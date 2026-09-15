Colombia

María Fernanda Cabal respaldó protocolo para que la Policía ingrese a las universidades: “Saque a los vagos degenerados que se roban los cupos”

La dirigente apoyó la medida anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, que define escenarios para entrar a los campus ante vandalismo o terrorismo sin afectar la protesta pacífica

María Fernanda Cabal respaldó el protocolo de Abelardo de la Espriella para permitir la intervención de la Fuerza Pública en universidades ante vandalismo o terrorismo - crédito Camila Díaz/Colprensa
María Fernanda Cabal respaldó el protocolo de Abelardo de la Espriella para permitir la intervención de la Fuerza Pública en universidades ante vandalismo o terrorismo - crédito Camila Díaz/Colprensa
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La exsenadora y excandidata presidencial María Fernanda Cabal respaldó el protocolo anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella para permitir una eventual intervención de la Fuerza Pública en universidades ante hechos de vandalismo o terrorismo. La medida, expuesta por el mandatario el 13 de septiembre, parte de que la autonomía universitaria no puede prevalecer sobre las normas de orden público.

La propuesta busca establecer en qué circunstancias las autoridades podrán ingresar a los campus y distinguir las movilizaciones protegidas por el derecho a la protesta de los episodios violentos.

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Cabal cuestionó la autonomía universitaria con expresiones dirigidas contra sectores de izquierda. Afirmó que los comunistas “se inventaron la tal autonomía universitaria para colonizar y llenar las aulas de guerrilla, prostitución y jíbaros vendiendo droga”.

La exsenadora sostuvo que Colombia es el único país en el que está vedado el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades. Al mencionar el homicidio de una joven en la Universidad del Atlántico, expresó: “Así mataron a una joven en la Universidad del Atlántico y nada pasó. ¡Que entre el Esmad y saque a los vagos degenerados que se roban los cupos!”.

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La exsenadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal apoyó la propuesta del ingreso de la Fuerza Pública en las universidades: "Que entre el Esmad y saque a los Vagos degenerados que se roban los cupos" - crédito @MariaFdaCabal/X
La exsenadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal apoyó la propuesta del ingreso de la Fuerza Pública en las universidades: "Que entre el Esmad y saque a los Vagos degenerados que se roban los cupos" - crédito @MariaFdaCabal/X

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