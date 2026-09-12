Juan Guillermo Cuadrado ya tiene fecha para su debut en Millonarios: Alberto Gamero reveló cuándo será el primer partido

Juan Guillermo Cuadrado firmó con Millonarios hasta junio de 2027 y hay mucha ilusión por su juego - crédito Reuters

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Hay expectativa por la aparición de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios. El club anunció su fichaje el 10 de septiembre y solo resta que inicie las prácticas con sus nuevos compañeros, bajo las órdenes del técnico Alberto Gamero.

El entrenador anunció la fecha y el partido en el que se producirá el debut de Cuadrado. Busca que el jugador se adapte lo antes posible y alcance la condición física necesaria para disputar las próximas jornadas del campeonato y los octavos de final de la Copa Colombia.

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Millonarios también necesita sumar una victoria con Gamero. El equipo acumula cuatro compromisos sin ganar en la Liga BetPlay: dos con Fabián Bustos y los restantes con el nuevo entrenador. La racha pone en riesgo la clasificación a los cuadrangulares.

¿Cuándo será el debut de Cuadrado en Millonarios?

Los aficionados esperan ver al volante y lateral derecho con la camiseta de los azules. Hasta el 10 de septiembre, el jugador no parecía tener previsto regresar a Colombia y contemplaba continuar un año más en el fútbol internacional.

En una entrevista con Win Sports, Alberto Gamero afirmó que pretende que Juan Guillermo Cuadrado debute el sábado 19 de septiembre. El entrenador explicó que necesita incorporarlo cuanto antes para probarlo en su esquema táctico, ya que puede utilizarlo como lateral derecho, volante o extremo.

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Los azules firmaron al volante y lateral derecho después de una negociación que demoró poco tiempo, luego de su paso por Italia - crédito Millonarios FC

“Fui muy enfático con él y le expresé lo que a mí me gusta, que cojan ritmo compitiendo. Tal vez va a comenzar jugando poco. Seguramente, con pocos entrenamientos, va a jugar con el equipo. Me gusta que el jugador empiece a competir hasta donde aguante”, mencionó el samario.

Gamero también explicó que “la visión que yo tengo, a la espera de que venga y hable con él, es que juegue contra Boyacá Chicó un ratico. Nosotros no tenemos mucho tiempo para esperar porque necesitamos clasificar”, por lo que el plan es que sea convocado para ese encuentro.

Juan Guillermo Cuadrado no juega un partido desde el 23 de mayo con el Pisa de Italia - crédito Pisa SC

Por lo pronto, Cuadrado se perdería el compromiso frente a Cúcuta Deportivo el domingo 13 de septiembre, por la fecha 10 de la Liga BetPlay, pues hasta el viernes 11 llega a Bogotá, proveniente del Real Madrid, para encontrarse con el cuerpo técnico y sus nuevos compañeros.

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“Millonarios necesita jugadores de esa categoría”

El director técnico Alberto Gamero destacó que el conjunto azul se enfoque en futbolistas de alto nivel y reconocimiento internacional: “Desde el primer día que vine aquí y me reuní con Ariel Michaloutsos, fue lo primero que hablamos, que Millonarios necesita jugadores de esa categoría y jerarquía”.

Alberto Gamero quiere que Juan Guillermo Cuadrado se encuentre en condiciones para ayudarle por la banda derecha - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Me vi con Cuadrado en el partido que se jugó para los damnificados. Todos lo conocemos y me pareció que es un jugador que puede darnos una mano en una posición que nosotros evaluemos con él. Se dio rápido. He hablado mucho con él y está feliz de llegar a la institución. Creo que nos va a dar mucho abierto por derecha, porque tenemos varios extremos zurdos que juegan a perfil cambiado“, señaló el samario.

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El entrenador señaló que Cuadrado le puede ayudar en varios puestos del campo: “Nos va a fortalecer en la estructura que vayamos a montar. Es un jugador de mucha experiencia y que se puede adaptar al equipo. Él conoce las posiciones en el frente de ataque y no va a jugar en una sola posición. Nosotros, como cuerpo técnico, tenemos que mirar una posición donde él y el equipo estén bien. Seguramente, sus trayectos en el campo serán cortos“.