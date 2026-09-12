Colombia

James Rodríguez reveló que la opinión de su hija Salomé influyó para jugar en Atlético Nacional

El capitán de la selección Colombia explicó que Samuel, su hijo menor, también celebró la novedad, ya que ambos siguen al conjunto verde

James Rodríguez reveló la reacción de Salomé ante su llegada a Atlético Nacional - crédito @salomerodriguezospi @nacionaloficial/ Instagram
James Rodríguez reveló la reacción de Salomé ante su llegada a Atlético Nacional - crédito @salomerodriguezospi @nacionaloficial/ Instagram
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El mediocampista y capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, reveló que la reacción de sus hijos fue un factor relevante al momento de aceptar su llegada a Atlético Nacional.

El futbolista contó en medio de la rueda de prensa durante la presentación en la sede deportiva del club en Guarne que Salomé, su hija mayor, se emocionó al conocer que jugaría en el equipo de Medellín, mientras que Samuel también recibió la novedad con entusiasmo.

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Rodríguez hizo referencia al tema durante la presentación tras la confirmación de su fichaje. Allí señaló que la decisión de regresar al fútbol colombiano estuvo atravesada por una cuestión familiar y fue impulsada por la opinión de sus hijos, dado que ellos siguen al conjunto antioqueño. “Influyó mucho, mis hijos son hinchas de este club y ellos están felices”, afirmó el jugador. Según relató, la respuesta de ambos fue inmediata cuando les comunicó que vestiría la camiseta verde.

Tras Salome, hija de su relación con Daniela Ospina, James Rodríguez tuvo a Samuel luego de someterse a un proceso de vientre de alquiler - crédito @jamesrodriguez10/Instagram
El capitán de la selección Colombia afirmó que Salomé y Samuel son seguidores de Atlético Nacional y celebraron el fichaje - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

El volante se detuvo en la reacción de Salomé, quien, de acuerdo con su versión, estuvo cerca de llorar al enterarse de la noticia. “Cuando se lo dije a mi hija, casi que lloraba”, expresó. Luego mencionó a Samuel, quien también celebra su incorporación al club. “Mi hijo también; a él le está gustando mucho el verde, desde que estaba David (Ospina)”, comentó Rodríguez, haciendo referencia al guardameta que es tío de su hija Salome.

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La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional marca su regreso al fútbol colombiano después de su paso por equipos de distintos países y sus convocatorias a la selección nacional. El club anunció la contratación con un mensaje que destacó las gestiones previas para concretar el acuerdo.

La contratación generó expectativa entre los hinchas del equipo paisa. A las expectativas por su rendimiento deportivo se agregó el aspecto personal que el mediocampista compartió en su presentación. Rodríguez sostuvo que quiere que sus hijos puedan vivir con alegría esta etapa de su carrera. “Quiero que ellos se sientan felices también”, dijo al explicar el peso que tuvieron Salomé y Samuel en la elección de su próximo destino.

El jugador compartió con su hija Salomé - crédito @jamesrodriguez / IG
Rodríguez sostuvo que también buscó que sus hijos se sintieran felices con el nuevo capítulo de su carrera profesional - crédito @jamesrodriguez / IG

La confirmación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional también generó reacciones entre figuras de la música y del entretenimiento vinculadas con Medellín. Poco después de que el club difundiera el anuncio en sus cuentas oficiales, varios artistas dejaron mensajes públicos para celebrar la incorporación del mediocampista al plantel verdolaga.

Uno de los comentarios que más repercusión tuvo fue el de Maluma, quien respondió a la publicación de Atlético Nacional en Instagram. “Qué chimba, uffff”, escribió el cantante, una expresión que rápidamente acumuló miles de interacciones entre los usuarios de la plataforma. Su mensaje se ubicó entre los más destacados en la caja de comentarios del anuncio.

También se pronunció el artista urbano Blessd, que manifestó su respaldo al equipo y a la llegada del jugador con una frase breve: “Vamos Nacional”. La reacción del músico se sumó a una conversación que reunió mensajes de hinchas, seguidores de la selección Colombia y usuarios que destacaron el regreso del volante al campeonato local.

James Rodríguez llegó a Atlético Nacional y Maluma y Blessd reaccionaron al fichaje - crédito VisualesIA Infobae
James Rodríguez llegó a Atlético Nacional y Maluma y Blessd reaccionaron al fichaje - crédito VisualesIA Infobae

El creador de contenido y deportista Mateo Carvajal fue otra de las figuras que comentó la presentación del futbolista. Desde su cuenta de Instagram, escribió: “Bienvenido, crack”, en respuesta a la publicación del club antioqueño.

La campaña audiovisual utilizada por Atlético Nacional para oficializar el fichaje concentró buena parte de las reacciones. La institución acompañó el video con el mensaje “James Rodríguez es Atlético Nacional”, que fue replicado por usuarios que celebraron la contratación y expresaron expectativas sobre el aporte que podría hacer el mediocampista.

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
Los hinchas destacaron el regreso de James Rodríguez al torneo local y expresaron expectativa por su aporte en los próximos partidos -crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Entre los comentarios de los aficionados hubo referencias a la trayectoria internacional de Rodríguez y al deseo de verlo competir por títulos con la camiseta verde. Otros resaltaron que su incorporación supone el retorno de un jugador de la selección Colombia al torneo nacional, después de una carrera desarrollada en clubes de Argentina, Europa, Asia y Estados Unidos.

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