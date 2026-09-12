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Petro reveló cuál es su paradero en Bélgica, en medio de su segundo viaje internacional tras salir de la Casa de Nariño: “Dejaré mi mensaje”

El periplo del expresidente por el continente europeo incluye, además, presencias en Madrid (España) y Estrasburgo (Francia), en donde sostendrá encuentros políticos y académicos

Gustavo Petro en su visita a Bélgica
El expresidente Gustavo Petro compartió nuevas postales de su visita a Bélgica, en su segundo viaje internacional - crédito @petrogustavo/X
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A través de sus redes sociales, el expresidente de la República Gustavo Petro reveló en la mañana del sábado 12 de septiembre su llegada a la localidad de Ostende, en Bélgica: el segundo destino escogido de los viajes internacionales que hará en lo que resta del 2026, tras recibir el permiso del Congreso de la República para salir del país.

Petro compartió dos postales de su llegada a este puerto, ubicado en la costa de Flandes Occidental, en donde hará parte del evento conocido como ManiFiesta 2026: el festival anual organizado por el Partido del Trabajo de Bélgica (PTB/Pvda). Allí, indicó, espera dejar una reflexión sobre las posiciones de Estados Unidos, en relación con un tema que se convirtió en su obsesión: el fascismo.

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Gustavo Petro está en Bélgica en su segundo viaje internacional tras dejar el poder
Gustavo Petro está en Bélgica en su segundo viaje internacional tras dejar el poder - crédito @petrogustavo/X

“Llego a Ostende, al festival del progresismo europeo, dejaré mi mensaje en el lugar cercano a donde el ejército de los Estados Unidos, dispuesto a derrotar el fascismo, llegó; ojalá el pueblo de los Estados Unidos vuelva a esta posición que es del alma y de la historia”, expresó el exjefe de Estado, que en su publicación no se refirió a otros asuntos que rodean esta particular visita.

En específico, el exmandatario todavía no respondió a las especulaciones sobre una eventual solicitud de asilo en Bélgica, siendo este un país en el que reside asilado el expresidente ecuatoriano Rafael Correa: que está condenado en su país, pero que alegó persecución en su contra. Petro ha insistido en su intención de quedarse en Colombia, aunque aún no ha desmentido estos rumores.

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Gustavo Petro aterrizó en Roma para su nueva gira
Durante su periodo como presidente, Gustavo Petro efectuó más de 60 viajes al extranjero - crédito Juan Cano/Presidencia

En su gira, Petro visitará Madrid (España) el 16 de septiembre, para reunirse con miembros del Congreso de los Diputados; mientras que también estará en Estrasburgo (Francia), que también figuró como una especie de escala en su encuentro con figuras políticas. Por su parte, en Ostende, vinculó al destino con el desembarco de fuerzas americanas en la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué Gustavo Petro ha podido salir del país?

El expresidente, que fue incluido por el país norteamericano el 24 de octubre de 2024 en la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), podrá salir del territorio nacional; siempre y cuando informe con exactitud los motivos de sus desplazamientos y comparta el itinerario, con el fin de que pueda saberse de su paradero, como es la obligación.

Petro terminó su periodo presidencial el 7 de agosto y la Constitución Política, en su artículo 196, indica que, para salir del país, debe pedir autorización al legislativo durante el año posterior al fin de su mandato. Con este panorama, la plenaria del Senado aprobó su permiso el 12 de agosto con 73 votos a favor y 11 en contra, sujeta a informar antes de cada desplazamiento al exterior.

Durante su viaje a Ciudad de México, el expresidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum - crédito @petrogustavo/X
Durante su viaje a Ciudad de México, el expresidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum - crédito @petrogustavo/X

Su viaje a Bélgica es el segundo que lleva a cabo Petro desde que dejó la Casa de Nariño. Su primer desplazamiento internacional como expresidente tuvo como destino la Ciudad de México, entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre, en donde presentó un libro sobre economía política de la crisis climática y participó en una conferencia académica en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Llamó la atención su encuentro con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, como también su entrevista con Correa, con el que habló de la importancia de ampliar la comunicación del progresismo latinoamericano y promover una alianza antinarcotráfico. Todo esto, en medio de los líos jurídicos que aún persiguen al exgobernante del país vecino, y que lo llevaron a irse al extranjero.

En relación con este periplo, es válido precisar que la aerolínea Avianca canceló los pasajes de ida y regreso que estaban previstos, en una determinación que la compañía atribuyó al cumplimiento de las restricciones financieras derivadas de la inclusión del exmandatario en la lista de la Ofac; y el temor a que, por cuenta del exmandatario pueda tener represalias con el Tesoro estadounidense.

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