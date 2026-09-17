Colombia

Centro Democrático pidió al Gobierno nacional $15,8 billones para salvar las cuentas de la salud y la “estabilización del sistema”

La iniciativa fue presentada durante una reunión entre congresistas del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe y la ministra de Salud, Ana María Vesga

El recaudo tributario ha sido uno de los dolores de cabeza para el Gobierno Petro y por eso se tuvo que hacer varios recortes en el PGN - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La propuesta plantea aumentar los recursos para el aseguramiento y atender las dificultades financieras que enfrentan distintos actores del sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La bancada legislativa del partido Centro Democrático solicitó de manera formal al Gobierno nacional incluir una adición de $15,8 billones dentro del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) que se discute en el Congreso de la República, con el propósito de atender el déficit acumulado en el sistema de salud y ajustar la financiación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La propuesta económica de la colectividad política liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez plantea destinar $13,9 billones para reforzar la financiación del aseguramiento en salud de la población, junto a un rubro adicional de $1,9 billones dirigidos a proyectos de inversión e infraestructura dentro del sector.

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La iniciativa presupuestal fue presentada oficialmente durante una reunión de trabajo entre los congresistas de la colectividad y las principales autoridades del sector ejecutivo, en un encuentro liderado por el presidente del Senado, Honorio Henríquez. La mesa de concertación contó con la participación directa de la ministra de Salud, Ana María Vesga, y la superintendente del ramo, María Andrea Godoy.

Banner azul. Logotipo de silueta de persona con mano en corazón rojo. Texto "CENTRO DEMOCRÁTICO" y lema "Mano firme, Corazón grande".
El Centro Democrático presentó una propuesta para adicionar $15,8 billones al Presupuesto General de la Nación de 2027 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Es importante señalar que la UPC representa la suma de dinero que el Estado colombiano gira anualmente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada ciudadano afiliado al sistema. Estos recursos son administrados por las entidades aseguradoras para cubrir los servicios médicos ordinarios, el suministro de medicamentos, la ejecución de procedimientos especializados y la atención de contingencias hospitalarias de los usuarios.

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La controversia sobre este indicador surge porque los incrementos porcentuales fijados anualmente por el Gobierno resultaron inferiores frente al alza real en los costos de los insumos asistenciales y la demanda de servicios.

Esta diferencia financiera genera acumulación de deudas con hospitales, clínicas y laboratorios, derivando en barreras de acceso para la asignación de citas y la entrega de fórmulas médicas.

Un doctor con bata blanca, corbata azul y estetoscopio, sosteniendo un símbolo de dólar metálico con guantes blancos frente a pantallas de monitoreo.
Mientras sectores políticos plantean que se requieren más recursos, el Ministerio de Salud defendió que la UPC registró incrementos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Gobierno y Congreso discutieron sobre la financiación del sistema de salud

Durante la presentación del documento técnico ante los funcionarios gubernamentales, el presidente del Senado explicó el alcance de la adición sugerida y advirtió sobre la urgencia de ajustar las transferencias estatales.

“Rescato la disposición tanto de la ministra como de la superintendente, pero la situación es crítica. La salud requiere que se ajuste la UPC, que se asignen las citas con criterio de oportunidad y calidad, y que los medicamentos lleguen a los colombianos. Las funcionarias reconocen la falencia heredada, pero también la disposición para hacerle frente”, sostuvo el senador Honorio Henríquez, de acuerdo con un comunicado del colectivo político.

A su turno, la ministra de Salud, Ana María Vesga, destacó el carácter propositivo del encuentro celebrado en la sede legislativa y confirmó la disposición del Ejecutivo para avanzar en un plan de trabajo coordinado con los congresistas en las diferentes regiones del país.

La jefa de cartera señaló que, junto con la bancada del Centro Democrático, se iba para lanzar una estrategia urgente e intensiva para el manejo de los recursos del sector médico: “Para sacar juntos el plan de choque y tener los recursos que el sistema necesita”.

- crédito @MinSaludCol/X
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, se reunió con la ministra de Salud, Ana María Vesga, para analizar la financiación del sistema de salud y la propuesta de adicionar $15,8 billones al presupuesto - crédito @MinSaludCol/X

En esa misma línea, la superintendente de Salud, María Andrea Godoy, detalló los mecanismos de vigilancia que alista la entidad para acompañar la reestructuración de las cuentas y la liquidez de los prestadores de servicios.

De acuerdo con el comunicado del partido político, la lideresa expresó: “A partir de los comentarios que hemos recibido hoy en esta reunión, para nosotros es muy importante saber cuáles son las preocupaciones de la bancada, que es la que mejor conoce qué está sucediendo en los territorios”.

El pronunciamiento del Centro Democrático recordó además que la recuperación de la salud se posicionó como el segundo desafío más importante para el país en las proyecciones hacia 2027, de acuerdo con los resultados del Panel de Opinión elaborado por la firma Cifras y Conceptos.

La solicitud de adición por $15,8 billones será debatida dentro de las comisiones económicas del Congreso de la República durante la revisión del proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal.

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