que se sienta cómodo”

Alberto Gamero ya cuenta con Juan Guillermo Cuadrado para terminar de afinar el equipo de Millonarios para lo que queda de 2026 - crédito Colprensa

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Después de días de especulación, Millonarios hizo oficial la presentación de Juan Guillermo Cuadrado, jugador que llega con la intención de debutar en el club y aportar toda su experiencia a la plantilla que disputa en la Liga BetPlay, la cual tiene el objetivo de salir campeón en diciembre de 2026.

El entrenador Alberto Gamero explicó cómo se puede aprovechar a un hombre del talento de Cuadrado, que en el pasado perteneció a la nómina de la selección Colombia, a partir de su experiencia con jugadores de ese perfil y de lo que su trayectoria puede aportar a los futbolistas jóvenes, que lo vieron jugar como lateral y extremo derecho en Europa.

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Un dato a resaltar es que el jugador de 38 años quedó en duda para el debut frente a Boyacá Chicó, el sábado 19 de septiembre, debido a una sanción de dos jornadas que lleva desde la Copa Italia 2025/2026 con el Pisa y, por reglamento de la FIFA, dichos castigos se trasladan al país donde continúa su carrera, por lo que la Dimayor decidirá si los pagará en liga o Copa Colombia.

“Con Juan aprenderé muchas cosas”

El entrenador samario, que avanza en la consolidación de la nómina para el segundo semestre de 2026, encontró en Cuadrado a una persona que no solo le sirve por jugar en distintas posiciones en la cancha, sino porque su experiencia y reconocimiento son determinantes para la plantilla.

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Gamero habló de cómo trabajará con Cuadrado y recordó su labor con Radamel Falcao García y Fredy Guarín, los otros dos referentes históricos de la selección Colombia a los que dirigió en Millonarios y de los que aprendió para liderar al exjugador del Pisa de la Serie A italiana.

Alberto Gamero mostró su alegría por contar con Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Afortunadamente, esos cuatro jugadores que llegaron acá dieron ejemplo. Han dado satisfacción y ese aprendizaje a los jóvenes. Creo que el caso de Falcao, Guarín, Vargas y Montero son jugadores que, primero, engrandecen a la institución y le dan ese plus a los jóvenes, ayudarlos a prepararse porque si algo tienen ellos, es una excelente preparación y se lo han inculcado a los jugadores”, mencionó durante una rueda de prensa.

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El entrenador de Millonarios reveló qué es lo que más aprecia de jugadores como Cuadrado: “Lo que más admiro de ellos es la preparación que tienen y eso nos ayuda a nosotros como cuerpo técnico, mirar cómo se preparan ellos, qué hacen en el día, cómo se preparan antes y después de un partido”.

Juan Guillermo Cuadrado es el tercer referente histórico de la selección Colombia que firma con Millonarios - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Con Juan aprenderé muchas cosas que con Falcao, Guarín y Montero. Es engrandecer la institución a muchos jugadores que van a jugar con ellos”, añadió el samario, quien se siente ilusionado de lo que el deportista de 38 le pueda aportar al equipo, sobre todo en una posición en la que perdió a Jhomier Guerrero por lesión.

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“Vamos a tratar de que se sienta cómodo”

De otro lado, el entrenador de Millonarios explicó cómo usará a Juan Guillermo Cuadrado en el campo de juego, debido a que puede competir como lateral, volante o extremo por derecha, pero dependerá de su estado físico y la necesidad del plantel, pues en la actualidad perdió a Jhomier Guerrero por fractura.

Juan Guillermo Cuadrado debutaría hasta el 29 de septiembre ante Independiente Medellín en la Liga BetPlay II-2026 - crédito Millonarios

“Sabemos cuáles son las condiciones de Juan Guillermo. Vamos a tratar de que se sienta cómodo; a medida que vaya tomando ritmo y sumando minutos con nosotros, él va a llegar a la posición que más quiera y lo que nosotros queremos. Gamero va a ponerlo en las posiciones donde ha sido figura y nos representó internacionalmente; seguramente nos va a dar muchas alegrías acá en Millonarios”, dijo.

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El técnico del equipo capitalino finalizó al decir que “lo queremos tener lo más pronto posible en la cancha, esperándolo, que haga los entrenamientos y los trabajos, y ellos (los demás jugadores) están felices porque Juan Guillermo se encuentre acá”.