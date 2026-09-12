James Rodríguez jugará con Nacional: este había sido su último partido en el fútbol profesional colombiano antes de irse a brillar al exterior

A sus 35 años, el mediocampista volverá al fútbol colombiano, vistiendo la camiseta del 'Rey de Copas' - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

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La contratación del volante James Rodríguez por parte de Atlético Nacional sacudió el mercado de pases del fútbol colombiano, de cara a la recta final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-2. Y no es para menos, pues el “Rey de Copas”, que busca su estrella 19 en el escudo, se hizo a los servicios del que es considerado, a juicio de una gran mayoría, el futbolista ‘cafetero’ más importante de la historia.

A sus 35 años, el hijo de Cúcuta, pero que se crió en Ibagué, pegó la vuelta y retornó a la región que lo vio surgir como uno de los más grandes talentos del balompié criollo: Antioquia, pues fue en ese departamento en el que se consagró en las categorías infantiles, en el que hizo su debut como profesional y, ahora, hará su estreno en la primera división del país, en una carrera de dos décadas.

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A sus 12 años, James Rodríguez se convirtió en campeón del Ponyfútbol con Academia Tolimense - crédito Colprensa

En efecto, James ganó el otrora Ponyfútbol, en el que se consagró con Academia Tolimense en la cancha Marte del Atanasio Girardot, por allá en enero de 2004. A su vez, vistió la camiseta del Envigado Fútbol Club, club que se lo trajo de suelo ‘Pijao’ y le dio el voto de confianza para explotar sus capacidades, en la que hasta el momento había sido su única experiencia en Colombia.

Por eso, al conocerse su esperado regreso, el mediocampista volverá para recoger los pasos que dio en sus primeros encuentros como futbolista e ir por un nuevo título a su palmarés, que ya cuenta con 25 consagraciones, una de ellas lograda con el elenco antioqueño. Entre los certámenes en los que cuenta en su palmarés se destaca la Champions League, que ganó en dos ocasiones.

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James Rodríguez jugó en 2006 y 2007 con el Envigado Fútbol Club - crédito Envigado FC

¿Hace cuánto James Rodríguez no juega a nivel profesional en Colombia?

El último partido en el fútbol profesional colombiano que había disputado el creativo se llevó a cabo el 10 de noviembre de 2007, cuando el conjunto ‘Naranja’, en ese entonces en la Primera B, enfrentó en el juego de vuelta de la gran final del torneo al desaparecido Academia Compensar, en partido que se efectuó en las instalaciones de la caja de compensación en Bogotá.

El equipo comandado por Jesús “Kiko” Barrios ganó por marcador de 2-1 y aseguró su regreso a la Liga en apenas 11 meses, tras haber perdido la categoría en la campaña del 2006. James, que tenía en ese entonces 16 años, era uno de los jóvenes talentos que se abrió paso en medio de una nómina de jugadores de peso y, como el lema del club, jugadores de la “Cantera de Héroes”.

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Y es que en la plantilla que disputó aquel encuentro se destacó la presencia de jugadores como el volante Giovanni Moreno, referente del equipo; al igual que el talentoso Dorlan Pabón, y otros elementos que tuvieron su recorrido en el FPC, como el experimentado Alexander “La Pelusa” Orrego, Camilo Ceballos, Jairo Palomino, Ormedis Madera, Camilo Giraldo y Jorge Aguirre, entre otros.

Esta es la planilla del último partido que había disputado James Rodríguez en el fútbol profesional colombiano - crédito @jdanilocorrea/X

Por su parte, en el equipo académico, sobresalían jugadores como Édgar Ramos, Francisco Serrano, hoy dirigente deportivo; Julián Guillermo, Gustavo Quijano y, quizá, un nombre familiar para la hinchada nacionalista: el de Daniel Bocanegra, que en 2016 ganó la Copa Libertadores con el ‘Verdolaga’, y que fue uno de los mejores defensas que pasó por la institución en el último tiempo.

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Luego de su paso por el cuadro antioqueño, con el que marcó nueve goles, James se fue en 2008 a Argentina, para jugar con Banfield: club con el que quedó campeón en 2009. Luego, su vertiginoso ascenso lo llevó a clubes como FC Porto de Portugal, AS Monaco de la liga de Francia y, tras convertirse en goleador de la Copa del Mundo 2014 con Colombia, al Real Madrid de España.

Ahora, en su regreso al balompié colombiano, y de también haber jugado en clubes como Bayern Múnich de Alemania, Everton de Inglaterra, Al-Rayan de Catar, Olympiacos de Grecia, Rayo Vallecano de España, Sao Paulo de Brasil, León de México y Minnesota United de Estados Unidos, espera brillar con la camiseta del club más ganador del país; en contraste con Envigado, que volvió a jugar en la B.

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