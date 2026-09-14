La prensa italiana criticó el partido de Jhon Lucumí, central de la selección Colombia, con su equipo Juventus ante Sassuolo

El equipo titular de la Juventus de Italia en el enfrentamiento ante Sassuolo, con el colombiano Jhon Lucumí dentro del once - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters

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La derrota de Juventus ante Sassuolo dejó una evaluación dividida sobre el partido de Jhon Lucumí, central de la selección Colombia, quien fue sustituido en el entretiempo tras recibir una tarjeta amarilla y tuvo una nota de entre 5,5 y 6 en los principales análisis de la prensa italiana.

El encuentro se disputó el domingo 13 de septiembre, por la cuarta fecha de la Serie A 2026-2027, en el Mapei Stadium. Sassuolo se impuso por 3-2 con un gol de Vasilije Adzic en el minuto 94, después de que Edon Zhegrova empatara dos veces para Juventus. Sebastiano Esposito y Kieron Bowie anotaron los otros tantos del equipo local.

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Lucumí comenzó como zaguero central en una línea defensiva junto a Bremer, con Pierre Kalulu y Zeki Çelik en los costados. Juventus dominó varios pasajes de la primera parte, pero el colombiano quedó condicionado desde el minuto 19, cuando recibió la amarilla por una falta sobre Esposito. Lloyd Kelly ingresó en su lugar para el inicio del complemento, cuando el marcador todavía estaba 0-0.

La calificación de Goal Italia frente al partido de Jhon Lucumí con Juventus ante Sassuolo - crédito Goal Italia

La amarilla marcó el cierre de la primera parte de Lucumí

La sustitución de Lucumí fue uno de los asuntos señalados por los medios italianos. La decisión se produjo antes de que Sassuolo abriera el marcador, en un partido que cambió de manera marcada durante la segunda parte y terminó con la caída de Juventus sobre la hora.

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Goal Italia calificó al defensor con 5,5 y ubicó su actuación dentro de las dificultades que tuvo la defensa visitante. El sitio apuntó a errores de Lucumí y Kelly en un bloque que sufrió ante los ataques del conjunto local, sobre todo en las transiciones rápidas. La evaluación también destacó que el colombiano logró cerrar una acción de Domenico Berardi, aunque consideró que su intervención sobre Esposito, que derivó en la tarjeta, condicionó su continuidad.

Así fue como calificó Soccer Magazine, medio de comunicación con origen italiano, el partido de Jhon Lucumí con la Juventus de Italia - crédito Soccer Magazine

SoccerMagazine mantuvo la misma calificación, 5,5. El medio consideró que el colombiano tuvo una presencia suficiente durante sus 45 minutos en cancha, aunque padeció el ritmo de los contraataques de Sassuolo. La lectura coincidió con el contexto del cambio: la amonestación en una zona comprometida llevó al cuerpo técnico a modificar la defensa en el descanso.

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Otra publicación de “pagelle” le otorgó un 6. Ese análisis remarcó un cierre inicial para interrumpir una llegada de Sassuolo y definió su primera parte como firme, pero cuestionó su precisión en algunas salidas desde el fondo. También vinculó el reemplazo con la tarjeta amarilla que recibió antes de la media hora.

Jhon Lucumí vio la tarjeta amarilla en el partido entre la Juventus de Italia y Sassuolo por la Serie A - crédito Guglielmo Mangiapane/Reuters

Los números reflejaron precisión con la pelota, pero poca incidencia defensiva

Las estadísticas de Jhon Lucumí mostraron un contraste entre su función en la salida de Juventus y su participación en acciones defensivas. El defensor tuvo presencia en la circulación desde el fondo, aunque su registro sin balón fue reducido durante los 45 minutos que disputó.

Entre sus principales números figuraron:

68 toques y solo dos controles fallidos

64 pases precisos de 66 intentos, con 97% de efectividad

33 de 35 pases correctos en campo rival, equivalente al 94%

31 de 31 pases acertados en campo propio, con 100% de precisión

27 conducciones, con 208,3 metros recorridos con la pelota

El central, mundialista con la selección Colombia en Estados Unidos 2026, completó 88 metros de progresión total y registró una recuperación, aunque perdió la posesión en cuatro oportunidades. En fase defensiva no sumó entradas, intercepciones, despejes ni remates bloqueados, y tampoco ganó el único duelo en el suelo que disputó. No fue superado en el regate durante su participación.

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El próximo partido de Jhon Lucumí con la Juventus será ante NEC Nijmegen en la primera jornada de la fase liga en la Europa League 2026. El partido comenzará a las 2:00 p. m. el próximo jueves 17 de septiembre.