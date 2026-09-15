La verdad sobre las “fábricas de niños trans en Colombia”, que “denunció” Samuel Adrián: “Una mentira”

Directora de Grupo Acción y Apoyo Trans cuestionó el documental 'Colombia: fábrica de niños trans' - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE - CHERL/Facebook

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La directora de la Fundación Grupo Acción y Apoyo Trans, Dane Aro Belmont, afirmó que en Colombia no existen procedimientos quirúrgicos de cambio de sexo para menores de edad.

Durante una entrevista en el programa Dos puntos de Caracol Radio, cuestionó los planteamientos del documental Colombia: fábrica de niños trans y sostuvo que su contenido parte de información “que no corresponde” con la regulación ni con las prácticas clínicas del país.

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Belmont señaló que los casos de niñas, niños y adolescentes con inquietudes sobre su identidad de género requieren acompañamiento familiar, psicológico y médico. Según explicó, en las primeras etapas ese respaldo puede incluir medidas sociales, como el respeto por el nombre o la forma de vestir con la que cada persona se siente identificada.

La activista indicó que las intervenciones quirúrgicas se contemplan únicamente cuando la persona alcanza la mayoría de edad. “El procedimiento de cambio de sexo en menores de edad no existe”, aseguró durante la conversación radial.

Grupo Acción y Apoyo Trans rechazó las versiones sobre cirugías de cambio de sexo en menores de edad - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

La directora de Grupo Acción y Apoyo Trans aseguró que una respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social a un derecho de petición estableció que entre 2018 y 2024 no se practicaron procedimientos de cambio de sexo a menores en Colombia.

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De acuerdo con su versión, la consulta fue promovida por la exrepresentante a la Cámara Carolina Giraldo antes de la expedición de una guía de práctica clínica sobre atención a personas trans. Belmont sostuvo que ese documento fija criterios de acompañamiento para evitar intervenciones que no correspondan a la edad de los pacientes.

También habló de cifras relacionadas con bloqueadores de pubertad. Dijo que el derecho de petición registró cerca de 60 mil autorizaciones de esos medicamentos para jóvenes, aunque afirmó que la mayoría correspondió a personas cisgénero y a diagnósticos distintos de la transición de género, entre ellos la pubertad precoz.

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“Solamente mencionaban 483 personas, adolescencias trans, que habían solicitado este proceso”, afirmó. Esa cifra, según Belmont, muestra que el debate público se ha concentrado en una situación que, desde su perspectiva, no refleja la dimensión real de la atención médica para adolescentes trans en el país.

Belmont sostuvo que la atención a adolescentes trans requiere acompañamiento médico y familiar - crédito Defensoría del Pueblo

Belmont diferenció los bloqueadores de pubertad de los tratamientos hormonales y de las cirugías. Explicó que los primeros buscan detener de forma temporal la aparición de características sexuales secundarias durante la adolescencia, como los cambios en la voz, el crecimiento de vello o el desarrollo mamario.

Según explicó, si el tratamiento se suspende bajo supervisión médica, el organismo puede retomar su desarrollo puberal. La entrevistada remarcó que estos fármacos no equivalen a una cirugía ni a una modificación irreversible del cuerpo.

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La directora señaló que, en adolescentes, cualquier proceso de este tipo debe pasar por una evaluación escalonada. En esa instancia pueden intervenir especialistas en endocrinología, psicología, psiquiatría y medicina, además del entorno familiar.

“Son procesos acompañados por una junta médica”, sostuvo Belmont, quien insistió en que cada caso exige una valoración individual. Añadió que no todas las personas trans desean acceder a bloqueadores, hormonas o cirugías de reafirmación de género.

Durante la entrevista, Belmont rechazó categóricamente la premisa central de Colombia: fábrica de niños trans. Afirmó que el documental dirigido por Samuel Adrián, utiliza un caso particular como base para sostener que hubo una cirugía practicada a una persona menor de edad.

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Abelardo de la Espriella sobre documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’ - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La activista dijo que la propia persona mencionada en esa producción habría señalado en otras entrevistas que la intervención ocurrió después de cumplir 18 años. “Desde el minuto uno se ha considerado una mentira”, expresó sobre esa versión.

Para Belmont, la discusión debe enfocarse en garantizar atención especializada y en reforzar el acompañamiento a familias, niñas, niños y adolescentes. “Lo que deberíamos garantizar es que más gente acceda a procedimientos de acompañamiento especializado”, concluyó.

Detuvieron en Bogotá a Samuel Adrián por desacato judicial relacionado con su documental

El creador de contenido originario de Monterrey, México, Samuel Adrián fue detenido el domingo 13 de septiembre de 2026 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, por una orden de arresto derivada de un desacato judicial emitida por un juzgado de Cali.

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Samuel Adrián fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali - crédito Composición fotográfica

El arresto del creador mexicano Samuel Adrián en Bogotá se originó en una tutela presentada por el endocrinólogo pediatra Mario Angulo, quien denunció la inclusión de una grabación sin autorización en el documental Colombia: fábrica de niños trans.

El juez ordenó retirar referencias, clips e imágenes en las que aparecía el médico, tras considerar vulnerados su honra y buen nombre. Según información, Adrián no acató la decisión y el tribunal abrió un incidente de desacato. La sanción fijó diez días de arresto y una multa de 15 salarios mínimos vigentes.

La Policía Nacional hizo efectiva la orden el 13 de septiembre, cuando el director llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Las autoridades aclararon que el procedimiento obedeció a una medida y no a una investigación penal.

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