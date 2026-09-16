Deiver Machado, lateral de la selección Colombia, debutó con gol en la liga rusa: fue el segundo mejor jugador del partido, según Sofa Score

Gol colombiano en Rusia. Deiver Machado, el lateral de la Selección Colombia y con pasado en Atlético Nacional, para la victoria parcial de Rodina ante Rubin. El compromiso finalizó 1-1 - crédito RPL Sky

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Deiver Machado, jugador chocoano, marcó en su estreno con Rodina Moscú, de la Liga Premier de Rusia, pero su equipo igualó 1-1 ante Rubin Kazán en un partido que también tuvo como protagonista al colombiano Anderson Arroyo, autor del tanto visitante.

El lateral de la selección Colombia abrió el marcador a los 79 minutos y fue considerado el segundo mejor jugador del encuentro por su rendimiento, según la plataforma de análisis Sofa Score, que le dio una valoración de 8.0 y solamente fue superado por el arquero de su equipo, Sergey Volkov.

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Machado apareció dentro del área chica tras una acción ofensiva de Rodina. El defensor ganó la posición ante su marca y empujó la pelota al fondo de la red, y su gol puso en ventaja al conjunto de Moscú cuando el encuentro parecía encaminado hacia un empate sin anotaciones.

Deiver Machado fue titular y debutó con Robina Moscow, hizo gol y fue el segundo mejor jugador del partido - crédito @fcrodinamoscow/Instagram

Sin embargo, la ventaja duró poco, ya que a los 82 minutos, Anderson Arroyo estableció la igualdad para Rubin Kazán. Después del cobro de un tiro de esquina, el colombiano recibió el balón cerca del costado derecho del área, dejó atrás a un rival con un movimiento y definió hacia el palo derecho. El 1-1 se mantuvo hasta el final del compromiso.

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El partido representó una primera presentación con impacto para Machado, que tuvo actividad con la selección Colombia durante el Mundial de 2026 y ahora inició una nueva etapa en el fútbol ruso. El jugador, con pasado en Atlético Nacional, Millonarios, Alianza Petrolera (ahora llamado Alianza de Valledupar (en el fútbol profesional colombiano), aportó en ataque y tuvo participación en labores defensivas durante los 90 minutos.

Deiver Machado fue mundialista con la selección Colombia en Estados Unidos 2026, titular en el partido ante Portugal, suplente en los demás - crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters

Machado aportó un gol, 67 toques y precisión en los pases

El lateral colombiano completó 28 de los 34 pases que intentó, con una efectividad del 82%. En campo rival acertó 19 de 24 entregas, mientras que en su propio campo registró nueve pases correctos de 10 intentos.

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En ofensiva, Machado remató dos veces, una de ellas al arco. También realizó tres centros, uno acertado, y acumuló 16 conducciones con una distancia total de 100,6 metros. Aunque perdió 12 balones, recibió cuatro faltas y ofreció una alternativa constante por su sector.

Machado también intervino en siete acciones defensivas. Sus cinco despejes reflejaron participación en la contención de Rubin durante los pasajes en los que Rodina debió defender el resultado.

Anderson Arroyo respondió con un gol y 10 acciones defensivas

Arroyo, que tuvo pasos por selecciones juveniles de Colombia sub-20 en el 2019 y preolímpica en el 2020, y por Fortaleza en el 2016 y 2017, no solo marcó el empate para Rubin Kazán. El defensor acumuló 10 contribuciones defensivas, ganó 6 de 10 duelos por el suelo y se impuso en 5 de 7 disputas aéreas.

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El colombiano también ejecutó 4 entradas, de las cuales ganó 2, y sumó 4 despejes, una intercepción y un remate bloqueado. En ataque, tuvo 2 disparos y 1 terminó en la red para rescatar un punto fuera de casa. El duelo terminó con paridad luego de los goles de Machado y Arroyo, ambos convertidos en el tramo final.

En su etapa con el FC Nantes durante la temporada 2025-2026 de la Ligue 1 de Francia, el lateral izquierdo colombiano Deiver Machado disputó 24 partidos oficiales - crédito Nantes FC

Rodina volvería a jugar en octubre y Machado espera la convocatoria de Colombia

Tras el empate ante Rubin Kazán, el calendario de Rodina Moscú es el siguiente:

Ante CSKA Moscú, por la Liga Premier, el domingo 11 de octubre a las 08:30 a. m. (hora colombiana).

Ante Spartak de Moscú, por la Copa de Rusia, el jueves 15 de octubre a las 12:45 p. m. (hora colombiana).

Ante FC Orenburg, por la Liga Premier, el lunes 19 de octubre a las 11:30 a. m. (hora colombiana).

Ante Fakel Vorónezh, por la Liga Premier, el sábado 24 de octubre a las 07:00 a. m. (hora colombiana).

Machado podría integrar la convocatoria que anuncie la selección Colombia el jueves 17 de septiembre. Su estreno con gol en Rodina Moscú le permitió sumar un antecedente reciente antes de la próxima decisión del cuerpo técnico nacional.

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