Colombia

Ejército Nacional se enfrenta a disidencias de las Farc en zona rural de Antioquia: esto se sabe

Las Fuerzas Militares explicaron que el grupo armado tiene influencia en la población civil de la región

Ejército Nacional se enfrenta a disidencias de las Farc en zona rural de Antioquia - crédito Ejército Nacional de Colombia
Ejército Nacional se enfrenta a disidencias de las Farc en zona rural de Antioquia - crédito Ejército Nacional de Colombia
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El 12 de septiembre de 2026, el Ejército Nacional de Colombia informó en sus redes sociales que soldados del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot se enfrentan a miembros de las disidencias de las Farc en la zona rural de San Andrés de Cuerquia, en el norte de Antioquia, con el objetivo de proteger a la población civil.

“#AEstaHora | Soldados del Batallón de Infantería n.10 “Coronel Atanasio Girardot” de la #CuartaBrigada del @COL_EJERCITO , sostienen combates contra presuntos integrantes del GAO residual Estructura 36 de las disidencias de las Farc, en zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, al norte del departamento de Antioquia”, puntualiza la publicación.

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La institución militar señaló que las tropas pertenecen a la Cuarta Brigada y que mantienen operaciones militares ofensivas en el área para contrarrestar la influencia del grupo armado ilegal sobre la población civil.

Las Fuerzas Militares explicaron que el grupo armado tiene influencia en la población civil de la región - crédito @Ejercito_Div7
Las Fuerzas Militares explicaron que el grupo armado tiene influencia en la población civil de la región - crédito @Ejercito_Div7

“Continuamos adelantando operaciones militares ofensivas sostenidas para neutralizar las intenciones de estos grupos ilegales, fortalecer la seguridad y proteger a la población civil en esta zona del departamento”, indicó el Ejército.

En desarrollo…

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