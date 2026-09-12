Festival Cordillera 2026: los artistas que no se puede perder el sábado 12 de septiembre

Beéle, Sean Paul, Andrés Calamaro, Grupo Niche, Miguel Mateos y Virus, entre los protagonistas del primer día del Festival Cordillera 2026 - crédito @cordillerafestival/Instagram

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El Festival Cordillera llega a su quinta edición con una jornada inaugural que reúne géneros tan disímiles como el reggae, el rock en español, la cumbia experimental y el pop urbano.

El sábado 12 de septiembre, cuatro escenarios del parque Simón Bolívar —Cordillera, Grupo Aval Aconcagua, Cotopaxi y Cocuy— recibirán presentaciones de artistas consagrados junto a propuestas emergentes de la escena latinoamericana.

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Aunque los nombres de mayor convocatoria del día son Andrés Calamaro, Beéle y Sean Paul, la programación completa incluye una serie de actos que combinan trayectorias de décadas con relecturas contemporáneas del rock, el ska y la música electrónica.

A continuación, Infobae Colombia presenta una selección de diez presentaciones para no perderse en la primera fecha del festival.

Kei Linch abre la jornada en el escenario principal

Kei Linch abrirá el festival en el escenario Cordillera a las 2:15 p. m. con una propuesta de rap, R&B y sonidos urbanos - crédito cortesía Paola España

La artista bogotana será la encargada de dar inicio al festival, a las 2:15 p. m. en el escenario Cordillera. Su propuesta combina el rap con influencias del R&B y sonidos urbanos, un estilo que le permitió posicionarse entre las voces jóvenes más seguidas de la escena capitalina en los últimos años.

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Este año presentará su más reciente LP, La Nena Tiene Una Estrella, a lo que se suman sus más recientes sencillos Bluzz y En La Piel.

Paula Pera y El Fin de los Tiempos aportará la introspección en la tarde

Paula Pera y El Fin de los Tiempos presentará su álbum 'noquieroquemequieras' y un repertorio ligado al dream pop y lo acústico - crédito @paulaperayelfindelostiempos/Instagram

A las 3:00 p. m., el escenario Cocuy recibirá a la cantautora bogotana, una de las voces más destacadas en la escena independiente de los últimos años, encuadrada a menudo entre el dream pop y lo acústico. Con su más reciente larga duración, noquieroquemequieras que presentará en el evento, promete dar uno de los momentos más íntimos del festival.

“Este disco nace de las conversaciones nocturnas con mis amigas y de mis propias historias. Es, en esencia, el intento de ponerle música a todo lo que nos sucede cuando nos rompen el corazón y cuando volvemos a enamorarnos”, le dijo la cantante a Infobae Colombia sobre su más reciente trabajo discográfico.

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Kapanga trae el ska y celebra 30 años de carrera desde Argentina

Kapanga se presentará por primera vez en el Festival Cordillera el sábado 12 de septiembre , celebrando 30 años de carrera musical - crédito cortesía Criteria Entertainment

El grupo argentino se presentará a las 4:45 p. m. en el escenario Cocuy. Con más de tres décadas de trayectoria, la banda liderada por Martín Graciano es una referencia del ska y el rock festivo en la región, con himnos que suelen convocar coros masivos del público y que fueron adoptados por las barras bravas de varios de los clubes de fútbol más populares del continente.

“Que se preparen a hacer mucho pogo, a bailar, a transpirar la camiseta, como se dice futbolísticamente, y que se preparen porque llevamos toda la artillería preparada para que no se olviden de este concierto”, advirtió el baterista Claudio Maffia, en diálogo con Infobae Colombia.

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Ed Maverick, el cantautor mexicano que conecta con la generación indie

El cantautor mexicano Ed Maverick sumará a la cuota de cantaotures del Festival Cordillera 2026 - crédito mundoindiemx/Instagram

El músico de Chihuahua subirá al escenario Grupo Aval Aconcagua a las 4:45 p. m. Su fusión entre el pop, el indie folk y letras confesionales lo convirtió en una de las figuras más escuchadas de la música mexicana joven, con temas que abordan el desamor y la vida cotidiana desde una sensibilidad directa.

