“La camiseta que más pesa”: James Rodríguez pasa la página con el Junior y enfoca su presente en Atlético Nacional

El volante y capitán de la selección Colombia fue presentado como nuevo jugador de la selección Colombia-crédito Atlético Nacional/YouTube

Guardar

El 11 de septiembre de 2026, James Rodríguez fue presentado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional para el segundo semestre en la Liga y Copa BetPlay.

De esta forma, tras 18 años en el fútbol internacional, el capitán de la selección Colombia volverá a jugar en nuestro país tras pasar por el Envigado FC, equipo en el cual jugó durante el ascenso y en la primera división durante el 2007.

PUBLICIDAD

Junto a Sebastián Arango (presidente del club), Víctor Marulanda (director deportivo) y Lucas González (director técnico), James habló sobre los principales motivos por los cuales fichó por el “Verdolaga”, y en la rueda de prensa se le consultó sobre el acercamiento que tuvo con Junior de Barranquilla.

Al responder sobre el acercamiento que tuvo en su momento con Junior, bicampeón de Colombia, y que justamente derrotó en la final del primer semestre de la Liga BetPlay a Nacional, James no quiso profundizar en el tema, y aclaró que el tema quedó en el pasado:

“Eso de Junior es pasado, ahora estoy acá feliz. Creo que este club y camiseta son las que más pesan en Colombia. Dicho esto, ya está.

PUBLICIDAD

Otra de las consultas que se le hizo a James fue el porqué decidió cambiar de opinión con respecto a volver a jugar en la Liga BetPlay, recordando el interés que el Avellino de Italia tuvo en su momento por el futbolista:

“El tiempo cambia, igual que todo. Te confieso: hace cuatro días te hubiera dicho que no venía a Nacional, pero el peso de la camiseta, y el sentimiento que me genera el equipo es increíble”.

Además en su presentación, James comparó la grandeza y la exigencia de Atlético Nacional con lo que representa el Real Madrid de España, el más veces campeón de la UEFA Champions League y de la Liga en su país:

PUBLICIDAD

“Yo le decía al presidente que lo que se veía de fuera era como el Real Madrid niño. Llamémoslo así, es un club grande. Esta camiseta tiene peso, pesa mucho y a mí me gusta también sentir eso. Ya he jugado en clubes grandes, sé lo que es estar en clubes grandes. Tienes que rendir hasta en un entrenamiento, así que estoy listo para todo lo que viene”.

El capitán de la selección Colombia se refirió de forma cortante y contundente al acercamiento que hubo en su momento con el Junior de Barranquilla-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional-Colprensa-@teogutierrez_/Instagram

Teófilo Gutiérrez subió una historia con indirecta a James Rodríguez

El capitán e ídolo del Junior de Barranquilla subió una publicación junto a Yeison Suárez y Guillermo Paiva levantando el título 12 del "Tiburón" en el camerino del Atanasio Girardot-crédito @teogutierrez/Instagram

Tras las declaraciones de James, Teófilo Gutiérrez compartió en Instagram una vieja foto de la celebración de la estrella 12 con Junior, acompañada por emojis y una canción relacionada con Barranquilla, y escribió:

PUBLICIDAD

“¿Quién sabe dónde fue esa foto?”.

El contenido no incluyó referencias a Atlético Nacional, a James Rodríguez ni a la frustrada negociación con Junior. La coincidencia temporal despertó interpretaciones entre los seguidores, pero no permite establecer que el mensaje estuviera dirigido al nuevo jugador verdolaga.

La música elegida remite a una tradición de festejos que Gutiérrez encabezó durante sus etapas como figura del conjunto rojiblanco. En noviembre de 2019, Junior clasificó a la final de Liga y el plantel celebró en el camerino del estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, al ritmo de Regalo a Barranquilla, de Diomedes Díaz.

PUBLICIDAD

El delantero fue uno de los animadores de aquel festejo. Un año antes, tras la victoria 2-0 sobre Santa Fe en El Campín por la Copa Sudamericana 2018, también había celebrado junto a sus compañeros mientras sonaba el mismo tema.

Estos serán los próximos partidos de Atlético Nacional

El "Verdolaga" quiere sacarse la espinita del subcampeonato ante Junior-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Atlético Nacional jugará el 13 de septiembre de 2026 a partir de las 4:05 p. m. (hora de Colombia) ante Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot.

A continuación, este será el calendario de partidos que tendrá el verde de la montaña:

13 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

16 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

20 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Llaneros FC vs. Atlético Nacional

24 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Millonarios FC

30 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Junior FC