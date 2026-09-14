Colombia

Audio de 43 minutos salpicaría al empresario catalán Manel Grau amigo de Petro con irregularidades en gestión de cargos y contratos en Ecopetrol: “Llegó su momento”

La conversación, grabada durante un desayuno hace cerca de un año y medio, menciona a Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de la compañía, y a un contratista conocido como “Víctor”

La grabación que llegó a las autoridades antes de la asamblea de Ecopetrol - crédito Guillermo Legaria/EFE
La grabación que llegó a las autoridades antes de la asamblea de Ecopetrol - crédito Guillermo Legaria/EFE
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Un audio de 43 minutos, entregado a las autoridades por un informante, abrió una nueva línea de indagación sobre presuntas gestiones para influir en nombramientos y contratos de Ecopetrol. La grabación, según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, fue registrada durante un desayuno hace cerca de un año y medio.

El material ubica en la conversación al empresario catalán Manel Grau, a quien el informante identifica como amigo del expresidente Gustavo Petro y de la ex primera dama Verónica Alcocer. También estarían presentes un contratista conocido como “Víctor” y Juan Carlos Hurtado, actual presidente encargado de la petrolera.

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De acuerdo con la fuente que entregó el registro, el archivo será sometido a un examen técnico para establecer si sufrió modificaciones y para cotejar las voces. El informante aseguró que uno de los asistentes ya aceptó que participó en la reunión.

La grabación llegó a las autoridades antes de la asamblea de accionistas de Ecopetrol, prevista para el próximo martes. Además, sería remitida al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), con sede en Miami, dentro del grupo de denuncias que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó hace dos semanas.

Juan Carlos Hurtado Parra asumirá la presidencia de Ecopetrol tras las vacaciones de Ricardo Roa - crédito @ECOPETROL_SA/X - Cristian Bayona/Colprensa
Los nombres de Juan Carlos Hurtado Parra y Ricardo Roa también sonaron en el audio - crédito @ECOPETROL_SA/X - Cristian Bayona/Colprensa

El audio menciona cargos directivos y obras por impuestos

En uno de los apartes, una voz con acento español, atribuida a Manuel Grau, habla sobre la posible salida de un funcionario de apellido Osorio. “Llegó su momento”, se escucha en el fragmento citado por el diario.

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La misma persona señala que lograron instalar a un vicepresidente identificado con las iniciales M. S. en la compañía. Según el audio, ese directivo tenía trayectoria dentro de la empresa, aunque habría enfrentado intentos para reducir sus funciones.

Entre las competencias citadas aparece la modalidad de obras por impuestos, mecanismo que permite a contribuyentes ejecutar proyectos en zonas priorizadas a cambio de descontar parte de su obligación tributaria. El asunto coincide con uno de los frentes que revisa una auditoría interna de Ecopetrol.

Esa revisión fue solicitada por Luis Felipe Henao, nuevo presidente de la junta directiva, y está a cargo de Ricardo Rodríguez Yee, integrante independiente de ese órgano. El análisis incluiría actuaciones relacionadas con la Fiduprevisora y posibles contratos de taladros.

La conversación también contiene una solicitud para que Hurtado, según la identificación del informante, respaldara el nombramiento definitivo de otro funcionario. “Echaras un cable”, dice uno de los interlocutores en referencia a ese trámite.

Investigan una grabación sobre presuntas influencias dentro de Ecopetrol - crédito Luisa González/Reuters
Investigan una grabación sobre presuntas influencias dentro de Ecopetrol - crédito Luisa González/Reuters

El caso se suma a revelaciones previas sobre Manuel Grau

En junio pasado circuló otro audio, de 22 segundos, que también fue atribuido a Manel Grau. En esa pieza, una voz pedía dos hojas de vida para los cargos de gerente de crudo en Bogotá y jefe de oficina en Singapur.

Ante esa publicación, Ecopetrol indicó que las vacantes fueron cubiertas mediante concursos internos. La empresa sostuvo que los seleccionados reunían los requisitos exigidos y contaban con hojas de vida acordes con los puestos.

Grau no rechazó públicamente la autenticidad de esa grabación. A ese antecedente se añadió el testimonio de Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, filial de Ecopetrol y actual testigo de la Fiscalía General de la Nación en el proceso contra Ricardo Roa.

Rojas dijo que Grau lo citó a uno de los apartamentos arrendados por Roa. Según su relato, le ofrecieron respaldo para continuar al frente de Hocol, a cambio de recibir hojas de vida para futuros nombramientos. También afirmó que le mencionaron respaldo de Alcocer.

Manuel Grau. Foto: Redes sociales
Audio atribuido a Manel Grau menciona nombramientos y obras por impuestos en Ecopetrol - crédito Redes sociales

La grabación alude a un empresario llamado “Bachi”

Otro nombre que aparece en el audio es el de un empresario identificado como Jorge y conocido con el alias de “Bachi”. Uno de los participantes lo relaciona con presuntas presiones para ubicar vicepresidentes dentro de Ecopetrol y acceder a contratos de alto valor.

El medio ya había mencionado a ese hombre el 22 de agosto, a partir de un testimonio que lo vinculaba con actividades en el sector de infraestructura y supuestos nexos con organizaciones criminales.

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