Fobia regresa a Bogotá con su rock alternativo

Fobia, grupo emblemático del rock en español de los 90, volverá a tocar sus grandes éxitos para el público colombiano - @fobiamx/Instagram

La banda mexicana, con más de tres décadas de carrera, tocará a las 5:45 p. m. en el escenario Cordillera, marcando su regreso al mismo lugar que los vio dar su primera presentación en el país, en los inicios de Rock Al Parque.

Conocida por temas como Veneno Vil, Hipnotízame y El Microbito, el grupo ya advirtió que no le teme al paso del tiempo. “Estamos pasando por una etapa nueva y distinta, que hace mucho que no sentíamos, que es una emoción muy grande de estar juntos”, comentó Javier Ramírez “El Cha!”, bajista del grupo a Infobae Colombia.

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Meme del Real presenta su costado solista

Meme del Real presentará su faceta solista por primera vez en Colombia, como parte del Festival Cordillera - crédito Berenice Bautista/AP

El músico mexicano, reconocido como el teclista y una de la voz de la clásica Éres de Café Tacvba, subirá al escenario Cotopaxi a las 8:00 p. m. En su proyecto individual explora una sonoridad en la que apuesta de lleno por los teclados, pero también por incursionar con ritmos latinos contemporaneos o del pasado, siempre con una visión exploratoria.

Virus, celebrará 40 años de su álbum más importante en Cordillera

Virus celebra en 2026 los 40 años de Locura con shows que incluyen su primera visita a Colombia en el Festival Cordillera de Bogotá - crédito cortesía Virus

La banda hoy liderada por Marcelo Moura llevará al escenario Cocuy, a las 9:30 p. m., un repertorio que incluye clásicos como Wadu Wadu e Imágenes Paganas, pero especialmente los temas que conforman el LP más aclamado y exitoso de sus carreras, Locura, de 1985. Adicionalmente, será la primera visita de la banda desde su fundación en 1980.

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“Yo creo que van a disfrutar de un show muy lindo, divertido, y de una energía que tenemos nosotros que también se nota, porque nosotros tenemos una muy buena relación entre nosotros, disfrutamos mucho de lo que hacemos y la gente percibe eso”, declaró Moura en charla con Infobae Colombia.

Miguel Mateos revive el rock de estadios de los 80

Miguel Mateos promete encandilar al público colombiano, una vez más, con los grandes éxitos de su carrera musical - crédito Idartes/RLP

El cantante argentino, recordado por su etapa con ZAS en los 80 y luego por una exitosa carrera en solitario, se presentará a las 10:45 p. m. en el escenario Cotopaxi, prometiendo un viaje para el público recordando los éxitos que lo transformaron en una figura ineludible en el fenómeno del rock en español. Temas como Obsesión, Solos en América, Cuando seas grande y Tirá para arriba, a los que se suma una selección de versiones de otros artistas muy concreta, formarán parte de su repertorio para el Cordillera.

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Sean Paul cierra el escenario Aconcagua con el dancehall jamaicano

Sean Paul llevará el dancehall y sus clásicos al Festival Cordillera 2026 - crédito Marco Bello/REUTERS

El artista de Jamaica se subirá a la tarima a partir de las 11:45 p. m. para prender la fiesta con el espectáculo del Timeless Tour, con el que recorrió Europa y Norteamérica durante 2026. Su repertorio incluye éxitos globales como Temperature y Get Busy, así como su sonada colaboración con Dua Lipa en No Lie, como sus principales argumentos para garantizar un ambiente fiestero para rematar el primer día.

Lido Pimienta cierra la noche

Lido Pimienta presentará en el Cordillera su más reciente LP, 'Caribenya' - crédito @lidopimienta/Instagram

La cantante colombocanadiense, pondrá fin a la jornada en el escenario Cocuy, entre la medianoche y la 1:00 a. m. Ganadora del Polaris Music Prize en 2017, su propuesta fusiona ritmos afrocolombianos con producción electrónica y una fuerte impronta visual, lo que la convirtió en una de las artistas más celebradas de la música experimental latinoamericana.

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Esto se vio reflejado nuevamente en su más reciente larga duración, Caribenya, un doble tributo a sus raíces caribeñas y a la visión creativa de la cantante irlandesa.