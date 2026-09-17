Bogotá registró 337 menores desaparecidos sin rastro en el primer semestre de 2026: los adolescentes representan el 86% de los casos

Las desapariciones de menores en Bogotá sumaron 538 denuncias entre enero y junio de 2026, según cifras del Sirdec de Medicina Legal - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las desapariciones de menores en Bogotá dejaron 337 casos sin registro de aparición entre enero y junio de 2026, según cifras del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, divulgadas por concejales de la ciudad. Los adolescentes entre 12 y 17 años concentran el 86% de los reportes.

Durante el primer semestre del año se registraron 538 denuncias por desaparición de menores de edad en la capital. De ese total, 200 casos tienen registro de aparición con vida y uno de aparición sin vida, mientras que los 337 restantes no figuran con una aparición en la información analizada.

PUBLICIDAD

El número de reportes de menores durante los primeros seis meses de 2026 equivale a cerca de dos terceras partes de los 814 casos registrados durante todo 2025. Del total de denuncias del 2026, 362 correspondieron a niñas y adolescentes mujeres, el 67%, y 176 a niños y adolescentes hombres, el 33%.

Las cifras fueron expuestas por la concejala María Clara Name y el cabildante Julián Espinosa, que pidieron fortalecer la respuesta institucional. Los datos corresponden a denuncias y registros en el sistema de Medicina Legal, por lo que la información sobre apariciones puede variar conforme se actualicen los casos.

PUBLICIDAD

Los concejales María Clara Name y Julián Espinosa solicitaron a las autoridades fortalecer las acciones de búsqueda e investigación en la ciudad - crédito Concejo de Bogotá/X

Los adolescentes concentran la mayoría de los reportes

El grupo de edad entre 12 y 17 años acumuló 462 reportes de desaparición durante el primer semestre de 2026. Esa cifra representa aproximadamente el 86% de las denuncias relacionadas con menores de edad en Bogotá durante el periodo analizado.

Ciudad Bolívar concentró 67 reportes de adolescentes desaparecidos entre 12 y 17 años. Kennedy ocupó el segundo lugar, con 59 casos, seguido de Bosa, con 58. Suba registró 37 reportes en ese mismo grupo poblacional.

Name advirtió que la situación requiere una respuesta inmediata de las autoridades. “Cuando desaparece un menor, la respuesta debe ser inmediata con la activación y difusión de la Alerta Rosa”, señaló la concejal.

PUBLICIDAD

La cabildante solicitó al Gobierno nacional reforzar las herramientas y capacidades de la Fiscalía para las tareas de búsqueda e investigación. También sostuvo que cada denuncia debe recibir seguimiento y que las autoridades deben examinar, cuando existan elementos que lo justifiquen, hipótesis como trata de personas, explotación, reclutamiento u otras vulneraciones de derechos.

Los adolescentes de 12 a 17 años concentraron 462 reportes de desaparición y representaron el 86% de los casos de menores en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Cada caso necesita búsqueda, investigación y seguimiento; no podemos permitir que una desaparición se convierta simplemente en una cifra”, afirmó Name, coordinadora de la Bancada por la Niñez en el Concejo de Bogotá.

Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa encabezan los registros

En el conjunto de reportes de desaparición de todas las edades, Bogotá acumuló 1.340 casos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. Durante todo 2025, el Sirdec registró 2.360 denuncias en la ciudad.

PUBLICIDAD

Kennedy presentó 148 casos en el primer semestre y fue la localidad con el mayor número de reportes.

Ciudad Bolívar tuvo 140 y Bosa, 117.

Les siguieron Suba, con 101; Usaquén, con 98; Engativá, con 97; San Cristóbal, con 95, y Santa Fe, con 94.

Las cifras divulgadas muestran que Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa concentran una parte de los casos tanto en el total de personas reportadas como en el segmento de adolescentes. La información entregada no detalla las circunstancias de cada desaparición ni establece una causa común para los registros.

En todo caso, Name recordó que desde el Concejo de Bogotá promovió un proyecto para crear el Registro Distrital de Personas Reportadas como Extraviadas y Desaparecidas. Según afirmó, la iniciativa fue objetada por el alcalde mayor.

“Esta herramienta permitía fortalecer la búsqueda efectiva y oportuna de personas reportadas como extraviadas o desaparecidas en la capital”, precisó la concejal. La cabildante pidió también que las familias reciban acompañamiento y orientación mientras avanzan los procesos de búsqueda.

PUBLICIDAD

Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa concentraron la mayor cantidad de reportes de adolescentes desaparecidos entre 12 y 17 años en Bogotá - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Alerta por los reportes de niños de cero a cinco años

Espinosa puso el foco en los reportes de desaparición de niños entre cero y cinco años. Según el concejal, hasta junio de 2026 se habían reportado 42 niños de cero a cinco años desaparecidos en Bogotá.

De esos 42 casos, nueve registraron aparición con vida y 33 continuaban sin registro de aparición, de acuerdo con las cifras expuestas por Espinosa. El concejal comparó ese dato con los 44 reportes de niños menores de cinco años registrados durante todo 2025.

El cabildante sostuvo que el volumen de denuncias en el primer semestre se acerca al total del año anterior para ese grupo de edad. “Estas cifras no se pueden seguir mirando por separado”, señaló durante una intervención ante el Concejo.

PUBLICIDAD

Espinosa también expuso una cifra distinta sobre el conjunto de menores reportados como desaparecidos: indicó que de 538 casos, 249 aparecieron con vida, uno fue encontrado muerto y 288 continuaban desaparecidos. Esa relación difiere de la presentada por Name, que citó 200 apariciones con vida, una aparición sin vida y 337 casos sin registro de aparición.

Julián Espinosa advirtió que 42 niños de cero a cinco años fueron reportados como desaparecidos en Bogotá hasta junio de 2026 y llamó a reportar información a la línea 123 o a la Policía - crédito Alcaldía de Bogotá

La información suministrada por el cabildante no precisa la razón de la diferencia entre ambos balances. Además, los datos del Sirdec están sujetos a actualizaciones en la medida en que se incorporan novedades en los procesos de búsqueda y se registran apariciones.

Finalmente, la ciudadanía que tenga información que pueda contribuir a la ubicación de una persona reportada como desaparecida puede comunicarse con la línea 123 o con la Policía de Bogotá.

PUBLICIDAD