Colombia

Regresa a Colombia el Urbadán: Ministerio de Salud confirma su disponibilidad tras meses de desabastecimiento

Las autoridades sanitarias aceleraron trámites con las farmacéuticas para reanudar la importación y comercialización de las tabletas de Urbadan (clobazam) de 10 mg y 20 mg, medicina importante para los pacientes con epilepsia

Mano de una persona sujeta una caja de medicamentos de 50 mg y un fajo de otras cajas; estanterías con envases de fármacos al fondo de una droguería.
El Ministerio de Salud informó que Urbadán volvió a estar disponible para pacientes con epilepsia y afecciones neurológicas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que Urbadán, medicamento cuyo principio activo es el clobazam, vuelve a estar disponible en Colombia tras las dificultades de acceso que reportaron pacientes con epilepsia y otras condiciones neurológicas.

La entidad indicó que, junto con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), adelantó acciones para facilitar la importación y comercialización de las presentaciones de 10 mg y 20 mg.

PUBLICIDAD

La situación se originó por un cambio en la titularidad de los registros sanitarios del producto. De acuerdo con el comunicado emitido el 11 de septiembre de 2026, el medicamento era comercializado previamente por Sanofi Aventis, pero la titularidad pasó a Atnahs Pharma UK Limited.

Invima y el Fondo Nacional de Estupefacientes participaron en las gestiones para reanudar la importación del medicamento - crédito MinSalud / X
Invima y el Fondo Nacional de Estupefacientes participaron en las gestiones para reanudar la importación del medicamento - crédito MinSalud / X

Ese proceso requirió trámites regulatorios y administrativos antes de que el producto pudiera retomar su ingreso y distribución en el país. La compañía Global Service Pharmaceutical S.A.S. fue designada como importadora para Colombia, por lo que también hizo parte de las gestiones necesarias para habilitar nuevamente la comercialización.

El clobazam se utiliza en tratamientos para pacientes diagnosticados con epilepsia y otras enfermedades neurológicas. Por esa razón, el Ministerio señaló que las actuaciones buscaron evitar interrupciones en los tratamientos y responder a las inquietudes de usuarios, familiares, asociaciones de pacientes y profesionales de la salud.

PUBLICIDAD

Las autoridades sanitarias reconocieron que se habían presentado obstáculos para conseguir el medicamento. Según la información divulgada por la cartera de Salud, el cambio de titular del registro sanitario obligó a cumplir procedimientos técnicos y administrativos que resultaban indispensables para reactivar las operaciones de importación.

Manos de una persona sobre una mesa de madera al lado de una pastilla blanca y un vaso de agua.
Global Service Pharmaceutical S.A.S. fue designada como importadora del medicamento tras la transición administrativa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud explicó que mantuvo acercamientos con Sanofi Aventis, Atnahs Pharma UK Limited y los demás actores vinculados al proceso. La coordinación incluyó al Invima y al Fondo Nacional de Estupefacientes, entidades que participaron en la revisión y agilización de los trámites pendientes.

El objetivo de esas gestiones fue permitir que Urbadán regresara al mercado colombiano y que los pacientes que lo requieren puedan acceder nuevamente a las tabletas en las dosis disponibles. El comunicado no precisó las fechas de llegada de nuevos lotes a farmacias, dispensarios o instituciones prestadoras de salud, ni detalló la cantidad de unidades que ingresarán al país.

La entidad tampoco informó si el restablecimiento tendrá diferencias según las ciudades, los distribuidores o las entidades responsables de entregar medicamentos dentro del sistema de salud. Sin embargo, aseguró que hará seguimiento a la disponibilidad del producto hasta verificar que el suministro se normalice.

“El Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima y el Fondo Nacional de Estupefacientes mantendrán el seguimiento permanente a esta situación”, indicó la cartera en su pronunciamiento. El monitoreo se enfocará en las presentaciones de Urbadán de 10 mg y 20 mg, destinadas a los pacientes que cuentan con prescripción médica.

Frasco de vidrio ámbar con tapa blanca junto a pastillas blancas sobre una mesa blanca en un laboratorio con personas al fondo.
Los trámites regulatorios pendientes retrasaron el ingreso y la distribución de Urbadán en el país - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunicación oficial remarcó que las acciones se realizaron ante las preocupaciones expresadas por pacientes y familiares, quienes habían advertido problemas para acceder al medicamento. El Gobierno sostuvo que el trabajo coordinado permitió superar las barreras detectadas en el proceso de transición entre el anterior titular de los registros sanitarios y la nueva compañía responsable.

La reanudación de la importación y la comercialización representa un paso para restablecer la continuidad de los tratamientos de quienes usan clobazam. El Ministerio de Salud indicó que mantendrá la vigilancia sobre el comportamiento del abastecimiento y sobre la entrega oportuna del medicamento a los usuarios que lo necesiten.

