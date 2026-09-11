Karol G presentó a sus seguidores al nuevo miembro de su familia: “Ya nació mi preciosa”

La cantante confirmó que el animal nació hace un mes, y dejó en claro que es su consentida - crédito @karolg/Instagram

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Karol G se encuentra inmersa por estos días en la celebración del Viajando Por El Mundo Tropitour, con el que viene promocionando sus álbumes Tropicoqueta y No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Estados Unidos concentra las primeras paradas de esta gira, que pasará por Colombia en diciembre, con tres fechas en el estadio El Campín de Bogotá.

A la par, los rumores de un noviazgo con el también cantante Bruno Mars están a la orden del día luego de que ambos artistas compartieran una serie de fotografías juntos, a tono con la publicación como sencillo de su colaboración, Still, incluida en No Me Arrepiento de Sentir Tanto.

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Aprovechando un descanso de unos días en medio de la gira, la paisa compartió en sus redes sociales una noticia para sus seguidores. Desde su propiedad rural en el departamento de Antioquia, la cantante presentó un nuevo miembro en su familia.

“Ya nació mi preciosa. Tiene un mesesito. Se llama Centavito”, escribió la cantante en sus historias de Instagram, acompañando el video en el que se mostraba que se trataba de una pony.

En la grabación se escucha a la Bichota consintiendo tanto a la recién nacida como a su mamá. “¿Quién es una niña muy hermosa? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién es una princesa? ¿Quién es una consentida?“, se escucha decir a Karol G, haciendo alusión a los dos animales.

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- crédito @karolg/Instagram

Una vez la grabación se difundió en distintas plataformas digitales, los comentarios de los usuarios no tardaron en hacerse notar, haciendo incluso relación a la controversia por los comentarios de la influencer Karina García sobre el consejo que le dio a una amiga de regalar un perro debido a que no era de raza pura.

“Hermoso animalito”, “Que belleza”, “Karina dirá que no es de raza y hay que abandonarlo”, fueron algunas de las reacciones más destacadas de la publicación.

Cabe recordar que la cantante no acostumbra a mostrar en sus redes sociales muchos detalles sobre su propiedad rural. No obstante, su amigo Daiky Gamboa difundió algunos detalles en 2021.

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Así continuará ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’ en 2026

Karol G se presentará en Estados Unidos, México y Costa Rica antes de sus tres fechas en el estadio El Campín, para cerrar su 2026 en vivo - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Tras unos días de descanso y una serie de fechas realizadas principalmente en la Costa Oeste de los Estados Unidos, la paisa retomará su actividad a partir de este sábado 12 de septiembre cuando se presente en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, a 40 minutos de Boston.

En sus redes sociales, la cantante publicó una historia instantánea, anticipando el momento de subirse al escenario en el recinto que albergó siete partidos del Mundial de la FIFA 2026.

La Bichota se presentará en el Gillete Stadium el sábado 12 de septiembre, continuando con 'Viajando Por El Mundo Tropitour' - crédito @karolg/Instagram

Una vez culmine su paso por el país norteamericano en octubre, el itinerario incluye apariciones en México y Costa Rica, antes de brindar sus tres noches en el estadio capitalino.

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12 de septiembre: Gillette Stadium, Foxborough, Estados Unidos

17 de septiembre: MetLife Stadium, East Rutherford, Estados Unidos

18 de septiembre: MetLife Stadium, East Rutherford, Estados Unidos

24 de septiembre: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos

27 de septiembre: Reliant Stadium, Houston, Estados Unidos

2 de octubre: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Estados Unidos

3 de octubre: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Estados Unidos

9 de octubre: Raymond James Stadium, Tampa, Estados Unidos

15 de octubre: AT&T Stadium, Arlington, Estados Unidos

6 de noviembre: Estadio BBVA, Monterrey, México

7 de noviembre: Estadio BBVA, Monterrey, México

8 de noviembre: Estadio BBVA, Monterrey, México

13 de noviembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, México

14 de noviembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, México

15 de noviembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, México

27 de noviembre: Estadio Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica

28 de noviembre: Estadio Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica

4 de diciembre: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, Colombia

5 de diciembre: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, Colombia

6 de diciembre: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, Colombia