Colombia

Esto es lo “bueno, lo malo y lo preocupante” del Presupuesto General de la Nación del Gobierno De la Espriella, según congresista del Centro Democrático

El senador Juan Caicedo destacó los recortes anunciados en gastos de funcionamiento y el aumento de fondos para seguridad e infraestructura, aunque precisó que todavía existen partidas asociadas con burocracia estatal que deberían ser eliminadas

El senador del Centro Democrático analizó la nueva propuesta del Gobierno nacional, descubrió los puntos positivos, como el sincerar las finanzas, y los negativos, como el gasto en burocracia - crédito @juancaicedocd/Instagram

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Juan Caicedo, que oficia como senador del Centro Democrático, hizo a través de sus redes sociales un balance del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, aprobado en monto por las comisiones económicas del Congreso, y en su explicación destacó los recortes en gastos de funcionamiento y los recursos para seguridad e infraestructura del país.

Sin embargo, el congresista que hace parte de la bancada de Gobierno advirtió sobre el crecimiento de las cuentas y cuestionó contrataciones y estudios que, según afirmó, podrían reducirse. Su análisis lo presentó en un video que llamó Presupuesto para Dummies, con el fin de acercar uno de los asuntos más importantes en el inicio de Gobierno.

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Es oportuno destacar que durante la jornada del lunes 14 de septiembre las comisiones económicas conjuntas avalaron una cifra de 634,9 billones de pesos para el PGN presentado por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. El monto representa un incremento de 16,1% frente a los $546,9 billones de 2026, en la administración de Gustavo Petro.

Juan Caicedo, senador del Centro Democrático, habló del presupuesto de 2027
Juan Caicedo, senador del Centro Democrático, habló del Presupuesto General de la Nación, que continúa su trámite en el Congreso - crédito @juancaicedocal/X - Infobae Colombia

Teniendo en cuenta esta determinación, Caicedo comparó la iniciativa con la propuesta presupuestal que había sido devuelta días antes por el Congreso. “¿Se acuerdan de que hace unos días devolvimos el presupuesto de Gustavo Petro porque estaba mal presentado, era una chambonada? Pues el nuevo Gobierno ya presentó el suyo”, sostuvo el congresista.

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Acto seguido, expuso que el presupuesto define los ingresos y gastos de la Nación, que deben mantener un equilibrio y también señaló que la distribución incluye el servicio de la deuda, los gastos de funcionamiento y la inversión pública. “Además, se aprueba mediante una ley y es literalmente la ley más importante que aprueba el Congreso”, remarcó el congresista.

Su argumento es que, por intermedio de este proyecto, “se materializa todos los anhelos y todo el plan de gobierno de los colombianos”, afirmó el joven congresista.

Colombia enfrenta un déficit fiscal creciente que requiere medidas gubernamentales urgentes para recortar gastos - crédito Colprensa
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Lo bueno: recortes de $17,4 billones en gastos de funcionamiento

Entre los aspectos positivos que encontró en el articulado radicado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el legislador señaló que el Ejecutivo habría presentado una imagen más ajustada de la situación fiscal. “Hay que reconocer es que el Gobierno sinceró las finanzas, desmaquilló y destapó la realidad de las finanzas de Colombia”, dijo Caicedo en su video.

Del mismo modo, el congresista centró su análisis en los ajustes previstos en los gastos de funcionamiento. Según su explicación, el rubro registra una reducción de 17,4 billones de pesos después de considerar incrementos y recortes en distintas partidas; teniendo en cuenta que el presupuesto contempla $392,5 billones para funcionamiento del Estado.

A su vez, prevé $155,4 billones para el servicio de la deuda y $86,9 billones para inversión pública; mientras que la partida para deuda implica un aumento de 54,7% frente a 2026. En ese orden de ideas, Caicedo también destacó los recursos dirigidos a sectores específicos.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, dijo que “este presupuesto no es óptimo, pero es el que podemos permitirnos dadas las condiciones en las que está la economía” - crédito Congreso de la República

“Tenemos un aumento en el presupuesto de unos sectores claves como la seguridad, 86%, y la infraestructura. Esto va a permitir combatir de frente a estos bandidos criminales, pero también avanzar en las grandes carreteras, en la red terciaria y en la infraestructura que necesitamos en este país”, expresó el joven congresista en su explicación.

Lo malo y preocupante: órdenes de prestación de servicios concentraron críticas

El senador del Centro Democrático sostuvo que los recortes aún no compensan el aumento global previsto para el próximo año. El presupuesto asciende a $634,9 billones de pesos, lo que equivale a 88 billones de pesos más que los recursos aprobados para 2026. “Aunque se han hecho recortes en burocracia, la verdad es que todavía falta mucho”, precisó.

Como ejemplo, mencionó la evolución de las órdenes de prestación de servicios en varias entidades públicas. “Hemos encontrado en un análisis exhaustivo en entidades que en los últimos cuatro años, en algunos lados se han multiplicado hasta por 12 veces”, aseguró el parlamentario, que integra el proyecto político del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El Congreso de la República tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el PGN de 2026 - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El Congreso de la República tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el PGN de 2026 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

De acuerdo con el senador, una eventual vuelta a los niveles de contratación de 2021 permitiría ahorrar un billón de pesos; y de esta manera, también cuestionó gastos vinculados con documentos y estudios. “Hay otros que tienen meta cero y se están pagando por ellos alrededor de 3,2 billones de pesos. Aquí hay un espacio para recorte”, declaró Caicedo.

Proyecto del Presupuesto General de la Nación deberá superar dos etapas más

La propuesta radicada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella obtuvo 64 votos a favor y 18 en contra en las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes. Antes de esa votación, fue rechazada una proposición del Pacto Histórico que buscaba reducir el monto a 596,6 billones de pesos; es decir, casi $38 billones menos del que tuvo visto bueno.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que el aval al monto constituye el primer paso del trámite, aunque el debate seguirá sobre la asignación de los recursos por sectores y los planes de austeridad. Por su parte, el titular de la cartera del Interior, Rodrigo Lara, resaltó el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y las comisiones económicas.

Las comisiones tienen plazo hasta el 25 de septiembre para aprobar el articulado. El proyecto deberá llegar después a las plenarias del Senado y la Cámara, que tendrán hasta el 20 de octubre para definir el trámite final del Presupuesto General de la Nación para 2027; en contraste con la expedición de la vigencia del 2026, que se llevó a cabo por decreto.

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