El antecedente de las recientes dificultades para acceder a Urbadán se remonta a 2024, cuando el clobazam, su principio activo, comenzó a aparecer en los reportes de riesgo de desabastecimiento en Colombia.

Frascos de medicamentos, blísters y cajas sobre una mesa metálica junto a un contenedor de transporte industrial abierto.
El comunicado oficial no detalló la fecha de llegada de nuevos lotes a farmacias y dispensarios - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de ese año, el clobazam ya estaba incluido entre los fármacos que podían enfrentar una reducción de existencias. La situación se agravó durante los meses siguientes. Para agosto de 2024, algunas presentaciones de este principio activo figuraban en los listados de medicamentos desabastecidos o vitales no disponibles, según los reportes de las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Salud y Protección Social explicó entonces que, ante las dificultades en el suministro, se activaron mecanismos para permitir la importación de medicamentos bajo la figura de vitales no disponibles. Esa herramienta busca facilitar el ingreso al país de productos necesarios para pacientes cuando no hay suficientes unidades disponibles en el mercado local.

Temas Relacionados

clobazamdesabastecimiento de medicamentosMinisterio de SaludInvimaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Orsomarso Femenino denunció supuestos amaños antes del partido ante Santa Fe por la Liga Femenina: “La dignidad no se negocia”

En la previa a la definición de las semifinalistas del fútbol colombiano, se viven momentos de tensión por la denuncia del cuadro vallecaucano previo al juego ante las “Leonas”

Orsomarso Femenino denunció supuestos amaños antes del partido ante Santa Fe por la Liga Femenina: “La dignidad no se negocia”

James Rodríguez reveló que la opinión de su hija Salomé influyó para jugar en Atlético Nacional

El capitán de la selección Colombia explicó que Samuel, su hijo menor, también celebró la novedad, ya que ambos siguen al conjunto verde

James Rodríguez reveló que la opinión de su hija Salomé influyó para jugar en Atlético Nacional

Imputan cargos a “Víctor Chalá”, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, por dar la orden en el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda: “Sapo”

La fiscal delegada del caso señaló que dentro de los hallazgos durante el proceso judicial, John Edison Chalá Torrejano le habría disparado al joven reportero y estudiante universitario de 24 años en medio del interrogatorio que le hicieron, antes de ordenar que lo asesinaran

Imputan cargos a “Víctor Chalá”, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, por dar la orden en el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda: “Sapo”

Jhon Arias entró en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Libertadores tras su buena actuación con Palmeiras

El torneo de clubes más importante de Sudamérica se encuentra en su recta final, con los equipos brasileños brillando como los equipos más destacados de la competencia

Jhon Arias entró en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Libertadores tras su buena actuación con Palmeiras

Gobierno de De la Espriella anunció que cancelará 10.000 contratos de prestación de servicios del Ministerio de Agricultura en 2027

La medida, anunciada en el Congreso de la República durante el debate del presupuesto de 2027, busca ahorrar cerca de $540.000 millones y redirigirlos a crédito, subsidios de tasas y programas productivos rurales

Gobierno de De la Espriella anunció que cancelará 10.000 contratos de prestación de servicios del Ministerio de Agricultura en 2027
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

James Rodríguez reveló que la opinión de su hija Salomé influyó para jugar en Atlético Nacional

James Rodríguez reveló que la opinión de su hija Salomé influyó para jugar en Atlético Nacional

Yina Calderón le pidió llorando al presidente De la Espriella revisar el caso de Epa Colombia tras aparecer esposada de manos y pies: “Hay bandidos con acuerdos”

Mamá de Yeison Jiménez pidió investigar a la ex “mano derecha” del cantante: la mujer lo acusó de ocho delitos ante la Fiscalía

Festival Cordillera 2026: los artistas que no se puede perder el sábado 12 de septiembre

Abogada de Epa Colombia cuestionó que su clienta fuera esposada de pies y manos durante el traslado a Ibagué para asistir a una audiencia

Deportes

Orsomarso Femenino denunció supuestos amaños antes del partido ante Santa Fe por la Liga Femenina: “La dignidad no se negocia”

Orsomarso Femenino denunció supuestos amaños antes del partido ante Santa Fe por la Liga Femenina: “La dignidad no se negocia”

Jhon Arias entró en el 11 ideal de los cuartos de final de la Copa Libertadores tras su buena actuación con Palmeiras

“La camiseta que más pesa”: James Rodríguez pasa la página con el Junior y enfoca su presente en Atlético Nacional

Santa Fe derrotó 1-0 al Tolima en El Campín y sumó una victoria clave en la Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado ya tiene fecha para su debut en Millonarios: Alberto Gamero reveló cuándo será el primer partido