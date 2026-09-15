Colombia

Dólar hoy en Colombia: la divisa abrió por debajo de la TRM, se cotiza en $3.093,96 en una sesión marcada por el petróleo y la FED

La tasa representativa para este martes se fijó en $3.109,30, frente a los $3.213,97 del 1 de septiembre, una brecha de $141,70 que abarata en cerca de $142.000 la compra de USD 1.000

El dólar abrió en Colombia a $3.098,30, por debajo de la TRM de $3.109,30, en una jornada marcada por el petróleo y la expectativa sobre las tasas de la Reserva Federal - crédito Rayner Peña/EFE
El dólar abrió en Colombia a $3.098,30, por debajo de la TRM de $3.109,30, en una jornada marcada por el petróleo y la expectativa sobre las tasas de la Reserva Federal - crédito Rayner Peña/EFE
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El dólar abrió el martes 15 de septiembre en Colombia a $3.093,96, por debajo de la TRM de $3.109,30, en una jornada condicionada por el alza del petróleo y las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos eleve sus tasas de interés.

Durante las primeras negociaciones del día, el dólar ha marcado un mínimo de $3.094 y un máximo de $3.100, y se han realizado 36 transacciones por USD 15 millones.

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A las 8:46 a. m., la divisa se negociaba a $3.091,50 y el promedio de mercado era de $3.093,89, con transacciones por un total de USD 197,550 millones, según el Banco de la República.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,24%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -17,07%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días. La volatilidad actual de 6,36% es significativamente menor que la volatilidad de referencia del 13,54%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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La TRM volvió a superar los $3.100 tras la caída de comienzos de mes

Fotografía de archivo de un fajo de billetes de dólares. EFE/ Rayner Peña R
Fotografía de archivo de un fajo de billetes de dólares. EFE/ Rayner Peña R

El dólar volvió a disputar los $3.100, después de la caída registrada a comienzos de mes y ante una jornada condicionada por el precio del petróleo y la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. La divisa cerró el lunes en $3.109,32, con un peso que cedió parte del terreno recuperado, aunque todavía conserva una fortaleza relevante frente al inicio de septiembre.

Entre tanto, el petróleo Brent ronda los USD 107 por barril debido a las nuevas tensiones en Medio Oriente. Para Colombia, exportador de crudo, un valor elevado del petróleo suele implicar una mayor entrada de dólares y puede respaldar al peso.

La presión en sentido contrario llega desde Estados Unidos. La inflación de agosto fue de 3,4% anual y los mercados consideran cada vez más probable que la Reserva Federal eleve esta semana su tasa de interés, una decisión que haría más atractivo mantener inversiones en dólares y podría impulsar la cotización de la moneda estadounidense en Colombia.

El escenario de referencia para el cierre se sitúa entre $3.105 y $3.125. Una ruptura sostenida por encima de $3.130 podría extender el rebote, mientras que una caída bajo $3.100, con permanencia en ese nivel, daría nuevamente margen de recuperación al peso.

Una diferencia de $141,70 por cada dólar desde el inicio del mes

Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira
Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira

La tasa representativa del mercado, conocida como TRM, pasó de $3.213,97 el 1 de septiembre a $3.072,27 este lunes. La brecha de $141,70 por dólar implica que comprar USD 1.000 cuesta cerca de $142.000 menos que al comienzo del mes.

Ese nivel resulta favorable para quienes necesitan divisas para viajar, realizar compras internacionales o pagar deudas denominadas en dólares. Sin embargo, la recomendación es evitar la búsqueda del mínimo exacto y distribuir las compras en varias operaciones para reducir el riesgo de una variación repentina.

La reunión de la Reserva Federal comienza el martes 15 de septiembre y cualquier novedad sobre el petróleo puede modificar las condiciones del mercado en pocos minutos. Camilo Suárez, presidente de Asoblokchain Colombia, planteó al respecto: “Por eso, más que perseguir una cifra, hoy conviene mirar necesidades y evitar decisiones impulsivas con sus ahorros”, le dijo a Infobae Colombia.

El peso fuerte contiene precios, pero no reduce la inflación en la misma proporción

Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira
Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira

La apreciación del peso no se traduce de manera automática ni equivalente en menores precios para los consumidores. El Grupo Cibest expuso esa dinámica en el estudio Cuando el dólar baja, los precios ceden menos: la asimetría del traspaso cambiario, que vincula la resistencia de los precios con la solidez de la demanda interna.

El consumo de los hogares sigue entre los principales motores de la actividad económica. Esa demanda da a las empresas un mayor margen para sostener sus precios, incluso cuando se reducen los costos de los bienes importados, porque la baja de esos costos no genera por sí sola una presión suficiente para trasladar reducciones al consumidor.

El efecto de la tasa de cambio sobre la inflación total es menor que el que se observa en los bienes. Una depreciación de un punto porcentual eleva la inflación anual en 0,12 puntos porcentuales después de 12 meses, mientras que una apreciación de la misma magnitud la reduce en no más de 0,04 puntos porcentuales.

La diferencia refleja un traslado asimétrico: los aumentos del dólar se trasladan con más fuerza que sus descensos. El peso de los bienes dentro de la canasta del índice de precios al consumidor explica parte de esa pérdida de efecto, ya que representan 18,56% del indicador, menos de una quinta parte del total.

El resto de la canasta depende de factores menos relacionados con el dólar, entre ellos la indexación de arriendos y matrículas, los ajustes salariales y las decisiones sobre tarifas. Incluso el precio final de un producto importado incorpora gastos que no cambian directamente con la TRM: alquileres de locales, transporte interno, salarios, publicidad e impuestos.

La reducción de la tasa de cambio disminuye el costo de traer mercancías al país, pero ese ahorro constituye una porción reducida del valor que paga el consumidor. A medida que avanza por la cadena comercial, el impacto inicial se atenúa.

El traslado tampoco crece en proporción directa a la magnitud del movimiento cambiario. La prueba internacional citada por Grupo Cibest indica que pierde intensidad cuando la variación de la TRM es más amplia, porque las empresas absorben una fracción cada vez mayor del cambio en sus márgenes y espacian las modificaciones de precios por el costo de revisarlos.

El peso se apreció cerca de 20% durante el último año, pero la inflación de bienes acumuló siete meses de aumentos y el índice general no mostró el alivio que sugeriría esa variación cambiaria. El efecto opera con retraso, se transmite solo en parte y convive con otras presiones de costos.

Si el peso pierde una parte de su fortaleza reciente, el efecto sobre los precios podría ser mayor que el observado durante la apreciación. Las empresas trasladan más rápido los aumentos de costos que las reducciones, mientras la discusión fiscal y las condiciones financieras externas determinarán la trayectoria del UsdCop.

La fortaleza del peso ha contenido el precio de los bienes, aunque su alcance sobre la inflación total sigue limitado por los ajustes salariales y los choques de oferta en alimentos.

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