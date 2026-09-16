Confianza del consumidor cayó 5,2 puntos en agosto: los colombianos dejaron de comprar vivienda y aumentó el interés por adquirir carros

La intención de adquirir vehículos mejoró en agosto y pasó de -21,3% a -18,6%, según Fedesarrollo - crédito Colprensa

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El consumo de algunos bienes mostró señales de recuperación en agosto, mientras la vivienda perdió atractivo entre los hogares colombianos. Ese contraste aparece en la última Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo, que también registró un retroceso general en la confianza frente a julio.

La disposición para comprar muebles y electrodomésticos subió a 4,2%, desde el 1,7% de julio. El avance estuvo relacionado principalmente con los resultados de Bogotá, Medellín y Bucaramanga. En el caso de los vehículos también hubo una mejora: el balance pasó de -21,3% a -18,6% y quedó muy por encima del -44,1% registrado en agosto de 2025.

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La confianza de los consumidores colombianos se mantuvo en terreno positivo durante agosto, pese al retroceso mensual -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Vivienda pierde atractivo entre los colombianos

La vivienda tuvo un comportamiento distinto, ya que la disposición para adquirirla cayó de -22,2% en julio a -25,7% en agosto, una disminución de 3,5 puntos porcentuales. Además, frente a agosto del año anterior, el indicador retrocedió 12,9 puntos. Cali presentó el balance más bajo entre las ciudades evaluadas, con -44,1%; mientras Bogotá registró -32,8%; Medellín fue la excepción y mejoró de manera significativa frente al mes anterior.

El comportamiento del consumo se produjo en un contexto de menor confianza. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 15,5% en agosto, después de alcanzar 20,7% en julio. La variación mensual fue de -5,2 puntos porcentuales. Aun con esa corrección, el resultado mantiene al indicador en terreno positivo y representa una diferencia importante frente a agosto de 2025, cuando se ubicó en -2,4%. En un año, el ICC aumentó 17,9 puntos porcentuales, de acuerdo con los datos de Fedesarrollo.

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El descenso mensual estuvo explicado principalmente por una menor percepción sobre el futuro. El Índice de Expectativas del Consumidor pasó de 30,3% a 22,6%, con una reducción de 7,7 puntos porcentuales. El Índice de Condiciones Económicas también disminuyó, al pasar de 6,4% a 4,8%, una caída de 1,6 puntos.

La disposición para comprar vivienda cayó 3,5 puntos porcentuales frente a julio y se ubicó en -25,7% - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Pese a las disminuciones, los dos componentes permanecieron en terreno positivo. Además, la comparación anual conserva una lectura favorable: las expectativas de los hogares mejoraron 22,1 puntos porcentuales frente a agosto de 2025, mientras la percepción sobre las condiciones económicas actuales avanzó 11,6 puntos.

Los hogares colombianos moderaron sus expectativas económicas

Las diferencias también fueron visibles entre ciudades. La confianza disminuyó en cuatro de las cinco capitales incluidas en la medición. Bogotá tuvo la mayor caída, con 8,5 puntos porcentuales, al pasar de 22,6% a 14,1%.

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Medellín registró una reducción de 7,7 puntos porcentuales, seguida por Barranquilla, con -5,4 puntos, y Bucaramanga, con -4,4 puntos. Cali tuvo el comportamiento contrario: su indicador aumentó 11,3 puntos porcentuales, desde 1,4% hasta 12,7%.

Por nivel de ingresos, el deterioro de la confianza se concentró en los hogares de ingresos bajos y medios. Los hogares de ingresos altos tuvieron una evolución diferente y reportaron un incremento de seis puntos porcentuales frente a julio.

Los resultados de agosto muestran, así, un escenario de contrastes para los consumidores. Mientras la confianza perdió parte del impulso alcanzado en julio y disminuyeron las expectativas sobre el futuro, algunos indicadores de compra presentaron avances. La intención de adquirir vehículos mejoró respecto al mes anterior y la compra de bienes durables volvió a terreno positivo.

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Cali fue la única de las cinco ciudades analizadas donde aumentó la confianza de los consumidores, con una subida de 11,3 puntos porcentuales - crédito Alcaldía de Cali

Al mismo tiempo, la vivienda se mantuvo en terreno negativo y profundizó su deterioro tanto frente a julio como frente al mismo mes del año anterior. En conjunto, la encuesta señala que los hogares conservan una percepción más favorable de la economía en 2025, aunque durante agosto moderaron su optimismo y mostraron comportamientos distintos según el tipo de compra, la ciudad y el nivel de ingresos.

Fedesarrollo destacó que el resultado mensual no elimina el balance favorable que se observa en la comparación anual. El indicador general continúa por encima del nivel registrado doce meses atrás, al igual que sus dos componentes.

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