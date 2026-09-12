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Santiago Buitrago brilló en la Vuelta a España, y se convirtió en el campeón virtual de la montaña

El corredor bogotano del Bahrain Victorious cerró su participación en la ronda ibérica con uno de los premios más destacados de la carrera

Santiago Buitrago con el dorsal de la montaña en la Vuelta a España-crédito Toni Baixauli/EFE
Santiago Buitrago con el dorsal de la montaña en la Vuelta a España-crédito Toni Baixauli/EFE
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El 12 de septiembre de 2026, se disputó la etapa 20 de la Vuelta a España entre La Calahorra y el Collado del Alguacil con un total de 186,8 kilómetros.

En una jornada que contó con tres premios de primera categoría (Puerto de El Purche por el cual pasaron los ciclistas en dos ocasiones, y el Puerto de El Duque), el colombiano Santiago Buitrago vivió una definición de infarto con el corredor belga Wout van Aert del Visma Lease a Bike en la llegada a la meta.

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Santiago Buitrago estuvo cerca de la victoria en la etapa 19 de la Vuelta a España-crédito Marcelo del Pozo/REUTERS
Santiago Buitrago estuvo cerca de la victoria en la etapa 19 de la Vuelta a España-crédito Marcelo del Pozo/REUTERS

El puerto de Collado del Alguacil en la llegada a la meta (y categorizado como puerto fuera de categoría) otorgaba 20 puntos, y pese a que en los primeros cuartos de montaña, van Aert estuvo por delante de Buitrago, el corredor del Visma Lease a Bike se quedó sin fuerzas en cabeza de carrera.

De esta forma, con la llegada de Buitrago a la última prueba exigente de la montaña, sumó los 20 puntos

  1. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): 78 puntos
  2. Wout van Aert (Bélgica - Visma Lease a Bike): 62 puntos
  3. Andreas Leknessund (Noruega - Uno-X Mobility): 36 puntos
  4. Enric Mas (España - Movistar Team): 24 puntos
  5. Lorenzo Fortunato (Italia - XDS Astana Team): 21 puntos

Buitrago se convirtió en el quinto colombiano en ganar esta clasificación y elevará a siete el número de campeonatos del país en la prueba. La edición también estuvo marcada por el abandono de Tadej Pogacar en la octava etapa, tras sufrir una caída que le provocó varias lesiones.

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El antecedente colombiano más reciente corresponde a Félix Cárdenas, quien ganó la montaña en 2003 y 2004. En ambas ediciones, el español Roberto Heras obtuvo la clasificación general.

El ganador de la etapa 20 de la Vuelta a España fue el local Mikel Landa del Soudal-Quick Step, mientras que Enric Más del Movistar Team conquistó la carrera.

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