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Jhon Arias entró en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Libertadores tras su buena actuación con Palmeiras

El torneo de clubes más importante de Sudamérica se encuentra en su recta final, con los equipos brasileños brillando como los equipos más destacados de la competencia

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Jhon Arias junto a Jorge Carrascal con el Flamengo fueron los colombianos que disputaron los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026-crédito Nelson Almeida/AFP
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El 28 de noviembre de 2026, el estadio Centenario de Montevideo espera por la gran final de la Copa Libertadores de América.

Por los lados de Colombia, pese a no tener equipos en las instancias finales, seis jugadores “Cafeteros” se encuentran disputando las instancias decisivas: Jhon Arias con Palmeiras, Jorge Carrascal con Flamengo, Aldair Quintana con Independiente del Valle, Edwuin Cetré con Estudiantes de La Plata y los futbolistas Julián Millán y Kevin Serna con Fluminense.

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En esta ocasión, Arias se destacó en los primeros partidos de los cuartos de final en la victoria del Palmeiras por 1-0 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en el estadio Allianz Arena de São Paulo, el 9 de septiembre de 2026, pese a no marcar ni asistir durante el partido.

En la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, Fluminense, Palmeiras y Flamengo tomaron ventaja y Estudiantes empató con Corinthians-crédito @Libertadores/X
En la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, Fluminense, Palmeiras y Flamengo tomaron ventaja y Estudiantes empató con Corinthians-crédito @Libertadores/X

El 11 de septiembre de 2026, la Conmebol dio a conocer el equipo ideal de los partidos de ida en los cuartos de final de la Copa Libertadores, y Jhon Arias aparece en el once ideal.

A continuación, este es el equipo, en el cual el defensor argentino Agustín Giay (autor del gol para el triunfo del Palmeiras) lo acompañó:

  • Portero: Hugo Souza (Brasil - Corinthians)
  • Defensores: Leo Pereira (Brasil - Flamengo), Thiago Silva (Brasil - Fluminense), Agustín Giay (Argentina - Palmeiras)
  • Volantes: Alexis Castro (Argentina - Estudiantes de La Plata), Rodrigo Garro (Argentina - Corinthians), Nonato (Brasil - Fluminense), Jhon Arias (Colombia - Palmeiras)
  • Delanteros: Bruno Henrique (Brasil - Flamengo), Hulk (Brasil - Fluminense), Kaio César (Brasil - Corinthians)

Palmeiras derrotó a la Liga de Quito y definirá en la altura su clasificación a las semifinales

Palmeiras venció 1-0 a Liga de Quito el 9 de septiembre de 2026 en São Paulo, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El gol del argentino Agustín Giay le dio ventaja al equipo brasileño, aunque la diferencia dejó la eliminatoria abierta de cara a la revancha en Ecuador.

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El O Verdão (apodo del Palmeiras) tuvo mayor control de la pelota desde el comienzo, pero le costó traducir ese dominio en situaciones concretas. Liga de Quito mantuvo el orden en defensa, resistió los avances de Palmeiras y generó ocasiones para empatar.

El único tanto del encuentro nació en una jugada de Vitor Roque, que avanzó con potencia y sacó un remate fuerte. Gonzalo Valle rechazó el disparo, pero Giay aprovechó el rebote: conectó de cabeza, la pelota dio en el travesaño y cruzó la línea.

Tras quedar en desventaja, el equipo ecuatoriano adelantó sus líneas y encontró espacios. Michael perdió una pelota ante Michael Estrada, y tuvo una ocasión clara de gol. Cornejo también tuvo la posibilidad de igualar el marcador.

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El cabezazo de Agustín Giay para la victoria del Palmeiras ante LDU de Quito-crédito Nelson Almeida/AFP

Antes del descanso, Palmeiras contó con otra oportunidad importante después de un centro de Joaquín Piquerez, aunque Giay no logró definir. En el tiempo añadido de la primera mitad, el equipo paulista tuvo dos chances consecutivas, pero volvió a fallar en la definición.

Gustavo Gómez recibió una tarjeta amarilla en Palmeiras. En Liga de Quito fueron amonestados Michael Estrada y el chileno Fernando Cornejo. El mediocampista ecuatoriano quedó condicionado por la intensidad de los duelos en la zona central.

En el segundo tiempo, el equipo de Abel Ferreira buscó aumentar la presión con remates desde fuera del área y envíos al área rival. Vitor Roque mostró mayor despliegue físico, pero no pudo ampliar la ventaja. Valle respondió con una atajada para mantener a su equipo en partido.

La ocasión más clara de Liga de Quito en la segunda parte fue para Carabalí, que no consiguió terminar una jugada que podía cambiar el resultado. Luego, Ricardo Adé Allala bloqueó un remate de Arias con dirección al arco.

Palmeiras bajó la intensidad en los minutos finales y perdió claridad ofensiva. El ingreso de Heittor por Vitor Roque buscó renovar el ataque, aunque el marcador permaneció sin cambios.

El triunfo llegó en un momento exigente para Palmeiras, que había cedido el liderazgo del Campeonato Brasileño tras igualar 0-0 ante Botafogo. Flamengo pasó a ocupar la primera posición con un punto de ventaja, cuando restaban 12 fechas para el cierre del torneo.

Así va el cuadro de la Copa Libertadores 2026

Estos son los duelos más destacados en la "Gloria Eterna"-crédito @Libertadores/X
Estos son los duelos más destacados en la "Gloria Eterna"-crédito @Libertadores/X

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Jhon AriasPalmeirasCopa LibertadoresPalmeiras vs. LDUColombia-Deportes

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