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Filtración de supuesto salario de James Rodríguez en Atlético Nacional genera críticas: Carlos Antonio Vélez lo desmintió

El capitán de la selección Colombia ganaba 684.000 dólares en Minnesota United, de acuerdo con la información oficial que publica en su sitio web la Asociación de Jugadores de la MLS

El futbolista colombiano James Rodríguez saluda a aficionados durante su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - crédito EFE
El futbolista colombiano James Rodríguez saluda a aficionados durante su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - crédito EFE
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La versión sobre el supuesto salario de James Rodríguez en Atlético Nacional quedó bajo discusión después de que el periodista de Win Sports Carlos Antonio Vélez negara el 13 de septiembre que un jugador del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) pueda recibir un contrato anual cercano a los cuatro millones de dólares. La cifra había circulado desde el 12 de septiembre, cuando Felipe Sierra afirmó que el volante cobraría alrededor de 1.000 millones de pesos por mes.

La información difundida por Sierra situaba al mediocampista de 35 años como el futbolista mejor remunerado en la historia de la liga colombiana. El cálculo anual equivale a 12.000 millones de pesos, una suma cercana a los 3,9 millones de dólares.

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James Rodríguez
James Rodríguez tendría uno de los mejores salarios en la historia del fútbol colombiano - crédito @PSierraR/X

Vélez rechazó esa posibilidad en una publicación en sus redes sociales: “Ningún jugador colombiano que juegue en el FPC gana ni ganará cuatro millones de dólares al año. Esas cifras no se manejan en el fútbol colombiano”. Añadió que el jugador con mayores ingresos en el país “ni siquiera se acerca, ni se acercará, al 40% de esa cifra. Vendedores de humo”.

La declaración no precisó cuál sería el valor real del contrato de Rodríguez ni indicó si conocía condiciones particulares del acuerdo, como primas, bonos por objetivos, derechos de imagen o aportes de patrocinadores. Tampoco existió un anuncio oficial de Atlético Nacional que confirme públicamente el salario del capitán de la selección Colombia.

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Esto fue lo que escribió Carlos Antonio Vélez sobre la filtración del supuesto salario de James Rodríguez - crédito @velezfutbol
Esto fue lo que escribió Carlos Antonio Vélez sobre la filtración del supuesto salario de James Rodríguez - crédito @velezfutbol

Advierten sobre el riesgo de divulgar cifras sin respaldo

El debate se amplió con un mensaje de Pilar Velásquez, periodista de Win Sports y habitual cubridora de Atlético Nacional. Tras la filtración salarial, la comunicadora cuestionó que se difundiera el monto atribuido al jugador.

En el país en el que matan por un celular, exponen mentirosamente el sueldo de un futbolista. Dios mío”, escribió Velásquez. Su publicación tampoco reveló una cifra alternativa, aunque apuntó directamente contra la veracidad de los 1.000 millones de pesos mensuales.

Las reacciones plantean una diferencia entre una cifra difundida por fuentes periodísticas y una información confirmada por las partes. En el fútbol colombiano, los contratos privados no suelen hacerse públicos y las estimaciones de los ingresos de los jugadores pueden incluir componentes distintos: salario fijo, premios, pagos de terceros y acuerdos comerciales.

La versión de Sierra fue recogida en una nota publicada el 12 de septiembre, que sostuvo que Rodríguez superaría el monto de Alfredo Morelos, al señalarlo como uno de los mejor pagados del plantel verdolaga tras su renovación en enero de 2026.

Una de las primeras críticas que tuvo Felipe Sierra por filtrar un supuesto salario de James Rodríguez fue hecha por Pilar Velásquez, periodista de Win Sports - crédito @pilarvelasquezv/X
Una de las primeras críticas que tuvo Felipe Sierra por filtrar un supuesto salario de James Rodríguez fue hecha por Pilar Velásquez, periodista de Win Sports - crédito @pilarvelasquezv/X

Los antecedentes salariales exponen la dimensión de la versión

Los contratos atribuidos a otras figuras permiten dimensionar por qué la suma adjudicada a James genera dudas. En enero de 2026, la revista Semana informó que Radamel Falcao García habría pactado con Millonarios un sueldo bruto de 1,2 millones de dólares por seis meses, cerca de 200.000 dólares mensuales. Ese monto, elevado para el torneo, representaría alrededor de 2,4 millones de dólares al año.

En el caso de Juan Fernando Quintero, cuando llegó a América de Cali en 2025, se habló de ingresos mensuales cercanos a los 950 millones de pesos. Sin embargo, la operación incluía aportes de un patrocinador y un tercero, mientras que el club asumiría una parte menor de la remuneración.

También hubo versiones altas sobre David Ospina tras su regreso a Atlético Nacional en julio de 2024. Entonces se calculó que el arquero podía percibir 1.125 millones de pesos mensuales, aunque se trató de una cifra periodística del medio Las2Orillas, que fue desmentida de forma oficial y pública por el propio club antioqueño.

Rodríguez venía de percibir 684.000 dólares en Minnesota United, de acuerdo con la información oficial que publica en su sitio web la Asociación de Jugadores de la MLS. El 8 de septiembre, Blu Radio informó que una posible oferta de Avellino contemplaba un millón de euros por temporada. La diferencia entre esas referencias y los casi cuatro millones de dólares anuales atribuidos a Nacional alimentó el debate sobre la filtración.

Atlético Nacional presentó a James Rodríguez el 13 de septiembre, antes de su partido frente a Águilas Doradas. A falta de un documento oficial o de una declaración de las partes, el valor de su contrato permanece sin confirmación pública.

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