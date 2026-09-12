FBI tras la pista de abogada colombiana y un expolicía que alertaron a poderosos capos sobre millonaria incautación de bienes

El expediente señala que el grupo obtenía pasta base en el sur del país, la camuflaba en tractocamiones y la llevaba a laboratorios clandestinos rurales en Antioquia para convertirla en clorhidrato - crédito @FiscaliaCol/X

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La Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) busca a una abogada colombiana y a un expolicía señalados de alertar a jefes de la red narcotraficante Los del Dorado sobre una investigación y una inminente incautación de bienes. Pese a esa filtración, agentes estadounidenses y oficiales colombianos alcanzaron a decomisar 44 propiedades avaluadas en más de $22.000 millones.

Según el expediente, ambos habrían entregado información reservada a capos de la estructura dedicada al procesamiento y envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, lo que activó una maniobra de transferencia de bienes para intentar evitar su incautación. La pesquisa está ligada con el caso sobre la fortuna criminal mencionada por Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y terminó con 44 bienes ocupados en cuatro departamentos, informó El Tiempo.

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La pista central surgió tras una reunión de junio de 2025 en un centro comercial de Medellín, en el sector de El Poblado. Allí, tres cabecillas escucharon un audio filtrado con los nombres de al menos 10 mafiosos que estaban bajo la mira de la Fiscalía General de la Nación.

El FBI está tras la pista de abogada colombiana y expolicía que alertaron a poderosos capos sobre millonaria incautación de bienes - crédito FBI/Fiscalía General de la Nación

Uno de los asistentes relató a un investigador que alias Yulian tenía audios de una abogada que mencionaba contar con contactos en el ente acusador. “Decía que había que dar una plata o incentivo a un investigador para dilatar esa situación. Alias Yulian tenía varios audios de la abogada, entre esos muestra donde estaba el nombre “Olfer” en un documento junto con más o menos diez personas. Alcancé a leer que estaba “Olfer”, “Yulian”, “Mono” “Chucho”, el “Calvo”, “Calero” y otros que no recuerdo. Ese documento tenía el logo de la Fiscalía”.

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Los jefes de la red también dijeron que un exfuncionario de la Policía Nacional les ofreció acceso a la carpeta investigativa a cambio de $12.000.000. Alias Calvo afirmó que ese expolicía les entregó una USB con datos del operativo en su contra.

Cómo se descubrió la filtración y se aceleró el operativo

El caso coincide con la operación sobre la fortuna de Los del Dorado a la que aludió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Según esa referencia pública, los investigadores rastrearon durante 13 meses el patrimonio de la organización y lograron incautar bienes en Antioquia, Boyacá, Santander y Caquetá.

Los bienes ocupados a Los del Dorado están ubicados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander - crédito @FiscaliaCol/X

La confirmación de la filtración llegó en agosto de 2025, cuando el apoderado de Eisar Yulian Monsalve González, alias Yulian, envió un derecho de petición a la Fiscalía. En ese documento afirmó que, por medio de una fuente, se había enterado de la investigación y pidió que no se dictaran órdenes de captura ni allanamientos contra su cliente.

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Esa solicitud llevó a los investigadores a acelerar el operativo. Aun así, “Yulian” escapó y quedó prófugo.

La pesquisa también avanzó a partir de los interrogatorios de Edilson Palacio Orjuela, alias Calvo, y Olfer Rodríguez Vanegas, alias Olfer, quienes buscaban un preacuerdo. Allí hablaron de la reunión en El Poblado y admitieron pagos a funcionarios para obtener información reservada.

La red de narcotráfico y sus vínculos en Puerto Triunfo

Las autoridades lograron decomisar 44 propiedades avaluadas en más de $22.000.000.000 pese a la filtración de información - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el expediente, al que accedió el medio citado, la organización de narcotráfico compraba pasta base de coca en Nariño y la llevaba a laboratorios clandestinos en Doradal, Puerto Triunfo, en la subregión del Magdalena Medio del departamento de Antioquia. Después transportaba la cocaína ya procesada hasta la costa Caribe en camiones de ganado y de material de construcción, para enviarla por mar hacia Estados Unidos y Centroamérica.

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Los rastreos patrimoniales permitieron establecer que esos laboratorios estaban en una zona de influencia del Clan del Golfo. En concreto, los investigadores los ubicaron bajo el control de Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, muerto en un operativo militar en febrero de 2025.

En el expediente figura además que los capos pagaban a alias Terror para entrar a la zona, asegurar los laboratorios y facilitar la salida de la droga. Un investigador precisó: “En interceptaciones a las comunicaciones de miembros de la red quedó registrado que los pagos se hacían en efectivo y, en algunos casos, a través de la entrega de bienes, incluyendo vehículos de alta gama”.

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Una de esas interceptaciones data de febrero de 2020 y recoge una conversación de alias Calvo sobre la pérdida de 736 kilos de cocaína ocultos en un camión que salía de Puerto Triunfo. En esa charla decía que alias Negrito tendría que cubrir la deuda por la mercancía y que por eso terminó vendiendo una estación de servicio en Florencia, Caquetá, a una allegada del propio “Calvo”.