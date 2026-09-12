Orsomarso Femenino denunció supuestos amaños antes del partido ante Santa Fe por la Liga Femenina: “La dignidad no se negocia”

El encuentro entre Orsomarso Femenino e Independiente Santa Fe será determinante en la Liga Femenina BetPlay-crédito @orsomarsosc/@yumbofc/Instagram

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La Liga Femenina BetPlay entra en su recta final con la definición de las cuatro semifinalistas del fútbol colombiano.

En la fecha 6, la última que definirá los cupos, el cuadrangular B vive una definición de infarto, ya que Independiente Santa Fe y América de Cali definirán el segundo cupo en su zona, a la espera del equipo que acompañará al Deportivo Cali.

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En ese contexto, el 11 de septiembre de 2026, el Orsomarso SC de Palmira emitió un duro comunicado de prensa, denunciando que tuvo conocimiento de presuntos ofrecimientos económicos para influir en el resultado del partido que disputará su equipo femenino contra Independiente Santa Fe, un encuentro determinante para la clasificación.

El club de Yumbo afirmó que personas externas buscaron influir en un duelo clave por la clasificación-crédito @orsomarsosc/@yumbofc/Instagram

El club vallecaucano informó que la alerta llegó a través de sus mecanismos internos de prevención e integridad. Según el comunicado, las propuestas habrían sido realizadas por personas externas a la institución y estuvieron dirigidas a integrantes del plantel femenino y a miembros del club.

El cuadro de Palmira no identificó a los presuntos responsables ni atribuyó los hechos a una institución o persona determinada. También dejó claro que su pronunciamiento no pretende formular un señalamiento concreto contra algún rival.

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“A través de nuestros mecanismos internos de prevención e integridad, hemos tenido conocimiento de presuntos ofrecimientos económicos realizados por personas externas a integrantes de nuestro equipo femenino y miembros de nuestra institución, con el propósito de influir en el resultado del partido de mañana entre Orsomarso Yumbo Femenino e Independiente Santa Fe Femenino, encuentro determinante para la clasificación”.

Y añadieron: “Rechazamos categóricamente cualquier intento de soborno, manipulación o alteración de la competencia deportiva. Mañana competiremos en la cancha, con dignidad, compromiso y la convicción de luchar por nuestra clasificación. La clasificación se gana en la cancha. La dignidad no se negocia”.

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Independiente Santa Fe respondió a las denuncias de amaños

El "León" pidió que los presuntos ofrecimientos económicos sean denunciados ante las autoridades competentes-crédito Jefatura de Prensa de Independiente Santa Fe

Tras las denuncias del cuadro vallecaucano, el 12 de septiembre de 2026, Independiente Santa Fe respondió al pronunciamiento de Orsomarso y rechazó cualquier conducta que pueda alterar la competencia deportiva. El club bogotano señaló que tomó nota de la información sobre los presuntos ofrecimientos económicos que habrían recibido integrantes del equipo femenino de Orsomarso antes del partido entre ambos conjuntos.

En su comunicado, Santa Fe invitó a las personas que hayan recibido este tipo de propuestas a presentar las denuncias formales ante las autoridades y los organismos deportivos competentes, con las pruebas y los elementos correspondientes. Según el equipo capitalino, ese paso permitiría que se adelanten las investigaciones necesarias.

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“Reiteramos nuestro compromiso absoluto con el juego limpio, la competencia leal y el respeto por el fútbol femenino. Nuestra institución y nuestras jugadoras siempre han defendido estos principios dentro y fuera de la cancha”.

Así se jugará la última fecha de la Liga Femenina BetPlay

América de Cali superó a Deportivo Pasto para avanzar a las finales de la Liga - crédito América de Cali

Millonarios y Deportivo Cali aseguraron su clasificación a las semifinales de la Liga Femenina BetPlay tras la quinta jornada, que terminó el miércoles, y dejaron dos cupos por definir en la fecha final.

Los dos equipos restantes avanzarán a una serie de ida y vuelta: el segundo del Grupo B enfrentará a Millonarios y el segundo del Grupo A se medirá con Deportivo Cali. Los ganadores disputarán la final por el título.

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En el cuadrangular A, Millonarios quedó primero con 11 puntos después de remontar y vencer 2-1 a Atlético Nacional en El Campín. El conjunto antioqueño conserva opciones con seis unidades, mientras que Internacional de Palmira suma 7 puntos y se clasificará con un triunfo o un empate en Medellín.

El Grupo B quedó abierto tras el empate entre Independiente Santa Fe y Cali. América de Cali venció a Orsomarso con dos goles de Mariana Muñoz y uno de Carolina Arias, resultado que le permitió llegar a siete puntos y mantener sus posibilidades de avanzar.

La última jornada tendrá los partidos Atlético Nacional-Internacional de Palmira e Internacional de Bogotá-Millonarios en el Grupo A. En el Grupo B se enfrentarán Deportivo Cali-América de Cali y Orsomarso-Santa Fe.

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Así van los grupos de la Liga Femenina BetPlay:

Grupo A

Millonarios: 11 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Internacional de Palmira: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Atlético Nacional: 6 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Internacional de Bogotá: 4 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -1)

Grupo B

Deportivo Cali: 11 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Santa Fe: 8 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1) América de Cali: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Orsomarso: 1 punto - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -8)