Ángel Barajas arrasó en los Juegos Suramericanos 2026 y cosechó dos medallas de oro para Colombia

El cucuteño se impuso en la prueba final de barras paralelas de la gimnasia artística masculina, disputada en el Invencible Arena de Rosario, Argentina - crédito @olimpicocol/Instagram

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El gimnasta colombiano Ángel Barajas se coronó campeón en la final de barras paralelas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una calificación de 14.025 puntos, resultado de una dificultad de 6.200 y una ejecución de 7.825.

La competencia se disputó en el Invencible Arena de Rosario, Argentina, sede de las finales por aparatos de la gimnasia artística masculina.

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El podio quedó completado por el brasileño Diogo Brajao, que obtuvo la medalla de plata, y el argentino Ivo Chiapponi, tercero en la definición. Con este resultado, Barajas amplió su cosecha personal en la cita continental y reafirmó su condición de referente en uno de sus aparatos más fuertes, así como en sus aspiraciones de volver a cosechar medalla en las próximas Olimpiadas de Los Ángeles 2028.

Un segundo oro en la misma jornada

Barajas también ganó el oro en barra fija en la misma jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 14.450 puntos - crédito @olimpicocol/Instagram

Horas antes, el gimnasta nacido en Cúcuta ya había subido a lo más alto del podio en barra fija, disciplina en la que consiguió el oro con una nota de 14.450 puntos, compuesta por 6.000 de dificultad y 8.350 de ejecución. Se trata del mismo aparato en el que Barajas obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, su mayor logro hasta la fecha en la escena internacional.

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La doble consagración del cucuteño se sumó a un balance positivo para la delegación colombiana en las finales por aparatos, que cerró la jornada con dos medallas de oro y dos de plata. El otro oro para el país llegó de la mano de Thomas Mejía, mientras que Barajas también había subido al podio en la final de arzones, disputada previamente, donde se quedó con el bronce.

Antes de sus triunfos en los aparatos individuales, Barajas ya había contribuido a la medalla de plata que obtuvo el equipo masculino colombiano, integrado además por Yan Zabala, Daniel Villa, Juan Ramos, Jorman Álvarez y el propio Mejía. Con los dos oros conseguidos este miércoles, el gimnasta consolidó su participación en Santa Fe 2026 como una de las más destacadas para Colombia en la gimnasia artística.

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Los comentarios de Ángel Barajas

En declaraciones para Deporte Colombiano, el cucuteño se mostró contento con el resultado, pero inicialmente se mostró autocrítico con su propio desempeño durante la prueba por equipos.

“El primer día de competencia, no tuve una muy buena participación. El equipo a lo último decayó un poco. Siento que nos hace falta muchas cosas por mejorar como equipo para seguir creciendo. Somos un equipo muy joven”, manifestó Barajas, remarcando que se trataba de la primera vez que participaba de esta modalidad. “Nos hace falta mucho por mejorar, seguir trabajando, añadió.

Esto contrastó con su visión sobre el desempeño en las pruebas finales. “Ya gracias a Dios pude cambiar un poco la mentalidad los días de finales. Me sentí bastante cómodo, bastante tranquilo y no, de verdad, muy feliz, agradecido con Dios por estos nuevos resultados”, expresó.

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