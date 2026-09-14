Colombia

Avioneta de una brigada de salud desaparecida en Chocó con cinco personas a bordo: para continuar la búsqueda este lunes, piden drones y apoyo de la Fuerza Aérea

Las lluvias torrenciales y la niebla en la zona montañosa de Tadó obligaron a interrumpir las operaciones el domingo, aunque el rastreo por tierra se retomó de madrugada con más de 150 personas en selva

La Aeronáutica Civil suspendió la búsqueda del Cessna T206 HK4985 por las lluvias intensas y la niebla en la zona montañosa de Tadó - crédito Redes sociales
La Aeronáutica Civil suspendió la búsqueda del Cessna T206 HK4985 por las lluvias intensas y la niebla en la zona montañosa de Tadó - crédito Redes sociales
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La búsqueda de la aeronave que partió de Condoto hacia Bogotá continúa en una zona rural y montañosa del Chocó, luego de que se perdiera la comunicación con la tripulación el domingo 13 de septiembre. A bordo viajaban cinco personas que regresaban de una brigada de salud.

Las lluvias obligaron a suspender las labores durante parte de la jornada del domingo, pero los equipos de rescate volvieron al terreno en la madrugada del lunes 14 de septiembre. Las autoridades buscan un Cessna T206, matrícula HK4985, cuyo último contacto ocurrió cerca del cerro Tatamá.

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La aeronave cubría la ruta entre el aeropuerto de Condoto y Guaymaral cuando perdió comunicación con las autoridades a las 9:23 a. m.. La activación posterior de su radiobaliza de emergencia llevó a la Aeronáutica Civil a poner en marcha el Servicio de Búsqueda y Salvamento.

El punto de referencia se ubica a unos 53 kilómetros (33 millas) del radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia de Pereira. La búsqueda se concentra en una región de selva espesa, con neblina y lluvias que dificultan tanto el recorrido terrestre como los sobrevuelos.

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Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó, Chocó,afirmó en la mañana del lunes 14 de septiembre a Noticias Caracol: “En estos momentos ya retornaron los organismos de socorro al rescate de esta aeronave por el sitio donde creemos o tenemos la certeza que sobrevoló muy bajito, específicamente sobre la comunidad de Bochoromá, Farallones, Cañaveral, comunidades indígenas”.

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El mandatario también mencionó reportes desde el caserío de Chato y la comunidad de Brisa de Jóbaro.

El alcalde pidió apoyo con drones y sobrevuelos para acelerar las labores. “Tenemos hoy más de ciento cincuenta personas desplegadas, voluntarios a pie buscando esta aeronave”, sostuvo ante el canal.

Hincapié describió una zona de acceso complejo, cubierta por selva espesa y afectada por neblina. Según relató ante el medio, el aguacero del domingo impidió que los voluntarios permanecieran internados en el área por razones de seguridad.

“Ya se suspendieron las labores de rescate debido a que se vino un torrencial aguacero”, dijo el alcalde. También destacó la participación de habitantes afrodescendientes e indígenas de Bochoromá, además de bomberos, Defensa Civil y otros voluntarios.

La Aeronáutica Civil suspendió la búsqueda del Cessna T206 HK4985 por las lluvias intensas y la niebla en la zona montañosa de Tadó- crédito Aeronáutica Civil
La Aeronáutica Civil suspendió la búsqueda del Cessna T206 HK4985 por las lluvias intensas y la niebla en la zona montañosa de Tadó- crédito Aeronáutica Civil

El mandatario afirmó que los primeros recorridos no permitieron hallar indicios visibles del avión. “Por lo menos por donde pasaron no se vio absolutamente nada de rastros, ni de humo ni nada”, agregó Hincapié ante el canal.

Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, precisó que las precipitaciones en el área rural de Tadó limitaron el rastreo de la aeronave de matrícula HK4985. La ruta prevista conectaba Condoto con Guaymaral.

En una publicación en X, Córdoba-Curi señaló que la continuidad de la búsqueda aérea dependía de una mejora meteorológica. La operación está liderada por la Aeronáutica Civil.

Emergencia se activó cerca del cerro Tatamá

El Cessna despegó del aeropuerto de Condoto el domingo y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 a. m. El punto reportado estaba en inmediaciones del cerro Tatamá.

Luego se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en esa misma zona. El aviso se localizó a unas 53 kilómetros (33 millas) del radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia de Pereira.

Tras esa señal, la Aeronáutica Civil activó los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento. La entidad mantiene coordinación con la Policía, el Ejército y los organismos de socorro que participan en el operativo.

El alcalde de Tadó confirmó que la búsqueda de la avioneta Cessna T206 HK4985 fue suspendida de forma temporal por las fuertes lluvias - crédito jetphotos.net
El alcalde de Tadó confirmó que la búsqueda de la avioneta Cessna T206 HK4985 fue suspendida de forma temporal por las fuertes lluvias - crédito jetphotos.net

Los investigadores de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes se preparan para ingresar al área cuando las condiciones permitan el acceso. Su intervención dependerá de que los equipos logren llegar al posible punto del siniestro.

La alcaldía y los equipos de socorro expresaron su solidaridad con las familias de los ocupantes. El alcalde pidió que la búsqueda mantenga la expectativa de encontrarlos con vida.

Las cinco personas que iban en la aeronave permanecieron desde el jueves en Condoto, donde participaron en una brigada de salud. Personal especializado atendió a habitantes del municipio y de localidades cercanas, según informó la Alcaldía.

Entre los pasajeros estaban Perla Constanza Alvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. El piloto era Mehmet Cankaya.

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