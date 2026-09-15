Colombia

Domiciliario en Barranquilla fue recibido a tiros por un cliente: se habría molestado porque le pidieron que bajara a recoger el paquete

El hecho ocurrió la noche del domingo 13 de septiembre en Ciudadela 20 de Julio, tras un altercado con un comprador que habría exigido que el encargo fuera llevado al segundo nivel de una casa

Un repartidor fue atacado con dos disparos durante una entrega en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en el sur de Barranquilla - crédito X
Un repartidor fue atacado con dos disparos durante una entrega en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en el sur de Barranquilla - crédito X
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Un repartidor fue atacado con dos disparos durante una entrega en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en el sur de Barranquilla, luego de una discusión con el cliente que habría exigido que el pedido fuera llevado hasta el segundo piso de una vivienda.

El episodio ocurrió durante la noche del domingo 13 de septiembre y alteró la tranquilidad del sector. Las autoridades investigan las circunstancias de la confrontación y la posible responsabilidad del hombre señalado de usar el arma.

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Según información conocida hasta el momento, el domiciliario llegó al inmueble para completar la entrega, pero el cliente le habría pedido que subiera hasta el segundo nivel para dejar el pedido en la puerta.

El trabajador no habría aceptado esa exigencia y se produjo una discusión frente a la vivienda. Información conocida por el diario local Entérate en Línea señaló que la disputa escaló hasta que el hombre habría accionado un arma de fuego en dos oportunidades.

El trabajador fue atacado durante una entrega en Ciudadela 20 de Julio y todavía no se confirma si recibió impactos ni su condición médica, mientras se reconstruye la secuencia del altercado ocurrido el 13 de septiembre - crédito enterateenlineasm/Instagram

Tras las detonaciones, miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla acudieron al barrio Ciudadela 20 de Julio, donde el presunto agresor habría sido capturado y quedó a disposición de las autoridades competentes.

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Entretanto, las autoridades intentan localizar al repartidor afectado, pues se desconoce si alguno de los dos disparos logró impactarlo y si su estado de salud es favorable.

Las autoridades deberán esclarecer la secuencia de los hechos, determinar qué ocurrió durante la discusión y establecer si el uso del arma respondió a las circunstancias descritas por los involucrados.

Intento de atraco en barranquilla dejó a un subintendente de la Policía herido

Un subintendente de la Policía resultó herido de bala durante un intento de atraco en el barrio Betania, en el norte de Barranquilla. El hecho ocurrió en la carrera 41 con calle 74B, cuando el uniformado regresaba a su vivienda.

El policía, de 33 años y adscrito a la Policía Metropolitana de Barranquilla, había salido de un gimnasio ubicado dentro del centro comercial Único. Un hombre que caminaba por el sector lo interceptó, sacó un revólver y le exigió sus pertenencias.

El subintendente intentó evitar el robo y escapar del lugar. Para ello, le lanzó un termo de agua al atacante. La reacción del delincuente derivó en un disparo que alcanzó al integrante de la institución. El agresor no logró apoderarse de los objetos de la víctima.

Los transeúntes y residentes de la zona auxiliaron al policía después del ataque. Luego, lo trasladaron a la Clínica La Asunción, donde recibió atención médica.

El uniformado tiene 13 años de servicio en la Policía Nacional. El caso quedó bajo investigación para establecer la identidad y la ubicación del responsable.

Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía revisan las cámaras de seguridad instaladas en el sector. El material busca aportar elementos que permitan identificar al hombre que cometió el ataque y avanzar hacia su captura.

En otro hecho, dos policías de civil frustraron un atraco en una tienda D1 del barrio El Por Fin, en el suroccidente de Barranquilla, y detuvieron a dos hombres señalados de intentar robar el establecimiento durante el fin de semana.

El caso ocurrió cuando los uniformados, que realizaban compras en el lugar, reaccionaron ante la entrada de los presuntos delincuentes. Ambos fueron reducidos dentro del almacén antes de que pudieran concretar el robo.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia. Los dos hombres ingresaron como aparentes clientes y, pocos segundos después, se cubrieron el rostro con tapabocas. También llevaban gorras, un elemento que dificultaba su identificación.

Uno de ellos se acercó a los clientes que estaban dentro del local, mientras el otro se dirigió a la zona de cajas, donde una trabajadora atendía al público.

Los policías se encontraban al fondo del establecimiento. Al advertir la situación, sacaron sus armas y apuntaron a los sospechosos, quienes fueron obligados a tirarse al suelo.

Los clientes se alejaron del lugar mientras los uniformados controlaban a los dos hombres. Después, los agentes solicitaron apoyo al cuadrante de la zona.

Más policías llegaron al almacén y trasladaron a los capturados a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación. Los detenidos serían un hombre de 49 años y otro de 19.

De manera extraoficial, los dos aprehendidos en flagrancia estarían relacionados con otros atracos cometidos contra tiendas Ara y D1, además de robos a clientes en Barranquilla y en el municipio de Soledad.

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