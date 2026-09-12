Colombia

De $5 a $27 millones tendría que gastar una persona en promedio para poder tener un arma de fuego en Colombia: la lista completa

El Decreto 1368 de 2026 que firmó el presidente Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general de los permisos de porte y tenencia de armas de fuego en el país, pero hay ciertos requisitos

Antes de lanzarse como candidato presidencial se conoció un video de De la Espriella practicando tiro, y debido a la firma del Decreto 1368 de 2026 la grabación volvió a ser viral en redes sociales- crédito Reddit

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El restablecimiento de los permisos individuales de porte de armas vigente en Colombia reabrió el debate sobre los costos que debe afrontar un ciudadano para adquirir y portar un arma de forma legal, luego de la firma del Decreto 1368 de 2026, que levantó la suspensión general de los permisos de porte, pero mantuvo los requisitos, controles y autorizaciones que exige la normativa.

Y es que a raíz de un video que se volvió a hacer viral en redes sociales, y en el que se observa al hoy presidente Abelardo de la Espriella practicando en un campo de tiro, se revelaron los precios de la lista de armas que se pueden adquirir en el país, bajo el control de Industria Militar de Colombia (Indumil).

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La medida que anunció el jefe de Estado no habilita el porte libre de armas. El decreto restablece la eficacia de los permisos individuales que estén vigentes y no tengan restricciones particulares. Por lo tanto, las autoridades militares conservan la competencia para expedir, renovar, suspender o revocar esas autorizaciones.

Según explicó el coronel Héctor Juzga, jefe de Control y Comercio de Armas del Ejército Nacional, a Noticias Uno, “solamente se requiere para poder portar su arma en todo el territorio, movilizarse con el permiso de porte, siempre y cuando esté vigente”.

El Decreto 1368 de 2026 en Colombia levantó la suspensión general de los permisos de porte de armas, pero mantuvo los requisitos legales y administrativos para la autorización individual - crédito Dapre
El Decreto 1368 de 2026 en Colombia levantó la suspensión general de los permisos de porte de armas, pero mantuvo los requisitos legales y administrativos para la autorización individual - crédito Dapre

La escopeta Hatsan Scort figura entre las armas de menor valor

El catálogo de Indumil incluye armas de fuego de distintas categorías, entre ellas escopetas, revólveres, pistolas y subametralladoras. Los valores varían según el tipo de arma y el permiso asociado.

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Dentro de las referencias de menor precio mencionadas en el informe aparece la escopeta Hatsan Scort, calibre 12, con capacidad de siete cartuchos más uno y culata plegable lateral. Su precio con tenencia es de $5.209.820.

También figuran dos revólveres: el Cassidy Ultra, calibre .38 Special con cañón de cuatro pulgadas, tiene un valor de $5.602.200 con tenencia; y el Scorpio Ultra, calibre .38 Special con cañón de dos pulgadas, cuesta $5.449.080.

El listado oficial de precios de Indumil publicado en marzo de 2026 contiene las referencias Hatsan Scort, Beretta 690 Sporting BFast, Beretta 690 Trap e IWI Uzi Pro, entre otros modelos. Los valores pueden variar según la modalidad de tenencia o porte y las actualizaciones del catálogo.

Estas son las armas de menor costo en la lista de Indumil - crédito Indumil
Estas son las armas de menor costo en la lista de Indumil - crédito Indumil

Las referencias de mayor precio superan los $21 millones

Entre las armas más costosas consignadas en el informe se encuentra la Beretta 690 Sporting BFast, una escopeta calibre 12 de dos tiros, con un precio con tenencia de $27.133.700.

La segunda referencia es la Beretta 690 Trap, también calibre 12 y de dos tiros, cuyo precio asciende a $22.478.060.

En tercer lugar aparece la IWI Uzi Pro de 170 milímetros, calibre nueve milímetros, con capacidad para 25 cartuchos. El arma tiene un valor de $21.626.980 bajo la modalidad de tenencia.

Las tres referencias pertenecen a categorías distintas. La Hatsan Scort y las dos Beretta son escopetas; Cassidy Ultra y Scorpio Ultra son revólveres; mientras que la IWI Uzi Pro es una subametralladora. Por esa razón, no todas pueden ser clasificadas como pistolas.

Estas son las armas más costosas de la lista de armas que dispone Indumil a partir de marzo de 2026 - crédito Indumil
Estas son las armas más costosas de la lista de armas que dispone Indumil a partir de marzo de 2026 - crédito Indumil

El costo final incluye certificados, trámites y una póliza

El precio del arma representa solo una parte del gasto. Para iniciar trámites de adquisición, cesión o revalidación de permisos, el ciudadano debe presentar un certificado médico de aptitud psicofísica.

La Dirección de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos señala que ese documento debe ser expedido por una institución especializada, inscrita y avalada por el Ministerio de Defensa, y que en Colombia solo lo hace la empresa Symetric.

El examen evalúa, entre otros aspectos, la visión, la audición y la coordinación motriz requeridas para una actividad de alto riesgo.

Dicha certificación física y mental para la tenencia y porte de armas tiene un valor de $170.000 para esa certificación. A esa suma agrega cerca de $850.000 por derechos de trámite y salvoconducto, además de una póliza de responsabilidad civil que puede alcanzar los $450.000.

Con esos montos, la adquisición de la Hatsan Scort, la referencia de menor valor incluida en el informe, tendría un costo inicial que rondaría cerca de $6.679.820, si se suman el precio del arma, el certificado, los trámites y la póliza con el valor máximo estimado.

El Decreto 1368 entró en vigencia después de su publicación oficial y precisa que los permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados no recuperan su validez por la eliminación de la suspensión general.

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