Colombia

Golpe al Clan del Golfo en Antioquia: un muerto, tres capturados y siete secuestrados liberados

La operación militar se realizó en Caucasia y dejó además tres capturas, una de ellas de una persona que resultó herida, así como la incautación de cuatro armas largas y una corta, según informó el presidente Abelardo de la Espriella

Siete personas fueron recuperadas durante el operativo militar adelantado contra el Clan del Golfo en Caucasia, Antioquia -crédito Presidencia/Colprensa
Siete personas fueron recuperadas durante el operativo militar adelantado contra el Clan del Golfo en Caucasia, Antioquia -crédito Presidencia/Colprensa
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Una serie de hechos violentos registrados el domingo 13 de septiembre en distintas regiones del país volvió a poner la atención sobre la situación de orden público. En Antioquia, una operación militar permitió recuperar a siete personas que permanecían secuestradas por el Clan del Golfo, mientras en Cauca y Valle del Cauca se reportaron otros episodios que involucraron a integrantes de la fuerza pública y grupos armados.

El procedimiento se desarrolló en Caucasia, Antioquia. Según informó el presidente Abelardo de la Espriella, las siete personas fueron recuperadas durante la intervención de las autoridades contra la estructura criminal.

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La información inicial entregada por el mandatario señalaba que seis de los rescatados serían menores de edad. A partir de ese reporte, el Gobierno ordenó activar medidas de protección para quienes, de manera preliminar, se consideraban menores.

Tres integrantes de la estructura criminal fueron capturados durante la operación, según el reporte entregado por el Gobierno -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Tres integrantes de la estructura criminal fueron capturados durante la operación, según el reporte entregado por el Gobierno -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Este es el resultado que más importa: 6 menores fueron apartados de las garras de una organización criminal que los estaba utilizando para sus propósitos delincuenciales”, afirmó De la Espriella.

El ultimátum de De la Espriella a los grupos guerrilleros

El presidente también señaló que las autoridades buscarían establecer las circunstancias en las que estas personas terminaron dentro de la estructura criminal y determinar quiénes serían los responsables de su vinculación.

De la Espriella advirtió en su mensaje sobre las consecuencias para quienes involucren a menores en actividades relacionadas con organizaciones armadas: “Quien reclute, instrumentalice o utilice a un menor para la guerra y el delito tendrá a todo el Estado detrás”.

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Sin embargo, horas después, el mandatario corrigió la información inicial. A través de sus redes sociales precisó que las seis personas que habían sido identificadas preliminarmente como menores de edad son en realidad adultos que permanecían secuestrados.

“Aclaración importante: las 6 personas recuperadas no son menores, son adultos que estaban secuestrados”, escribió el presidente. La operación en Caucasia dejó además otros resultados. De acuerdo con el reporte oficial, un integrante del Clan del Golfo fue dado de baja y tres personas fueron capturadas. Una de ellas resultó herida durante el procedimiento.

Las autoridades incautaron cuatro armas largas y un arma corta tras la intervención militar en Caucasia -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Las autoridades incautaron cuatro armas largas y un arma corta tras la intervención militar en Caucasia -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las autoridades también incautaron cuatro armas largas y un arma corta. Tras el operativo, De la Espriella reiteró la instrucción dirigida a la fuerza pública de actuar contra las estructuras armadas que operan en el país, con especial énfasis en aquellas relacionadas con el narcotráfico.

La jornada tuvo diferentes actos violentos

La jornada de hechos violentos tuvo otro episodio en Timbiquí, Cauca. Allí fue asesinado el patrullero José Ahumada Mendoza dentro de una estación de la Policía.

El uniformado, oriundo de Barranquilla, tenía 28 años y llevaba cinco años vinculado a la institución. Según la información conocida, recibió tres disparos hacia la 1:30 a. m. del domingo 13 de septiembre. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció sobre el asesinato y aseguró que “este crimen no quedará impune”.

En otro punto del Cauca también se registraron enfrentamientos. En una zona rural del municipio de Páez se enfrentaron integrantes de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de “Iván Mordisco” y hombres del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre el resultado de la operación y reiteró su instrucción a la Fuerza Pública contra los grupos armados -crédito Europa Press
El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre el resultado de la operación y reiteró su instrucción a la Fuerza Pública contra los grupos armados -crédito Europa Press

El combate se extendió durante aproximadamente una hora y media y provocó el confinamiento de varias familias de la zona, que quedaron afectadas por los enfrentamientos entre las dos estructuras armadas.

A estos hechos se sumó un ataque contra una patrulla de la Policía en Palmira, Valle del Cauca. El hecho ocurrió en una zona comercial ubicada en la calle 42 con carrera 33.

Según la información reportada, hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron una granada de fragmentación contra el vehículo policial. En ese momento, la patrulla era ocupada únicamente por el conductor.

El uniformado salió ileso del ataque. Las autoridades mantienen así la atención sobre varios hechos registrados durante la jornada, que dejaron secuestros, capturas, enfrentamientos y ataques contra integrantes de la fuerza pública en diferentes regiones del país.

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