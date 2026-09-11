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Jackson Martínez regresó al Independiente Medellín: lo bueno y lo malo de “revivir” a un jugador retirado

El deportista, uno de los ídolos del Poderoso y recordada figura de la selección colombiana, viene de un largo retiro de la actividad profesional

Jackson Martínez no consiguió firmar contrato con el Deportivo Independiente Medellín tras entrenar con ellos por casi un mes. DIM.
Jackson Martínez dejó un retiro de seis años para volver a jugar con el Independiente Medellín en lo que queda de 2026 - crédito DIM
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El Independiente Medellín anunció la contratación de Jackson Martínez, después de que Atlético Nacional presentara a James Rodríguez, y Millonarios a Juan Guillermo Cuadrado. Ambos firmaron contratos hasta junio de 2027.

El Poderoso incorporó a Martínez, delantero que fue figura y goleador a nivel internacional y de la selección colombiana. Además, es referente del equipo rojo: salió campeón, fue máximo artillero y se ganó el corazón de los aficionados.

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La preocupación de los hinchas, el cuerpo técnico y los directivos es el tiempo que el futbolista estuvo alejado de la actividad profesional. Martínez no tendrá mucho margen para ponerse a punto y aportar al plantel en la pelea por la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

El regreso del retiro, el principal problema de Jackson

El 7 de diciembre de 2020, “Cha cha chá” Martínez le informó a los aficionados que ponía punto final a su carrera profesional de 16 años, cuando debutó en 2004 con el Medellín y pasó por el fútbol de México, Portugal, España y China, pero las lesiones no le permitieron avanzar más.

Desde mi lesión de tobillo entre el año 2015/2016 comenzó una lucha dando todo de mí para volver a jugar en condiciones favorables este deporte que tanto me apasiona y aunque regresé a las canchas después de dos años, fue muy difícil desempeñarme como lo anhelaba”, escribió el delantero en sus redes sociales en ese momento.

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El delantero colombiano habló sobre lo sucedido con el Independiente Medellín - crédito Infobae/ Jesús Avilés
Jackson Martínez trató de volver al Medellín en 2023, pero su lesión de tobillo frenó sus aspiraciones - crédito Jesús Avilés/Infobae

Pasaron seis años hasta que el Medellín realizó una de sus apuestas más arriesgadas: traer del retiro a Jackson Martínez para pelear un título, una tarea en la que se apoya por la experiencia y el cariño de la afición con el jugador, pero con muchas dudas en la parte deportiva.

Sumado a eso, Jackson no disputa un partido como profesional desde el 26 de julio de 2020, cuando era parte del Portimonense de Portugal ante Desportivo Aves, en la última jornada de la Primeira Liga, con la cinta de capitán y triunfo 2-0, con el que se despidió de Europa.

Jackson Martínez en su época con el Portimonense de Portugal, su último club antes del retiro - crédito MIGUEL A. LOPES/EFE
Jackson Martínez en su época con el Portimonense de Portugal, su último club antes del retiro - crédito MIGUEL A. LOPES/EFE

De otro lado, aunque Medellín intentó antes que el delantero firmara contrato para despedirse del deporte, la lesión del tobillo no le permitió ponerse en condiciones óptimas para jugar, hasta ahora que aceptó la oferta y queda por ver cómo se encuentra actualmente.

El amor por un ídolo

A través de un video en redes sociales, el Medellín dejó claro que el regreso de Jackson Martínez no solo es por la parte deportiva, sino con el objetivo de que aquellos referentes de la institución se encuentren para ayudar al Poderoso a salir campeón, una tarea que les ha sido esquiva hace muchos años.

Medellín habló del “sentido de pertenencia” y lo demostró con la llegada del técnico Luis Amaranto Perea, Cristian Marrugo como manager, la renovación de Frank Fabra hasta 2027 y el otro regreso de Juan Fernando Quintero, incluso el cambio de escudo para retomar la vieja imagen del equipo.

El delantero colombiano debutó en Independiente Medellín y vistió esta camiseta por 6 años. Foto: Colprensa
Jackson Martínez debutó en Independiente Medellín y vistió esta camiseta por 6 años, entre 2004 y 2010 - crédito Colprensa

En la grabación, Jackson Martínez mencionó que busca lo mismo que los aficionados: salir campeón, al igual que los jugadores actuales y quiere darle punto final a su carrera de la mejor manera: con la séptima estrella que el club no consigue desde el Torneo Apertura 2026.

“Todos queremos lo mismo, soy muy consciente de la responsabilidad que implica vestir esta camiseta, llevar estos colores, este escudo. El Medellín para mí es muy importante, no les puedo explicar lo que siento por esta institución. Soy un hincha más con el mismo deseo y voy a dar todo de mí. También quiero salir campeón”, dijo.

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