Abelardo de La Espriella no es el primer presidente que dona su sueldo: estos fueron los otros mandatarios colombianos que hicieron lo mismo

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella sorprendió al país al anunciar que destinará su sueldo mensual a causas sociales o benéficas, en cumplimiento de una promesa de campaña.

El mandatario confirmó su acción durante un acto realizado en un hogar geriátrico en el municipio de Quimbaya, departamento del Quindío, en la que oficializó la entrega de su primera asignación mensual como mandatario nacional a dos centros de protección para el adulto mayor.

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Presidente De la Espriella donó su primer sueldo mensual para dos ancianatos - crédito ABDELAESPRIELLA/X

“En un acto de gratitud y amor por quienes ayudaron a construir los cimientos de esta patria, doné la totalidad de mi primera asignación básica como Presidente, distribuyéndola entre estos hogares para apoyar a nuestros abuelitos y poner en marcha obras prioritarias que necesitan con urgencia”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

La primera donación fue repartida entre el hogar Santo Domingo Savio y el geriátrico Consentidos de Jesús, instituciones visitadas por el Presidente durante su recorrido por el departamento colombiano.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, y su esposa, Ana Lucía Pineda, saludan a los vecinos durante su visita a las zonas afectadas por el terremoto del lunes, en Manizales (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Andrés Camilo Valencia

La remuneración mensual del jefe de Estado asciende a $52.000.000, de acuerdo con las normativas vigentes y la cifra del salario mínimo mensual. De la Espriella había anticipado antes de asumir que no conservaría los beneficios económicos asociados a la Presidencia.

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“Esta fue una promesa sagrada que hice en campaña y la voy a cumplir: no me quedaré con mi sueldo presidencial. Cada mes iré a una región de Colombia para entregarlo personalmente a una causa social o benéfica que transforme vidas”, complementó.

La donación total y mensual del salario presidencial no tiene un antecedente equivalente entre los jefes de Estado colombianos recientes, aunque otros mandatarios realizaron aportes parciales o excepcionales ante emergencias nacionales.

Juan Manuel Santos hizo aportes excepcionales al donar un mes de salario en 2010 y el dinero del Premio Nobel de la Paz en 2016 a víctimas y programas sociales - crédito Archivo Colprensa

Juan Manuel Santos

El primer antecedente se registró en diciembre de 2010, en el inicio del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Allí, entregó $17.919.749 pesos a la fundación Teletón Colombia para atender a las personas afectadas por la ola invernal que golpeaba al país, según información recopilada por El Colombiano.

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La contribución de Santos tuvo carácter excepcional y no implicó una renuncia periódica a su remuneración presidencial. Su destino estuvo definido por la emergencia provocada por las inundaciones y los daños asociados a las lluvias.

Seis años después, en su segundo mandato presidencial, Juan Manuel Santos también entregó la totalidad de la cuantía económica obtenida con el Premio Nobel de la Paz: cerca de ocho millones de coronas suecas, equivalentes entonces a unos USD 930.000. Los recursos se orientaron a la reparación de víctimas del conflicto armado y a programas de apoyo para esa población, según BBC Mundo.

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Iván Duque y altos funcionarios aportaron el 15% de sus salarios en 2020 para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la población vulnerable - crédito Presidencia de Colombia

Iván Duque

En 2020, durante la emergencia económica y social causada por la pandemia de COVID-19, el entonces presidente Iván Duque Márquez y altos funcionarios de su gobierno aportaron el 15% de sus salarios para mitigar los efectos de la crisis sanitaria sobre la población vulnerable.

La medida, formalizada a través de la expedición del Decreto 568 del 15 de abril de 2020, combinó contribuciones obligatorias y voluntarias. La obligación rigió durante tres meses, entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2020. El descuento se aplicó sobre los ingresos ordinarios recibidos del Estado durante ese período.

El dinero recaudado a través de los salarios estatales no fue manejado discrecionalmente por la Presidencia. Por mandato legal, se transfirió directamente al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). La prioridad absoluta de estos recursos específicos fue la inversión social para mitigar la crisis de la clase media vulnerable y financiar transferencias de apoyo para los trabajadores informales que se encontraban cesantes debido a las cuarentenas obligatorias.

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Imagen de referencia - Alcaldes y gobernadores de Medellín y Antioquia destinaron en 2020 la totalidad o la mitad de sus ingresos a programas de alimentación y fondos de asistencia - crédito Colprensa/Camila Díaz

Alcaldes y gobernadores también adoptaron decisiones similares en distintos períodos. En Medellín y Antioquia, durante ese mismo año, autoridades locales destinaron la totalidad o la mitad de sus ingresos a programas de alimentación y fondos regionales de asistencia.

No obstante, el sitio La Razón precisó que el salario presidencial superaba los $30 millones mensuales en ese momento. Por esa razón, Iván Duque Márquez quedó incluido en el escalón más alto del impuesto y recibió la retención máxima.

El decreto exceptuó por completo al talento humano de la salud expuesto de forma directa al virus, incluidos médicos, enfermeros y personal asistencial. La exclusión alcanzó también a los miembros activos de la Fuerza Pública: las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

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