Regresa a Colombia el Urbadán: Ministerio de Salud confirma su disponibilidad tras meses de desabastecimiento

El Ministerio de Salud informó que Urbadán volvió a estar disponible para pacientes con epilepsia y afecciones neurológicas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud y Protección Social informó que Urbadán, medicamento cuyo principio activo es el clobazam, vuelve a estar disponible en Colombia tras las dificultades de acceso que reportaron pacientes con epilepsia y otras condiciones neurológicas.

La entidad indicó que, junto con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), adelantó acciones para facilitar la importación y comercialización de las presentaciones de 10 mg y 20 mg.

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La situación se originó por un cambio en la titularidad de los registros sanitarios del producto. De acuerdo con el comunicado emitido el 11 de septiembre de 2026, el medicamento era comercializado previamente por Sanofi Aventis, pero la titularidad pasó a Atnahs Pharma UK Limited.

Invima y el Fondo Nacional de Estupefacientes participaron en las gestiones para reanudar la importación del medicamento - crédito MinSalud / X

Ese proceso requirió trámites regulatorios y administrativos antes de que el producto pudiera retomar su ingreso y distribución en el país. La compañía Global Service Pharmaceutical S.A.S. fue designada como importadora para Colombia, por lo que también hizo parte de las gestiones necesarias para habilitar nuevamente la comercialización.

El clobazam se utiliza en tratamientos para pacientes diagnosticados con epilepsia y otras enfermedades neurológicas. Por esa razón, el Ministerio señaló que las actuaciones buscaron evitar interrupciones en los tratamientos y responder a las inquietudes de usuarios, familiares, asociaciones de pacientes y profesionales de la salud.

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Las autoridades sanitarias reconocieron que se habían presentado obstáculos para conseguir el medicamento. Según la información divulgada por la cartera de Salud, el cambio de titular del registro sanitario obligó a cumplir procedimientos técnicos y administrativos que resultaban indispensables para reactivar las operaciones de importación.

Global Service Pharmaceutical S.A.S. fue designada como importadora del medicamento tras la transición administrativa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud explicó que mantuvo acercamientos con Sanofi Aventis, Atnahs Pharma UK Limited y los demás actores vinculados al proceso. La coordinación incluyó al Invima y al Fondo Nacional de Estupefacientes, entidades que participaron en la revisión y agilización de los trámites pendientes.

El objetivo de esas gestiones fue permitir que Urbadán regresara al mercado colombiano y que los pacientes que lo requieren puedan acceder nuevamente a las tabletas en las dosis disponibles. El comunicado no precisó las fechas de llegada de nuevos lotes a farmacias, dispensarios o instituciones prestadoras de salud, ni detalló la cantidad de unidades que ingresarán al país.

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La entidad tampoco informó si el restablecimiento tendrá diferencias según las ciudades, los distribuidores o las entidades responsables de entregar medicamentos dentro del sistema de salud. Sin embargo, aseguró que hará seguimiento a la disponibilidad del producto hasta verificar que el suministro se normalice.

“El Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima y el Fondo Nacional de Estupefacientes mantendrán el seguimiento permanente a esta situación”, indicó la cartera en su pronunciamiento. El monitoreo se enfocará en las presentaciones de Urbadán de 10 mg y 20 mg, destinadas a los pacientes que cuentan con prescripción médica.

Los trámites regulatorios pendientes retrasaron el ingreso y la distribución de Urbadán en el país - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunicación oficial remarcó que las acciones se realizaron ante las preocupaciones expresadas por pacientes y familiares, quienes habían advertido problemas para acceder al medicamento. El Gobierno sostuvo que el trabajo coordinado permitió superar las barreras detectadas en el proceso de transición entre el anterior titular de los registros sanitarios y la nueva compañía responsable.

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La reanudación de la importación y la comercialización representa un paso para restablecer la continuidad de los tratamientos de quienes usan clobazam. El Ministerio de Salud indicó que mantendrá la vigilancia sobre el comportamiento del abastecimiento y sobre la entrega oportuna del medicamento a los usuarios que lo necesiten.

El antecedente de las recientes dificultades para acceder a Urbadán se remonta a 2024, cuando el clobazam, su principio activo, comenzó a aparecer en los reportes de riesgo de desabastecimiento en Colombia.

El comunicado oficial no detalló la fecha de llegada de nuevos lotes a farmacias y dispensarios - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de ese año, el clobazam ya estaba incluido entre los fármacos que podían enfrentar una reducción de existencias. La situación se agravó durante los meses siguientes. Para agosto de 2024, algunas presentaciones de este principio activo figuraban en los listados de medicamentos desabastecidos o vitales no disponibles, según los reportes de las autoridades sanitarias.

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El Ministerio de Salud y Protección Social explicó entonces que, ante las dificultades en el suministro, se activaron mecanismos para permitir la importación de medicamentos bajo la figura de vitales no disponibles. Esa herramienta busca facilitar el ingreso al país de productos necesarios para pacientes cuando no hay suficientes unidades disponibles en el mercado local.